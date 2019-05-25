رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس أخر العام- لينك موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة

قريبا سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة عقب تربص وانتظار من جانب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي خاصة عقب توالي ظهور نتائج الشهادة الإعدادية 2019، حيث تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتصحيح أوراق الامتحانات إعدادية البحيرة وبعد ذلك سيتم تجميع ورصد الدرجات، حتي يتم عرضها على المحافظ.
أعلنت محافظة البحيرة أنه لا تزال أعمال التصحيح مستمرة في جميع الإدارات التعليمية ومن المتوقع أن تنهي منتصف الأسبوع الحالي، وسيتم اعتماد النتيجة خلال الأسبوع الجاري.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
حالة من القلق والتوتر يعشها طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم خلال انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من الانتهاء من أعمال التصحيح وأعمال الكنترول الذي بدأت فيها عقب الانتهاء من الامتحانات.
- نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)
- تنوية هام لطلاب ثالثة إعدادي، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة قبل الجميع، قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر، وسيتم عرض نتيجتك فور اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة برقم الجلوس
حيث تفقد محافظ البحيرة عدد من اللجان خلال عقد الامتحانات الشهادة الإعدادية على مدار الأسبوع الماضي، وأشاد بسلامة وحسن سير الامتحانات، كما أعرب عدد من الطلاب عن رضاهم من الامتحانات وأن معظم الأسئلة لم تخرج من الكتاب المدرسي، ونرصد إليكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، من خلال هذا المقال.
حيث يهتم طلاب الصف الثالث الإعدادي ويبذلوا قصاري جهدهم من أجل الحصول على درجات في إعدادية البحيرة من أجل ضمان دخول الثانوية العامة والالتحاق بالكلية التي يفضلوها، حيث تعد نتائج الشهادة الإعدادية تحتل اهتمام واسع من جانب العديد من المواطنين والشارع المصري.
حيث تفقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتي سوف تنتهي غدا الخميس، ليتم البدء في أعمال التصحيح خلال مطلع الأسبوع القادم.
رابط نتيجة إعدادية البحيرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة
كما سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، لتكون متاحة لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس عن طريق اتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة
- الدخول إلى نتائج الطلاب
- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب
- الضغط على زر عرض النتيجة
- لتظهر النتيجة بالتفصيل
متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- تم الانتهاء من امتحانات إعدادية الفصل الدراسي الثاني خلال نهاية الأسبوع الماضي.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم البدء في أعمال تصحيح نتائج الترم الثاني.
- حيث أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه بلغ عدد الطلاب الذي خاضوا امتحانات الإعدادية 85191 طالب.
- بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أعمال التصحيح لنتيجة إعدادية البحيرة 2019.
- من المتوقع إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالبحيرة قبل عيد الفطر المبارك.
التعليقات
كوم حماده البحيرة
15359
بالتوفيق يارب نتيجة الاعدادية
٢٠١٣٢ معاذ عماد
١٢١٩١
محمد ربيع فؤاد محمد علي مهران
محافظة البحيره
🌹♥️
الله اكبر
نرجو اظهار نتيجه ٦٠١٣ البحيره
نتيجه٦٠١٢ البحيره
الاء غانم فايز علام رقم الجلوس 44005 محافظة البحيرة
الاء غانم فايز علام
رقم الجلوس 5675
محافظة البحيرة
صفاء محمد احمد جعبوب رقم الجلوس 100 محافظه البحيرة
فاطمه عبدالباسط عبد االغفار عبد الفتاح رقم الجلوس 764 محافظة البحيره حوش عيسي
٢٨٤١٣ممكن
انا عايز النتيجه بعد التظلمات
الاسم . عبدالله خالد احمد عبده حسين
رقم الجلوس.28148
احمد حسام ابو علو محافظة البحيرة
نورا كرم رمضان رقم الجلوس 425
نورا كرم رمضان عبداللطيف رقم الجلوس425
البحرين
احمد عبد الزين عبد السلام ٨٨٢٦٤ مدرسة الحمراء محافظة البحيره
لغة عربية 13
لغة انجليزية 10
جبر 8.5
دراسات اجتماعية 2.5
علوم 5.5
دين 12.5
كمبيوتر 2
المجموع الكلى 39.5
اسماء اسماعيل بسيط آدم سليمان رقم الجلوس ٧٦٦٩
عبدالله. ضيف. خميس. ضيف. مدرسة. المزرعةالاليه. الاعدادية. ابوالمطامير. رقم. الجلوس94845
لغة عربية 25.5
لغة انجليزية 10
جبر 10.5
دراسات اجتماعية 9.5
علوم 12.5
دين 12.5
كمبيوتر 4
المجموع الكلى 68
عبدالله. ضيف. خميس. ضيف. مدرسة.المزرعه. الاليه. الاعدادية. محتفظة. البحيره. رقم. الجلوس. 94845.
