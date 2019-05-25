استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 برقم الجلوس عبر dakahlia.moe

نتابع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 بعد أن طال الانتظار من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي، حتي يتمكن كل طالب بمعرفة نتيجة الترم الثاني نتائج إعدادية الدقهلية 2019 ، فور أن تم الانتهاء من أعمال الكنترول الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، التي سيتم البدء بها خلال نهاية الأسبوع القادم، وسيتم وضع روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية، من خلال هذا التقرير فور اعتمادها.
تواصل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تصحيح نتيجة الفصل الدراسي الثاني لجميع الإدارات التعليمية، ولهذا نتوقع أن يتم اعتماد النتيجة خلال منتصف الأسبوع الحالي.
نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019
حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 ، من أهم النتائج مراحل التعليم الأساسي، حيث تعد هي الشهادة الوحيدة خلال هذه المرحلة، بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية، وتجدر الإشارة إلى أنه يبلغ مجموع نتيجة الشهادة الإعدادية، 140 درجة ويتم توزيعهم كالتالي :
- مجموع مادة اللغة العربية 40 درجة
- مجموع مادة اللغة الإنجليزي 30 درجة
- أما عن مجموع مادة الرياضيات (الجبر والهندسة) 30 درجة
- ومجموع مادة العلوم 20 درجة
- ومجموع مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة
- نتائج الشهادة الإعدادية 2018 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
نتيجة إعدادية الدقهلية 2019
حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد خصصت محافظة الدقهلية غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات الصف الثالث الإعدادي، وأشادت الغرفة بحسن سير العملية الامتحانية، وأنها لم تسجل أي شكاوى، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 ، فور الانتهاء من التصحيح عبر موقع مديرية الدقهلية التعليمية.
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 قبل الجميع، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر.
مديرية الدقهلية التعليمية (dakahlia.moe)
حيث من المقرر أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من خلال
- الدخول إلى رابط المديرية
- واختيار نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على ظهر إظهار نتائج الشهادة الإعدادية
متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019
- حيث انطلقت اليوم امتحانات نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بالدقهلية 2019
- تنتهي امتحانات نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 غدا الخميس بجميع الإدارات التعليمية.
- بدأت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تصحيح نتائج إعدادية الدقهلية 2019 الترم الثاني .
- أوشكت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على الانتهاء من تصحيح نتائج الإعدادية للترم الأول بجميع الإدارات التعليمية.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية ( من هنا)
التعليقات
مروة علي رضا السحرتي محافظة الدقهلية رقم الجلوس٦٦٦٦٩
١٧٧٨١ ده رقم الجلوس عاوز اعرف درجاتى السيد عبدالحميد مصطفى محمد
M
نتجت الصف الثالث الدقهليه رقم الجلوس
102082
آية علي الشحات
8753
ريم أسامة مرسي صالح مرسي
3642
الاسم مروة علي رقم الجلوس٦٦٦٦٩ محافظة الدقهلية بميت غمر
انا عيز الشهاده رقم الجلوس ٧٩٤٠
عايزه درجه رقم الجلوس ده ٤٤٩٤٥
رقم الجلوس 58548
87563
السيد عبد الهادى السيد
حلو
نجاة جمال محمد بدوى بسيوني
42922
ان من مركز اجا محافظة الدقهليه ورقم الجلوس 63286
