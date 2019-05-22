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روابط مباشرة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس عبر موقع giza.moe.gov.eg

كتب هبه سالم آخر تحديث
روابط مباشرة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس عبر موقع giza.moe.gov.eg
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني

ينشر موقع نجوم مصرية روابط مباشرة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس عبر موقع giza.moe.gov.eg من أجل توفير مجهود البحث والعناء على طلاب ثالثة إعدادي لمعرفة نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني، بعد أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات خلال نهاية الأسبوع الحالي والبدء في أعمال التصحيح لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث بدأ الطلاب في امتحانات نتائج إعدادية الجيزة اليوم الأحد.

أعلنت المحافظة أن النتيجة سوف يتم اعتمادها غدا الأربعاء، من جانب المحافظ وسيتم رفع النتيجة برقم الجلوس عبر موقع المديرية خلال مطلع الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس

حيث يعاني جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الحصول على روابط مباشرة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019، من أجل سهولة معرفة نتائج الطلاب، ولهذا سنقوم بنشر جميع لينكات نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة برقم الجلوس، من خلال هذا المقال، بعد أن يتم اعتماد نتائج إعدادية الجيزة 2019 من المحافظ.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

يمكن لطلاب ثالثة إعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 برقم الجلوس

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومن خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

كما يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 برقم الجلوس والاسم، بعد يوم من اعتمادها من المحافظ الجيزة، في جميع المدارس، حيث يتم توزيع نتائج إعدادية الجيزة على جميع المدارس التابعة لإدارات التعليمية خلال يوم من اعتمادها.

موقع giza.moe.gov.eg مديرية التربية والتعليم بالجيزة

حيث يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة 2018 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويستطيع الطالب الحصول على نتائج إعدادية الجيزة الترم الثاني :

  • الدخول إلى موقع موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ( من هنا)
  • اختيار نتائج الامتحانات
  • تسجيل رقم الجلوس
  • الضغط على عرض النتيجة

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

كما يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2018، عبر الموقع الرسمي التابع للمحافظة وهو البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة:

  • حيث يدخل الطالب على موقع المحافظة
  • واختيار الخدمات الإلكترونية
  • واختيار نتائج الطلاب
  • إدخال رقم الجلوس
  • الضغط على زر عرض النتيجة

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة2019

  • بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع الحالي.
  • ينتهي خلال ساعات طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 للترم الثاني.
  • سيتم البدء في تصحيح نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة خلال ساعات.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

    1. الاسم: شهد خالد على تغيان
      رقم الجلوس: 57409
      اسم المدرسة: بشتيل الإعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 24
      لغة انجليزية 20
      رياضيات 15.5
      دراسات اجتماعية 6.5
      علوم 2.5
      الحالة منقول
      دين 16
      كمبيوتر 6

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الجيزة، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

  46. ابراهيم محمد ابرهيم عبود
    رقم الجلوس 143267
    مدرسة/ الشهيد حسن محمد حسن
    كانت سابقنا مد رسة الوفاء بنن الاعدادي
    محافظة / الجيزة

    رد

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58.5 42 33 44 30 207.5 29 13.5 13.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55 52 31 40.5 35 213.5 37.5 15 15.5

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 73 59 37 58.5 33.5 261 27.5 12 17

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 58 32 20 34.5 22 166.5 35 13.5 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75 54.5 38 60 39.5 267 36.5 16 15

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74 53 39.5 51.5 28.5 246.5 33 14 14

    1. الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67.5 36 25.5 46 27 202 29.5 11 14.5

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