احمد حميدو مبرون -رقم الجلوس 4931 البحيرة
لغة عربية 32
لغة انجليزية 16
جبر 22.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 10
دين 12.5
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 98
اسراء ابراهيم علي. 22670
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 21
جبر 28.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 15
دين 16
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 106.5
محمد حسنى عبد النبى ٨٤٦٥٦
لغة عربية 31
لغة انجليزية 23
جبر 20
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 10.5
دين 15
كمبيوتر 7.5
المجموع الكلى 102
78272
اسلام هانى على محمد خميس
لغة عربية 29
لغة انجليزية 15
جبر 17.5
دراسات اجتماعية 11
علوم 5.5
دين 13.5
كمبيوتر 6.5
المجموع الكلى
ساره رضا عبدالموجود محمد
رقم الجلوس 19718
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 19
جبر 21.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 11.5
دين 15.5
كمبيوتر 5
المجموع الكلى 98.
اسماء جمال صلاح الزناتي. رقم جلوسي 74332 البحيرة
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 22.5
جبر 19.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
دين 18.5
كمبيوتر 4
المجموع الكلى 115
محمد شعبان محمد السيد رقم الجلوس 76986 محافظة البحيرة
لغة عربية 26
لغة انجليزية 24
جبر 22
دراسات اجتماعية 19
علوم 15.5
دين 17.5
كمبيوتر 6.5
المجموع الكلى 106.5
محمد حمدي لطفي عطيه عبد الحميد رقم الجلوس 96405 محافظة البحيره
لغة عربية 18
لغة انجليزية 10
جبر 10.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 9
دين 10
كمبيوتر 4.5
المجموع الكلى 62
هيام حمدى محمود الدلنجات بحيرة21688
لغة عربية 40
لغة انجليزية 29
جبر 30
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
دين 19.5
كمبيوتر 9.5
المجموع الكلى 139
أحمد فؤاد جمعه
رقم الجلوس 47565
محافظه البحيرة
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 20
جبر 22
دراسات اجتماعية 10
علوم 10.5
دين 12
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 86
احمد فؤاد جمعه 47565
سماح احمد مطرود بالبحيره رقم جلوسي ٥١٣٦٦
سماح احمد عوض مطرود رقم جلوسي ٥١٣٦٦ بالبحيره
باسم ياسر سعد فتح الله رقم الجلوس 37280 محافظة البحيرة
لغة عربية 17.5
لغة انجليزية 4.5
جبر 7
دراسات اجتماعية 3.5
علوم 2.5
دين 10
كمبيوتر 2.5
المجموع الكلى 35
باسم ياسر سعد فتح الله رقم الجلوس 37280
6667 البحيرة بندر كفر الدوار التعليمي
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 16
جبر 23.5
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 13.5
دين 17
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 96
الاسم زينب هانى ابوالمجد محمود الشافعى
رقيه على محمد عامر ٧٧٩٨كفر الدوار بحيره
رقيه على محمد عامر ٧٧٩٨
لغة عربية 27
لغة انجليزية 17
جبر 22.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 7.5