عوز اعرف دراجاتي
92017
محمود
محمود مصطفي محمد العوضي الدقهلية ممكن تيبها ضروري
الاسم ::هاجر حسين عبده محمد حسين
رقم الجلوس :13015
95
الإسم السيد عبد الهادي عبد المنعم محمد عبد الله
مدرسة الشهيد الرائد/
اكتب رقم جلوسك
الاسم/ امل محمد موسى محمد
الاداره التعليميه /السنبلاوين
الصف الثالت الإعدادي
ارجو الرد سريعا
امل محمد موسى محمد. السنبلاوين. نتيجتها ايه لو سمحت ضروري جدا جدا
رقم جلوسى 48279
المجموع 123
48279 Please
تم الرد مبروك النجاح
المحافظه: محافظه الدقهليه الاسم: ريان الحسين السعيد السعيد البنوى رقم الجلوس: 95559
رقم جلوس 8630
المجموع 121
شهد خالد أبو الفتوح فياض
رقم الجلوس ٥٩٧٨٧
إدارة أجا ،دقهلية
شهد خالد أبو الفتوح فياض ،
رقم جلوسى ٥٩٧٨٧
إدارة أجا ،دقهلية
مجموعك 133.5
لسه الدقهليه مبنتش
أحمد هاني محمد سليمان. رقم الجلوس 70225
المجموع 93
عمرو ثروت رمضان على 57093
المجموع 83
مرحبا انارقم جلوس بتعي 32001
المجموع 99
فاطمة محمد السيد رقم الجلوس17692
المجموع 139 مبرووووك النجاح
الاسم زياد هاني السيد
رقم الجلوس 36819
المجموع 109.5
زينب محمود عبدالهادى رقم الجلوس ٣٣٥٨٩
المجموع 126
منه الله محمد ابراهيم على صالح 19081
المجموع 134
داود عاطف داود ٣٠٩٠١
فارس احمد ابراهيم 64620
123.5
روضة رضا عبد الخالق خطاب 74641
130.5
أسلام سامح محمد محي الدين احمد رقم الجلوس ٢٧٤٧٧بهوت مركز نبروة
17193
المجموع 130.5
احمدخال عبده سيف 3972
106.5
٣٠٩٠١ داود عاطف داود بلقاس الدقهليه
ندى نصر
محافظة الدقهلية – إدارة السنبلاوين
رقم الجلوس 51090
امال محمد موسى محمد نتيجتها ايه لو سمحت
134.5
امنيه صلاح طه 47847
133.5
محمد ايمن محمد صلاح 73646
114
ندا النبوي 29741
61
113
95689
118.5
رقم الجلوس 30615
118.5
عبدالعاطى ثروت عبدالعاطى
57170
139
عبدة هاني رقم الجلوس 96135 الدقهلية
83.5
77160
131.5
عبد الرحمن طلعت عبد الحفيظ
3993
130.5
23923رقم الجلوس
138.5
63438
محمد ابراهيم متولى ابراهيم
92.5
رقم الجلوس53241
104.5
نتيجه ثالثه اعداي الدقهلية ظهرت ولا لسه
98299
106.5
أنا من الدقهليه رقم جلوسي 88818
منة الله محمد عبدالحميد محمد السعيد مدرسة اللغات الرسمية
18422 متى النتيجة
لو سمحت نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية
الاسم محمود محمد محمود برقم الجلوس 375
انا من الدقهليه وعايزة اعرف نتيجة 3اعدادى ورقم جلوسى هو73587
محمد أشرف 6344
محمد أشرف محمد رقم الجلوس 6344
رقم الجلوس88818
خلود حسن المحمدى
48707
خلود حسن المحمدي
48707
رغدة محمد عبد الحليم
رقم الجلوس 64129
رقم الجلوس ٦١٠٣٧
98827
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019 خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
احمد محمود عبد المنعم محمد
مدرسة جاد الحق
رقم الجلوس 1762
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمود مرعي رقم الجلوس 31131
ملك طلبه طلبه محمد عبدون
رقم الجلوس 33073
محمد مصطفي الشحات محمد ابو السعد- رقم الجلوس 18044
40304
محمود شاكر رزق مسعدعبد الغفور
40304
اسم إيمان جمال رزق الخميسي جادالحق رقم جلوس 22304
رقم جلوس 22304
أحمد محمد
رقم الجلوس 68595
رقم الجلوس35022 شروق
صلاح الدين سعد 21760
صهيب محمد ابراهيم حامد قاسم رقم الجلوس 89061
رقم الجلوس ٥٠٩٦
رقم الجلوس/٥٩٥٨
اماره شلبي رقم الجلوس 68159
كريم ايمن محمود العويسي
رقم جلوس:62506
محمد عاطف
٣٣٣٦٥
سحر السيد شعبان
17643
محمد طه علي محمد شحاتة رقم الجلوس 94369
الاسم:احمد محمد عبد العزيز احمد خليل
رقم الجلوس:75288
المحافظه:الدقهليه
رضا أحمد محمد محمد
رقم الجلوس. ٧٤٣٩٦
محمد ناصر محمد محمود السيد
رقم الجلوس..79489
السعيد عاطف
رقم الجلوس 69158
١٠٦٠١
محمد الشربيني السيد السيد
عفاف عرفه جمال محمد حامد بدوى
7008
لو سمحتى أستاذة هبة ممكن النتيجة.
