استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 برقم الجلوس عبر dakahlia.moe

نتابع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 بعد أن طال الانتظار من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، حتي يتمكن كل طالب بمعرفة نتيجة الترم الثاني نتائج إعدادية الدقهلية 2019 ، فور أن تم الانتهاء من أعمال الكنترول الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، التي سيتم البدء بها خلال نهاية الأسبوع القادم، وسيتم وضع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، من خلال هذا التقرير فور اعتمادها.

تواصل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تصحيح نتيجة الفصل الدراسي الثاني لجميع الإدارات التعليمية، ولهذا نتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال منتصف الأسبوع الحالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019

حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 ، من أهم النتائج مراحل التعليم الأساسي، حيث تعد هي الشهادة الوحيدة خلال هذه المرحلة، بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية، وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ مجموع نتيجة الشهادة الإعدادية، 140 درجة ويتم توزيعهم كالتالي :

مجموع مادة اللغة العربية 40 درجة

مجموع مادة اللغة الإنجليزي 30 درجة

أما عن مجموع مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 30 درجة

ومجموع مادة العلوم 20 درجة

ومجموع مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة

نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

نتيجة إعدادية الدقهلية 2019

حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد خصصت محافظة الدقهلية غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات الصف الثالث الإعدادي، وأشادت الغرفة بحسن سير العملية الامتحانية، وأنها لم تسجل أي شكاوى، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 ، فور الانتهاء من التصحيح عبر موقع مديرية الدقهلية التعليمية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 قبل الجميع، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر.

مديرية الدقهلية التعليمية (dakahlia.moe)



حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من خلال

الدخول إلى رابط المديرية

واختيار نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس

الضغط على ظهر إظهار نتائج الشهادة الإعدادية

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019



حيث انطلقت اليوم امتحانات نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بالدقهلية 2019



امتحانات تنتهي امتحانات نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 غدا الخميس بجميع الإدارات التعليمية.

بدأت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تصحيح نتائج إعدادية الدقهلية 2019 الترم الثاني .

أوشكت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على الانتهاء من تصحيح نتائج الإعدادية للترم الأول بجميع الإدارات التعليمية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية ( من هنا)

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