دين 14
كمبيوتر 5
المجموع الكلى 91
محمد مأمون عبدالجواد عبدالمجيد هباله
81600
لغة عربية 34.5
لغة انجليزية 26.5
جبر 26.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 17.5
دين 15.5
كمبيوتر 6
المجموع الكلى 125
احمد اشرف عبد الحي
40916
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 6.5
جبر 10
دراسات اجتماعية 11.5
علوم 12
دين 10.5
كمبيوتر 3.5
المجموع الكلى 72.5
احمد اشرف عبد الحي
رقم الجلوس 40916
مركز ابوحمص
الإسم: محمد امين صلاح عبدالقادر نصر
رقم الجلوس:18470
محافظة: البحيرة
خير انشاء الله
لغة عربية 35
لغة انجليزية 21.5
جبر 26
دراسات اجتماعية 19
علوم 16
دين 11.5
كمبيوتر 4
المجموع الكلى 117.5
محمد وليد محمد متولي
مدرسه نور الهدي
مركز بدر البحيره
٨٩٥٠٩
فاطمة الزهراءخالد محمد عبدالحق
رقم الجلوس ٩٣٦٠٣
لغة عربية 39
لغة انجليزية 28.5
جبر 28.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
دين 18
كمبيوتر 6
المجموع الكلى 135.5
محمد وليد محمد متولي
مدرسه نور الهدي
رقم الجلوس
89509
لغة عربية 21
لغة انجليزية 17
جبر 12.5
دراسات اجتماعية 6.5
علوم 9.5
دين 13
كمبيوتر 3
المجموع الكلى 66.5
الاسم:محمد عصام موسي عبدالقادر جاب الله. رقم الجلوس 77595
لغة عربية 28.5
لغة انجليزية 15
جبر 7
دراسات اجتماعية 11
علوم 10.5
دين 15.5
كمبيوتر 4
المجموع الكلى 72
الاسم شروق محمود عبد المنعم شفتر رقم الجلوس 2051 مدرسة الحديثة الاعدادية بنات محافظة البحيرة ادارة دمنهور التعليمية
سيف الدين محمد جمعه رقم الجلوس (3686)
ندي فايز عاشور مبروك
ادارة ابو المطامير
رقم الجلوس 85652
لغة عربية 9
لغة انجليزية 0
جبر 0
دراسات اجتماعية 1
علوم 1.5
دين 1.5
كمبيوتر 3
المجموع الكلى 11.5
اهداء أشرف جمعة
٢٨٩٣٠
ايمان عبد المنعم محمد عبد اللاه الحداد
مدرسه اطلميس الاعداديه مركز الدلنجات
رقم الجلوس22901
لغة عربية 26.5
لغة انجليزية 10
جبر 19
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17
دين 12.5
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 91
إسراء عويضه توفيق النحراوي
مركز كوم حماده
مدرسة فاروق شلش الاعداديه
16977
محمد وليد محمد متولى
مركز بدر البحيره ٨٩٥٠٩
محمد وليد محمد متولي
٨٩٥٠٩ مدرسه نور الهدي
مركز بدر البحيره
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 28
جبر 25.5
دراسات اجتماعية 18
علوم 19
دين 16.5
كمبيوتر 9
المجموع الكلى 126
رقم الجلوس ٣٧٨١٩
ممكن نتيجة الرقم ده
72595
61270 فتحى كمال ابراهيم الجندى
محمود ربيع عبدالعال عطيه
٥٦٢٩٠
قراقص مركز دمنهور البحيره
أحمد محمد عبدالهادى محمد٨٥٩٤٣ البحيرة
إدارة ابوالمطاميرمدرسة كوم الفرج الاعدادية اسم الطالب مؤمن سعيدالسيد عبدالقادر رقم الجلوس83940
منة الله على عمار مركز كوم حمادة البحيرة
محمود ناجي قاسم عبد الجواد قاسم مركز الدلنجات إدارة الدلنجات بحيره رقم الجلوس25280
89454 إدارة التحرير التعليميه مدرسة رياض الصالحين الخاصه مركز بدر
الاء كريم اسماعيل محمد اسماعيل
