أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة على الظهور خلال الساعات القادمة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حيث عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني بالبحيرة يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، ولن يطول الأمر كثيرا على رفع واعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني رسميا عبر موقع الوزارة وإعلان نسبة النجاح مضاف إليها أسماء الطالبات والطلبة الأوائل والحاصلين على 300 من 300، انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة 2019 الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع الماضي، تباعا بدأت كافة أعمال التصحيح بجميع لجميع المواد الدراسية مثل اللغة الإنجليزي واللغة العربية والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا.
نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019
يقرب من 63 ألف طالب وطالبة يبحثون عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالبحيرة لمعرفة هل تم التفوق خلال التيرم الثاني ومقدار التحصيل الذي يتوقف عليها القدون لمرحلة تعليمة جديدة سواء بالتعليم الثانوي أو التعليم الفني، تستمر عمليات التصحيح أيام قليلة لذا لا داعي للقلق من انتظار النتيجة ودرجات الفصل الدراسي الثاني، مراعاة الطلبة والطالبات ننشر تقرير يومي ومحدث بصفة دورية لمتابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019.
روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس تعلن مباشرة عقب اتمام عملية اعتمادها من المحافظ وتكريم الأوائل وانهاء جميع أعمال الكنترول، تنشر نتائج ثالثة إعدادي 2019 البحيرة التيرم الثاني عبر رابط مباشر فور اعتماد النتيجة خلال الساعات القادمة ” سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجتك فور ظهورها “.
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- بالمجموع ..نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 برقم الجلوس التيرم الثاني "ثالثة إعدادي " مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال ساعات
التعليقات
إن امتحان الغه العربيه كان صعب للغايه ولقد ظلمنا في تصحيح جميع المواد ونطلب من سيادتكم الترأف في تصحيح جميع المواد والإنجليزي كان صعبا للغايه😪
احمد يسري عبد العظيم فرحات 31534
احمد يسري عبد العظيم فرحات 31534 محافظه البحيره
لو حد يعرف بتجاب ازاي يقول ي جماعه
سارة مصطفى حامد احمد “مدرسة بدر الإعدادية بنات نتيجة الصف الثالث الإعدادي” رقم الجلوس 89265
ابراهيم فتحي النمراوي رقم الجلوس69215
احمد اشرف عبد الفتاح رقم الجلوس ٨٣٨٣٧
عبدالرحمن سعد غازى ابراهيم الهوارى
مدرسة محمد على عودة
إدارة كفر الدوار التعليمية
رقم الجلوس 48706
شهد سعد مصطفي مصطفي ابو شنب محافظة البحيرة محمودية 62652
مؤمن محرم على عبد الباسط بندر دمنهور 4446 مدرسة الملك فيصل الاعدادية بنين البحيرة
مؤمن محرم على بندر دمنهور 4446
رقم الجلوس 62839
البحيره
مركز المحموديه
نرمين محمود أبو طالب
المحمودية البحيرة
63122
نرمين محمود أبو طالب
محافظة البحيرة
رقم جلوس 63122
نرمين محمود ابو طالب
63122
10172 ا
حسام محمد سعد كامل علي
رقم الجلوس 22757
الدلنجات _البحيرة
منة علي عمار15758 محافظة البحيرة مركز كومحمادة
امل عبد الباري ٨٦٦١
احمد أشرف فهمي محمد داوود البحيرة23026
اسراء شمس الدين
82162
اسراء احمد محمد محمودشمس الدين
البحيره مركز رشيد
82162
همس محمد فتحي غازي
عبدالرحمن خالد محمود خالد
رقم الجلوس19066
علا عبدالرحمن غرهود
حنان خالد قناوى عبدالشافى
بسملة أيمن جمعه غازي الجبالي
رقم الجلوس57808
الشهاده الإعداديةبالبحيرة
محافظة البحيره إدارة بندر دمنهور
رقم الجلوس 502
امجد يحي محمد محمودالشيخ مدرسه المعارف ادكو
وقم الجلوس ٧٨٤٨٣
خالد يحي محمد محمود الشيخ مدرسه المعارف ادكو
رقم الجلوس٧٨٥٠٦
رقم الجلوس 26812 الدلنجات البحيره
مبروك نجاح امينة احمد شوقي
رقم جلوس 45549 ادارة مركز كفر الدوار بحيرة
ايمان نور طلبة مغازي ابوبكر رقم الجلوس.78688 في محافظة البحيرة
35640
نهلة محمد ابراهيم 37360 مركز ابو حمص محافظة البحيرة
نتيجه عتظهر امتا
45098
فارس خالدالطلاميسى
سنفات٠ا
ابوالمطاميرالبحيرة
٨٧٣١٩
شهاده الصف الثالث الاعدادى محافظه البحيره رقم الجلوس 31591البحيره
الاء اشرف عبدالحميد عبدالرحمن
رقم الجلوس 82546
٤٥٢٢٨
عبدالله احمد سعد عبدالله عبدالقادر ١٠٤٢٦ محافظة البحيرة كفر الدوار
٦١٩٦٣المحمودية بحيرة
رقم جلوسي 9058 البحيرة
محافظه البحيره 16454
سمر عبد الوهاب رفاعي رقم الجلوس 167199مدرسه الباويطي الاعداديه محافظه الجيزه الصف الثالث الاعدادي
إسراء سعيد فاروق النجار
رقم جلوس 8649
عايز النتيجة الرقم36550
رقم الجلوس. 83820
مونيا ميلاد حليم غالى سعد ، رقم الجلوس ٥٦٥٠٨
الاسم بسام جابر خميس احمد طقيشم
رقم الجلوس 78490
هتطلع النهارده ولا اي
عبدالله شحاته عوض إبراهيم سلمان
٣٥٦٠٤
زياد ابراهيم بسيو ني ابراهيم
امانی مدحت سعد السید 86830
على مصطفى على الصادق
رقم الجلوس ٦٧٨٩
مدرسة الحدائق الإعدادية بنين
محافظة البحيرة
الإدارة التعليمية كفر الدوار
الصف الثالث الإعدادي
عايز النتجه الفنيه
محمدهانى