رقم الجلوس. ٦١٠٠٨
رقم الجلوس. ٦١٠٠٨
مصطفي عطيه السمنودي الشربيني
رقم الجلوس42060
مصطفي عطيه السمنودي الشربيني
رقم الجلوس 42060
حنين محمد محمود حامد عوض سالم رقم الجلوس ٣٣٠٦٣
lمحمد رجب
رقم الجلوس 2287
حسام عماد الدين محمد 336
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
ورد ضياء السيد٨١٦١٠
الاسم :خالد محمد أحمد محمد صالح ورقم الجلوس:
كريم محمد السعيد حسانين
93949
كريمان بليغ حمدي احمد/رقم الجلوس32250
محمود محمد رقم الجلوس ٦٤٢٠٣
٦٤٢٠٠
2941
انا منه ممدوح عبدالفتاح رقم لجلوس35587محافطه الدقهليه
وائل احمد صالح
22461
ربنا يبارك فيكي استاذة هبه
ممكن 2941 ولكي الشكر
4509ممكن النتيجه
رقم الجلوس:4509
شمس محمد عفيفى 75622
متالايش يا شمس انتي جايبة درجة حلوة
ممكن تكتبيلى الدرجة بتاعتى عشان أنا متوترة جداً وهل انا طالعه من الواءل
انجي اشرف رقم الجلوس ٩٢٢
رقم الجلوس 91888
احمد محمد محمود طه حسن الغالي
محمود جمعه حسين احمد رقم الجلوس 45416
51188
صباح محمد عبد الحكيم سليم. رقم جلوسي ٣٣٩٧٧
مريم ابوالفتوح السعيد هلال ..رقم جلوس 23729
رقم الجلوس ١٨١٨٠
225317 منه الرجاء الرد والافادة
رقم الجلوس 225317 منة
2137
رقم الجلوس ٦٣٦٦٥
الاسم اصاله ابراهيم
رقم الجلوس ٦٣٦٦٥
77104
رقم الجلوس ١٨٥٢ محافظه الدقهليه
كريمان بليغ حمدى احمد /رقم الجلوس 32250
81800
رقم الجلوس 5257
5257 محافظه الدقهلية
محمد عماد الدين احمد
رقم الجلوس 5257
سعاد مصطفي كامل مصطفي الاتربي
٢٦٨٩
محمد أحمد البيومى السيد رقم الجلوس 159
على محمد محمود
٤٢٤٨٣
أحمدمحمود مصطفي الامام رقم الجلوس 10 محافظه الدقهليه
رقم الجلوس 70133 محافظة الدقهلية
عمرو عزت محمد عبدالحليم 25998
78.5
لو سمحتم انا عاوزة نتيجتي رقم الجلوس 26588
ريم محمد على مصطفى
رقم الجلوس 63631
اجا لجنة شيوة الشرقية
مدرسة منشأة منصور الإعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69.5 42 24.5 33.5 29.5 199 27.5 13.5 11.5
رقم الجلوس 29985
رقم الجلوس
٢٩٩٨٥
احمد عبد المنعم احمد رضوان. رقم الجلوس66711
70382
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 41.5 24.5 44.5 37 221.5 28.5 13 15
رقم الجلوس 81894
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 78 58 39.5 60 39.5 275 37.5 13.5 18.5
رقم الجلوس 11788
لماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 51 32.5 49.5 37 244.5 37.5 15 10.5
رقم الجلوس 66007
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 63 40.5 23.5 42 22 191 20 14 14.5