محافظة البحيره
رقم الجلوس18652
شاكر محمد إبراهيم إسماعيل. رقم الجلوس 41812
رقم الجلوس. 41812
محمد رضا عبد الكريم عبد ربة عيد
٣٠٨٨٨ مدرسة كفر خليفة ادارة ايتاي البارود
علاء عبدالله عبدالكريم عبدالله محافظة البحيره رقم الجلوس ٨٢٣٨٨
حسام سمير عبد الرؤوف احمد الخولي
72423
البحيرة
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 24
جبر 27
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 15.5
دين 13
كمبيوتر 6
المجموع الكلى 122.5
الإسم عبد الله محمد عوض عامر ورقم الجلوس 5558
الرقم غير صحيح
محمود مجمد رقم الجلوس 20128
رقم
الجلوس57808
لغة عربية 28
لغة انجليزية 9.5
جبر 22
دراسات اجتماعية 13.5
علوم 14.5
دين 18
كمبيوتر 8
المجموع الكلى 87.5
نورهان كامل أحمد حسبو ،،،،،!رقم الجلوس 41509
لغة عربية 31
لغة انجليزية 18
جبر 20.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 15
دين 19
كمبيوتر 6.5
المجموع الكلى 103.5
أسماء أحمد عبدالرحمن
رقم الجلوس 92625
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 20
جبر 8.5
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 12
دين 17.5
كمبيوتر 6
المجموع الكلى 94.5
احمد محمد محمد عبدالحميد قنديل رقم الجلوس 16505
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 23
جبر 23.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
دين 14.5
كمبيوتر 4.5
المجموع الكلى 123
محمد رضا عبدالحميد
ادارة دمنهور
رقم جلوس ٩١٣٧٥
محمد هاني محمد محمد فتح الله زايد
كوم حماده / البحيرة
رقم الجلوس / ١٣٧٥٩
حبيبة عبدالله اسماعيل شلبي
رقم الجلوس١٥٢٧٢
حبيبة عبدالله اسماعيل شلبي
رقم الجلوس ١٥٢٧٢
حبيبة عبدالله اسماعيل شلبي
رقم الجلوس ١٥٢٧٢
مركز كوم حماده محافظة البحيرة
صلاح بخاطره حسن عبد العاطى ٦٧٤٩ مدرسة الحدائق القديمه كفر الدوار
95879
مؤمن سعيدالسيد عبدالقادر ورقم الجلوس 83940
رحمه هشام صبحى
بحيره رقم الجلوس ٣٢٣٤٦
مروان محمد رمضان حسن الشرقاوي
رقم الجلوس :40707
عبد الرحمن قنديل عبدالعزيز الطور. رقم الجلوس ١٧٢٤٢
مى محمد محمد على محمد النوسانى
اداره كفر الدوار محافظه البحيره
رقم الجلوس 6584
اسلام ايمن سالم
رقم جلوس رقم 4096 و شكرا
مازن محمد عبد الحميد 89501
البحيرة 76441
محمد حسين احمد حميده رقم الجلوس 3946 البحيره بندر دمنهور
محمد حسين احمد حميده رقم الجلوس 3946 محافظه البحيره
نورهان صلاح محمد
محافظة البحيرة
رقم الجلوس 18584
عمار مجدي عبد المنعم النشار
رمضان محمد رمضان
رقم الجلوس ٤٤٥٥٥
اللغة العربية /00000000
احمد طوسم حسن عبد العاطي اداره كفر الدوار التعليميه رقم الجلوس ٤٦٦٥١
احمد طوسم حسن عبد العاطي اداره كفر الدوار التعليميه رقم الجلوس ٤٦٦٥١
زياد علاء مهدي
رقم الجلوس 3315
ولاءعمادشعبان رقم الجلوس٤٤٦٦كفر الدور
رقم الجلوس 29179
محافظة البحيرةم
ادارة اتياى البارود
يوسف أشرف بسيوني أحمد
أداره ابو حمص التعليميه
رقم الجلوس 35414
عبد الرحمن٧٥٣١٨
البحيره
