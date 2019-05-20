نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس بجميع محافظات مصر 

يترقب الكثير نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس،لقد أنتهيت الامتحانات الصف الثالث الإعدادية في معظم محافظات مصر في يوم 16 مايو 2019 ويتابع البحث الطلاب والطالبات على موعد ظهور النتيجة عبر المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم بكل محافظة ،وحيث تم انتهاء الامتحانات بسلام وأمان دون أى شكاوى من الطلاب أو اللجان ويتم الأن التصحيح والمراجعة وأعمال الكنترول وفي انتظار إعلان موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2019 بجميع المحافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية (الترم الثاني) 2019

لقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بأن في خلال الأيام القليلة سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019 بجميع المحافظات بعد اعتمادها رسمياًوكذلك تعرض النتائج عبر المواقع الإلكتروني لكل محافظة القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة _الشرقية _وكفر الشيح وبقية المحافظات بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للطلاب والطالبات.

توزيع درجات المواد

المادة الدرجات عربي 80 درجة لغة انجليزية 60 درجة دراسات اجتماعية 40 درجة رياضيات 60 درجة العلوم 40 درجة المجموع الكلي في الفصلين الدراسيين 280 درجة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات من خلال الدخول الطالب بالمحافظة التابعة له وإدخال رقم الجلوس الخاص به لمعرفة النتيجة

سيتم إضافة المجموع التى حصل عليه الطلاب في الفصل الدرسى الأول على المجموع الفصل الدراسي الثاني ،وسيكون المجموع الكي للمجموع 280 درجة .

يمكنم لجميع الطلاب والطالبات ترك رقم الجلوس والمحافظة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها عبر المواقع الإلكترونية وسيتم الرد عليها فور ظهورها.

← إقرأ أيضاً: