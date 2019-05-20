موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البحيرة يهم الكثير من الطلبة والطالبات، وقد انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة الإعلان عن موعد ظهور النتيجة وقد استحدث وزارة التربية والتعليم موقع مدرج به روابط لجميع المديريات التعليمية، شامل لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور الذين يتلهفون لمعرفة نتيجة تعب طوال الفصل الدراسي الثاني، نتيجة ثالثة اعدادي 2019 البحيرة.

ومحافظة البحيرة من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن عدد الإدارات التعليمية بها كبير، كذلك فقد ظهرت بعض نتائج سنوات النقل بالمحافظة ومن المنتظر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019:

انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي البحيرة دون ورود أي شكاوى، ومن جهته صرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لليوم السابع بأن:

غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لم تتلق أي شكاوى نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات، والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية فهو يزيد عن 80 ألف طالب وطالبة يقومون بتأدية الامتحانات في مختلف أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويبلغ عدد اللجان التعليمية بمحافظة البحيرة 19 إدارة تعليمية، تتضمن 534 لجنة امتحانية.

مديرية التربية والتعليم البحيرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019



في هذا المقال نقدم لكم رابط وطريقة الحصول على النتيجة:

يمكنكم الوصول إلى نتيجة الإعدادية 2019 البحيرة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للحصول على نتيجة باقي المحافظات من خلال موقع المديريات وهو موقع شامل خصصته وزارة التربية والتعليم لتجميع روابط مديريات التربية والتعليم بجمهورية مصرالعربية. ننوه ونلفت نظر سيادتكم ان الروابط هو روابط رسمية تابعة لموقع وزارة التربية والتعليم.

ظهور نتيجة الإعدادية 2019 البحيرة

تظهر نتيجة الإعدادية 2019 البحيرة، وذلك في الإدارات التعليمية الموجودة داخل محافظة البحيرة وهي:

إيتاي البارود

دمنهور

رشيد

الرحمانية

وادي النطرون

إدكو

المحمودية

كوم حمادة

كفر الدوار

مركز بدر

الدلنجات

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكنكم التعرف على توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي وطريقة التظلم، وذلك من خلال مقال نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس، وهو المقال الذي يتوفر به جميع روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات.

وإليكم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي على النحو التالي:

اللغة العربية: 80 درجة والحد الأدنى للنجاح 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة والحد الأدنى للنجاح 30 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة والحد الأدنى للنجاح 30 درجة.

العلوم: 40 درجة والحد الأدنى للنجاح 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة والحد الأدني للنجاح 20 درجة.

المجموعة الكلي: 280 درجة والحد الأدنى للنجاح 140 درجة.

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