منه الله فوزى الجنسى محافظة البحيره مركز شبراخيت رقم الجلوس٦٦١٢٣
عبد الرحمن طلعت رقم الجلوس ٦٠٦٥
سجلت التعليق اكسر من مرة ولم يظهر رقم الجلوس ٦٤٢٥٠ محافظة البحيرة ادارة المحمودية
محمد وليد رمضان حجازي البحيرة الصف الثالث الاعدادي ٢٠١٩ رقم الجلوس ٦٤٢٥٠
اشرف نا صر احمد مرجان 68083
عمرو علاء قطب رجب رقم الجلوس٢٤١٣٦
امنيه خميس 61435
مريم احمد صلاح 6153
احمد أيمن حميد علي ابوعامر
اداره مركز دمنهور محافظه البحيره
رقم الجلوس 57268
نيرة حمدي عبد الحميد عبد الزين رقم الجلوس :26677
نتيجه٦٠١٢ البحيره
عبد المولى ياسر عبد المولى الخولى ادارة ايتاى البارود 33062
عبد المولى ياسر عبدالمولى الخولى 33062 ادارة ايتاى البارود
مروان محمد محروس شلبي
55734
15152
محمود ماهر محمود عبد السلام طه
ادارة المحمودية
رقم الجلوس 62235
طارق رجب محمد ٨٧٥١١
علي الكومي علي ناصر
ادارة دمنهور التعليمية
رقم الجلوس 4230
مدى محمد الشحات عبدالغنى٥٦٧٣٠
محمود امام عسران
اداره كوم حماده
رقم الجلوس48476
وليد احمد شحاته احمد
رقم الجلوس 51668
محافظة البحيرة كفر الدوار
شمش احمد غزاله الدلنجات رقم الجلوس 62143
زياد خالد عبدالرحمن سويلم الدخميسي. الدلنجات رقم الجلوس. ٢١٠٥٩
ندا ايمن سالم محمد صالح
على شحاته محمد على عيساوي /رقم الجلوس 78420
ندى أشرف الشحات عبد الرحيم رقم الجلوس ٦١٥٩٥ محافظة البحيرة
أيه حسن أحمد محمد السقا
رقم الجلوس 73160 حوش عيسى
احمد عماد جميل سليم رقم الجلوس 4055 مدرسة الملك فيصل الاعدادية بنين دمنهور البحيرة
رقم الجلوس29963
محافظة البحيرة
رقم الجلوس 29963 محافظة البحيرة
11863
منة الله مجدي مصطفي كامل عصمت .
من كفر الدوار مدرسه الحرير الصناعي .
88494 إيمان عمار محمد عبداللطيف
لغة عربية 34
لغة انجليزية 22.5
جبر 21.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 19
دين 16
كمبيوتر 5.5
المجموع الكلى 114.5
محافظه البحيره كفر الدوار الاسم يسري احمد رمضان محمد حسن رقم الجلوس 50569
اسم الطالب يسرى احمدرمضان محمد حسن رقم الجلوس 50569
الاسم محمود السيد ابراهيم صبح رقم الجلوس 89923
الاسم:فرحه اشرف سعيد ابودنياا
محافظه البحيره
محمد ابراهيم احمد حسن
محافظة البحيرة
٩٦٥٤١
الدرجات هنظهر امتة باضبط
ياسمين مسعد محمود سليمان غبور
79417
لسة مظاهرتش يافندم
بعد بكره
دعاء خميس مصطفي محمد عيدريشه
اداره : ادكو
محافظه : البحيره
رقم الجلوس: 78018
مريم احمد صلاح ــ رقم الجلوس 6153
الاسم /محمد هاشم لطفى عبدالواحد
رقم الجلوس/24876
محافظه البحيره
ملك عبدالفتاح شلش
محافظة البحيره
رقم الجلوس 17036
بسنت سيد صديق عبد الرحيم ٠٠رقم الجلوس :٢٧١٤ محافظة البحيرة بندر دمنهور
عماد احمد عبد العاطي احمد خير
٦٣٣٥٣
لغة عربية 26
لغة انجليزية 15
جبر 15.5
دراسات اجتماعية 11.5
علوم 11
دين 16.5
كمبيوتر 4.5
المجموع الكلى 79
الإسم:بسنت سيد صديق عبد الرحيم المحافظه:البحيرة بندر دمنهور… رقم الجلوس:٢٧١٤
شرين هاني محمد إبراهيم
محافظه البحيره
رقم الجلوس 95215
عمر عبدالعزيز إسماعيل محمد الشرنوبى إدارة كفر الدوار بحيره رقم الجلوس ٤٩٠٠٣
