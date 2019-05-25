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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس أخر العام- لينك موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة

كتب هبه سالم آخر تحديث
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس أخر العام- لينك موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس

قريبا سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة عقب تربص وانتظار من جانب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي خاصة عقب توالي ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتصحيح أوراق الامتحانات إعدادية البحيرة وبعد ذلك سيتم تجميع ورصد الدرجات، حتي يتم عرضها على المحافظ.

أعلنت محافظة البحيرة أنه لا تزال أعمال التصحيح مستمرة في جميع الإدارات التعليمية ومن المتوقع أن تنهي منتصف الأسبوع الحالي، وسيتم اعتماد النتيجة خلال الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

حالة من القلق والتوتر يعشها طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم خلال انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من الانتهاء من أعمال التصحيح وأعمال الكنترول الذي بدأت فيها عقب الانتهاء من الامتحانات.

  • نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
  • تنوية هام لطلاب ثالثة إعدادي، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة برقم الجلوس

حيث تفقد محافظ البحيرة عدد من اللجان خلال عقد الامتحانات الشهادة الإعدادية على مدار الأسبوع الماضي، وأشاد بسلامة وحسن سير الامتحانات، كما أعرب عدد من الطلاب عن رضاهم من الامتحانات وأن معظم الأسئلة لم تخرج من الكتاب المدرسي، ونرصد إليكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، من خلال هذا المقال.

حيث يهتم طلاب الصف الثالث الإعدادي ويبذلوا قصاري جهدهم من أجل الحصول على درجات في إعدادية البحيرة من أجل ضمان دخول الثانوية العامة والالتحاق بالكلية التي يفضلوها، حيث تعد نتائج الشهادة الإعدادية تحتل اهتمام واسع من جانب العديد من المواطنين والشارع المصري.

حيث تفقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي سوف تنتهي غدا الخميس، ليتم البدء في أعمال التصحيح خلال مطلع الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

رابط نتيجة إعدادية البحيرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة

كما سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، لتكون متاحة لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

  • تم الانتهاء من امتحانات إعدادية الفصل الدراسي الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي.
  • أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم البدء في أعمال تصحيح نتائج الترم الثاني.
  • حيث أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه بلغ عدد الطلاب الذي خاضوا امتحانات الإعدادية 85191 طالب.
  • بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أعمال التصحيح لنتيجة إعدادية البحيرة 2019.
  • من المتوقع إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالبحيرة قبل عيد الفطر المبارك.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  46. الاسم شروق محمود عبد المنعم شفتر رقم الجلوس 2051 مدرسة الحديثة الاعدادية بنات محافظة البحيرة ادارة دمنهور التعليمية

    رد

    1. سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها

  168. الاسم : نغم حسن محمد عبدالمنعم محمد سليمان
    المدرسه: الوراقيه الاعداديه المشتركه
    اداره بندر كفرالدوار التعليميه
    رقم الجلوس:10760

    رد

    1. اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

  179. نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسة الحرية مركز دمنهور محافظة البحيرة
    الاسم مصطفى حامد محمد محمد علي اغا
    رقم الجلوس 61049

    رد

  187. نتيجة الشهادة الاعدادية ملاحق البحيرة ٢٠١٨ اعلنتها السيدة الفاضله المهندسة نادية عبده فحافظ البحيرةيوم ٥ اغسطس ٢٠١٨. ولم تظهر لنا حتي الان رقم الجلوس 27064

    رد

    1. رقم_الجلوس 4585
      الاســــــــــــــــــــــم عبد الله احمد محمد الشريف
      المدرسة احمد محرم
      الادارة بندر دمنهور
      مج_عربى 76
      مج_انجليزى 55
      مج_دراسات 39.5
      مجموع_الرياضيات 56
      مج_علوم 37.5
      المجموع 264
      مج_دين 31.5
      مج_رسم 11.5
      مج_حاسب 13.5
      حالة_الطالب ناجح

  189. يا جدعان النتيجه هتظهر النهارده بعد الساعه 12 او يوم السبت وانا متابع علي جميع المواقع
    ده الواتس بتاعي ابعتوا ارقام الجلوس
    01154060325

    رد

    1. رقم_الجلوس 26120
      الاســــــــــــــــــــــم سالم عرفات سالم احمد إبراهيم احمد
      المدرسة عبد الهادى السقا الاعداديه بنين
      الادارة ايتاى البارود
      مج_عربى 73
      مج_انجليزى 58
      مج_دراسات 40
      مجموع_الرياضيات 57.5
      مج_علوم 39
      المجموع 267.5
      مج_دين 26.5
      مج_رسم 13.5
      مج_حاسب 16.5
      حالة_الطالب ناجح

  193. الاسم :اسلام احمد محمد امام
    مدرسة:جمال عبد الناصر ع.م
    رقم الجلوس:244911
    ادارة:منشآة القناطر
    الجيزة
    رجاء بليز

    رد

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