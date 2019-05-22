ينشر موقع نجوم مصرية روابط مباشرة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس عبر موقع giza.moe.gov.eg من أجل توفير مجهود البحث والعناء على طلاب ثالثة إعدادي لمعرفة نتيجة إعدادية الجيزة الترم الثاني، بعد أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات خلال نهاية الأسبوع الحالي والبدء في أعمال التصحيح لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث بدأ الطلاب في امتحانات نتائج إعدادية الجيزة اليوم الأحد.
أعلنت المحافظة أن النتيجة سوف يتم اعتمادها غدا الأربعاء، من جانب المحافظ وسيتم رفع النتيجة برقم الجلوس عبر موقع المديرية خلال مطلع الأسبوع القادم.
نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 برقم الجلوس
حيث يعاني جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الحصول على روابط مباشرة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019، من أجل سهولة معرفة نتائج الطلاب، ولهذا سنقوم بنشر جميع لينكات نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة برقم الجلوس، من خلال هذا المقال، بعد أن يتم اعتماد نتائج إعدادية الجيزة 2019 من المحافظ.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
يمكن لطلاب ثالثة إعدادي كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 فور اعتمادها.
نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس
يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومن خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.
كما يمكن لجميع طلاب ثالثة إعدادي الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 برقم الجلوس والاسم، بعد يوم من اعتمادها من المحافظ الجيزة، في جميع المدارس، حيث يتم توزيع نتائج إعدادية الجيزة على جميع المدارس التابعة لإدارات التعليمية خلال يوم من اعتمادها.
موقع giza.moe.gov.eg مديرية التربية والتعليم بالجيزة
حيث يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة 2018 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويستطيع الطالب الحصول على نتائج إعدادية الجيزة الترم الثاني :
- الدخول إلى موقع موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ( من هنا)
- اختيار نتائج الامتحانات
- تسجيل رقم الجلوس
- الضغط على عرض النتيجة
البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة
كما يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2018، عبر الموقع الرسمي التابع للمحافظة وهو البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة:
- حيث يدخل الطالب على موقع المحافظة
- واختيار الخدمات الإلكترونية
- واختيار نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على زر عرض النتيجة
متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة2019
- بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني خلال الأسبوع الحالي.
- ينتهي خلال ساعات طلاب ثالثة إعدادي من امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 للترم الثاني.
- سيتم البدء في تصحيح نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة خلال ساعات.
التعليقات
عمر طارق عبد الجواد
ممكن اعرف نتيجه الاسم/عبدالحميد محمود عبد الحميد رقم
الجلوس
57352
سلمى صلاح عبدالعزيز
57352
محمود عبد الرحمن عمر سليم مدرسة البراجيل الاعدادية
هدي محرم فؤاد 124280 مدرسة المنيب الاعدادية بنات
المنازل بتظهر ازاي
عمر مأمون رجب
ياسمين سيد عبدالكريم سليمان
صفاء هاني صابر محمد عثمان رقم الجلوس26264 محافظة الجيزة الهرم مدرسة كفر غطاطي الاعدادي
اسماء عبداللطيف عبده القاصي رقم الجلوس 42298
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 26
رياضيات 26
دراسات اجتماعية 13
علوم 5
الحالة منقول
دين 15.5
شهد خالد علي تغيان رقم الجلوس 57409 اريد اعرف نتجتي الجيوه