عمر عبدالعزيز إسماعيل محمد الشرنوبى إدارة كفر الدوار بحيره رقم الجلوس ٤٩٠٠٣
مجمد سعيد خليل مسعود
رقم الجلوس963333
زياد عبد الغفار هنداوى محافظه البحيره مركز كفر الدوار رقم جلوس 10384
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة خلال ساعات.. تم تسجيل بيانات الطلاب وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها
منه علي السيد فايد رقم الجلوس 91850 البحيره
الاسم عبدالرحمن سلامه محمد محمد
10784
مروان أحمد مصطفي مصطفي السيسي
محافظة البحيرة
كفر الدوار
رقم الجلوس : 6327
محمد ايمن عطا سليمان
رقم الجلوس 37771
الاداره التعليميه العاشر من رمضان
المدرسه 25 يناير
احمد رضا صلاح بازينة
محافظة البحيرة
رقم الجلوس 32747
60636
45124
خميس محمد خميس سعد
البحيرة
مركز كفرالدوار
الاسم: اسامه محمد علي محمد حمد
رقم الجلوس:55698
محافظه البحيرة
مركز دمنهور
اسم االمدرسة
نزلوها بسرعه بقا
نرمين محمود أبو طالب
المحمودية بحيرة
رقم الجلوس 63122
احمدمحمدالعباسي
33266
طارق رجب 11578 اداره بندر كفر الدوار
بسملة باسم شحات صادق
1562
الاسم احمد محمد أحمد محمد العباسي رقم الجلوس ٣٣٢٦٦
رقم الجلوس :28414
الاسم:الاء محمد
محافظة البحيرة ادارة ايتاي البارود التعليمية
رقم الجلوس :28414
الاسم:الاء محمد
امينة احمد شوقي عبد الكريم رقم جلوس 45549 محافظة البحيرة
ارجوكم نزلوا النتيجه بسرعه
رغد محمد مصطفى احمد البيلي
رقم الجلوس
،29196
ندى احمد عبد السلام ابراهيم عبد السلام
٢٨٢٥٤
احمدياسرمحمدنصرالدين فاضل
رقم الجلوس/ ٦٦٩١ محافظة البحيرة
عبدالعزيز جمال عبدالعزيز
عبدالرحمن. ضيف. خميس… رقم. الجلوس. 806. مدرسة. المزرعة. الإلهي. الاعدادية. ابو. المطامير
عبدالرحمن. ضيف. خميس. ضيف. 806
احمد عيد عبد المقصود محمد رقم الجلوس 50392
احمد عيد عبد المقصود محمد محافظة البحيره رقم الجلوس 50392
روان سامح غنيم
الاسم : نغم حسن محمد عبدالمنعم محمد سليمان
المدرسه: الوراقيه الاعداديه المشتركه
اداره بندر كفرالدوار التعليميه
رقم الجلوس:10760
نور الدين السامي شبل عيد
محافظه البحيره
رقم الجلوس ١٤٢٨١
اقترب اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة، وتم تسجيل بياناتك وسيتم عرض الدرجات بالتفصيل فور اعتمادها مع أطيب الأمنيات بالتوفيق
احمدشعبان حسنين رقم الجلوس 48620
البحيرة كوم حمادة
نتجت امتحان ة
ن
نتجت امتحان الصف الثلث الاعدادي الب\
Mohamed EssamMohamed Abdallah
مدرسه محمد عبد الحليم عبد الله
رقم الجلوس/١٦٧٨٠
لؤي احمد سعيد
رقم الجلوس:18061
محمد احمد ابو قفص رقم الجلوس 158البحيره إدكو مدرسه المعارف
ماريو روبرت شفيق رقم الجلوس 7276
الاسم.محمود وليد
اسمى محمد احمد عنتر حربى
رقم الجلوس
55460
منه محمد صلاح زايد
75114
محافظه البحيره
هدير رجب عبداللطيف إبراهيم زعلوك
63330 محافظة البحيرة مركز المحموديه
نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسة الحرية مركز دمنهور محافظة البحيرة
الاسم مصطفى حامد محمد محمد علي اغا
رقم الجلوس 61049
47474
٢٤٢٩٩٤
روان رفيق عبد الحميد يوسف غالي محافظة البحيرة مركز الدلنجات مدرسة الأزهر الشريف ٢٤٢٩٩٤
محافظة البحيرة مركز الدلنجات مدرسة الأزهر الشريف ٢٤٢٩٩٤
علي اشرف على الصباغ
محافظه البحيره
رقم الجلوس 165
علي اشرف علي الصباغ
رقم الجلوس 165
حازم محمد عزت جودة على شحاتة
نتيجة الشهادة الاعدادية ملاحق البحيرة ٢٠١٨ اعلنتها السيدة الفاضله المهندسة نادية عبده فحافظ البحيرةيوم ٥ اغسطس ٢٠١٨. ولم تظهر لنا حتي الان رقم الجلوس 27064
4585
رقم_الجلوس 4585
الاســــــــــــــــــــــم عبد الله احمد محمد الشريف
المدرسة احمد محرم
الادارة بندر دمنهور
مج_عربى 76
مج_انجليزى 55
مج_دراسات 39.5
مجموع_الرياضيات 56
مج_علوم 37.5
المجموع 264
مج_دين 31.5
مج_رسم 11.5
مج_حاسب 13.5
حالة_الطالب ناجح
يا جدعان النتيجه هتظهر النهارده بعد الساعه 12 او يوم السبت وانا متابع علي جميع المواقع
ده الواتس بتاعي ابعتوا ارقام الجلوس
01154060325
لوسمحتوا نتيجةا ابو الطامير الاعدادية مدرسة محمد عبد الرحمن الصباح
رقم الجلوس26120
من البحيره
رقم_الجلوس 26120
الاســــــــــــــــــــــم سالم عرفات سالم احمد إبراهيم احمد
المدرسة عبد الهادى السقا الاعداديه بنين
الادارة ايتاى البارود
مج_عربى 73
مج_انجليزى 58
مج_دراسات 40
مجموع_الرياضيات 57.5
مج_علوم 39
المجموع 267.5
مج_دين 26.5
مج_رسم 13.5
مج_حاسب 16.5
حالة_الطالب ناجح
يوسف سامي حسين
النتيجه لو سمحتووو بمحافظه البحيره
الاسم :اسلام احمد محمد امام
مدرسة:جمال عبد الناصر ع.م
رقم الجلوس:244911
ادارة:منشآة القناطر
الجيزة
رجاء بليز
مريم كمال قنديل رقم الجلوس
نتائج الامتحانات للصف الثالث الإعدادي محافظة البحيره مدرسة الرابعه بزور
اسم حامد عمرو ورقم الجلوس 35427 ادار ابوحمص
الاسم شماء سعيد رمزي قطب حجاج مدرسة لقانة الإعدادية ادادارة شبراخيت التعليمية رقم الجلوس٦٠٦٩٧
عبد الرحمن اشرف ابو زيد
الصف الثالث الاعدادى
الادارة التعليمية
البحيرة دمنهور مدرسة وجية اباظة
رقم الجلوس 3574
عبد الرحمن اشرف ابو زيد
الصف الثالث الاعدادى
الادارة التعليمية البحيرة دمنهور مدرسة وجية اباظة
محمد نصر عبد السلام محافظه البحيره رقم جلوس 62447
مركز كوم حماده
رقم الجلوس ١٣٩٢٥
مى مجاهد عبدالمعنم زغلول
مركز كوم حماده
رقم الجلوس ١٣٩٢٥
رقم الجلوس80851 محافظة البحيرة
الاسم عبدالله خالد احمد عبده حسين
رقم الجلوس. 28148
محافظه البحيره
مركز ايتاي البارود
رقم الجلوس 80851
ادارة الدلنجات
شيماء محمد خميس صالح
60539
اسمي علي مبرول علي جعفر رقم الجلوس١٥٨٦٧ ادارة كوم حمادة
82013 رقم الجلوس البحيرة
الاسم بسمة طارق عبد الغني فتح الله رقم الجلوس 6970 ادرة بندر كفر الدوار
روان عوض سليمان خليفه عبدالواحد
محافظه البحيره
رقم جلوس 22639
شروق محمود عبد المنعم شفتر رقم الجلوس 2051 محافظة البحيرة
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 24.5
جبر 27.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
دين 12.5
كمبيوتر 8
المجموع الكلى 126