الاسم: شهد خالد على تغيان
رقم الجلوس: 57409
اسم المدرسة: بشتيل الإعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 24
لغة انجليزية 20
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 6.5
علوم 2.5
الحالة منقول
دين 16
كمبيوتر 6
غة عربية 24
لغة انجليزية 20
رياضيات 15.5
دراسات اجتماعية 6.5
علوم 2.5
الحالة منقول
دين 16
كمبيوتر 6
شهد خالد علي تغيان رقم الجلوس 57409 اريد اعرف نتجتي
88088
رقم الجلوس120355
يوسف ياسر بدوي
رنا عبدالمنعم محمد
رقم الجلوس 128677
محافظة الجيزة
رنا عبدالمنعم
رقم الجلوس 128677
محافظة الجيزة
الاسم. سيد محمود ابراهيم
رقم الجلوس 160439
عايزه نتيجة سيد محمود ابراهيم
رقم الجلوس 160439
رقم جل محافظة الجيزة
وسى 64275
مؤمن سعيد جاد الرب 21754
محمود صبري محمد عيد 15238
اريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس131437والاسم. ابراهيم حسن مبرواك محمد
سالى سلامه نادى 74468
لو سمحت عايزة نتيجة كنزي مجدي محمد ربيع
مدرسة دار الحنان بنات
عبد الرحمن محمد عبدالفتاح
مدرسه الشهيد احمد محمود اداره الدقى التعليمية
ادهم وليد معروف 28709
الاسم ميادة خالد عبدالله
رقم الجلوس 124224
الاسم ميادة خالد عبدالله
المدرسة.المنيب الاعدادية
رقم الجلوس124224
الاسم ميادة خالد عبدالله
رقم الجلوس،124224
المدرسة ،المنيب الاعدادية
الاسم ميادة خالد عبد الله
المدرسة،المنيب الاعدادية
رقم الجلوس، 124224
124224 إدارة العمرانية اسم ميادة خالد عبدالله مدرسة المنيب الاعدادية
مريم صلاح عباس رفو الجلوس 37417 محافظة الجيزة
هبه سالم حضرتك بتجبيها ازاي أو منين
محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب
2612
محمد ياسر 22400
شروق وجيه سيد عرنوس محمد 128702
ارید معرفه نتیچتی
آلاء عمرو إمام علي
مدرسة رويال هاوس إدارة ابو النمرس
رقم جلوس 148168
اريد ان اعرف نتيجتي كريم احمد سيد احمد 111216
165955 عبدالله محمد حسني
نورهان بدوى محمد بدوى
42248
محافظه الجيزه
هيام كمال ٦٣٦٥١ الجيزه
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الجيزة، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
زياد محمد حمزاوي مدرسة جاد الله الخاص فى الجيزه رقم الجلوس١٩٥٨٣
مريم مجدي عبدالله
١٣١٣٣٩
الجيزة
ابراهيم محمد ابرهيم عبود
رقم الجلوس 143267
مدرسة/ الشهيد حسن محمد حسن
كانت سابقنا مد رسة الوفاء بنن الاعدادي
محافظة / الجيزة
الاسم ايمان صابر جاب الله على احمد المدرسة عمرو بن العاص بالجيزة في الشيخ زايد الصف الأول الاعدادى الترم الاول
رقم الجلوس 103912
مدرسه الملك فيصل الخاصه
محافظه الجيزه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58.5 42 33 44 30 207.5 29 13.5 13.5
ابراهيم إسحاق كمال ابراهيم
رقم الجلوس 103912
مدرسه الملك فيصل الخاصه
١٠٨٥٥٢
اداره ااهرم محافظة الجيزة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55 52 31 40.5 35 213.5 37.5 15 15.5
الاسم:نورهان مكرم
رقم الجلوس :175194
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 73 59 37 58.5 33.5 261 27.5 12 17
دعاء حسني سيد رقم الجلوس237285
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 58 32 20 34.5 22 166.5 35 13.5 14
محافظة الجيزة ادارة العمرانبة مدرسة الشهيد احمد جمال الفقي رفم جلوس 112231 صف ثالث اعدادي
263.5
رنا عبدالرؤوف سعادة محمد
٢٥٧٢١٠
الجيزة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75 54.5 38 60 39.5 267 36.5 16 15
اريد معرفه نتيجه الاعداديه رقم الجلوس 120127 الجيزه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74 53 39.5 51.5 28.5 246.5 33 14 14
انا هشفهالك
الاسم محمد مجدي انور معوض رقم الجلوس ٢٧٥
اريد ان اعرف نتيجتى رقم الجلوس 191183محافظة الجيزه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67.5 36 25.5 46 27 202 29.5 11 14.5
اريد ان اعرف نتيجتى رقم الجلوس 191183 محافظة الجيزة