ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الاقصر 2019 عبر موقع نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم لمحافظة الأقصر، حيث تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، ونشر نسب النجاح العامة والتفاصيل حول أعداد الطلاب الحضور في امتحانات إعدادية الأقصر 2019، وسنرفق رابط استعلام نتائج الطلاب بأقصر برقم الجلوس من المراقع الرسمية بجانب أسماء الطلاب العشر الأوائل على مستوى الغدارات التعليمية التابعة للمحافظة.

اعتمد محافظ الأقصر محمد بدر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الأقصر، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ طه بخيت، لتفاصيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بالفصل الدراسي الثاني، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 82.3 % ، مشيرا لترتيب المحافظة بالنسابة لنتائج الإعدادية بباقي المحافظات في نتيجة الدور الأول، وسنوافيكم برابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر برقم الجلوس مباشرةً.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر برقم الجلوس

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لنسب النجاح في كل غدارة تعليمية، حيث حققت الإدارة التعليمية وتم نشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الاقصر 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر .

عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية 16818 طالب حضر منهم 16710 طالب وبلغ عدد الناجحين 13753 طالب بنسبة 82.3%

وقد جاءت ادارة الزينية اعلى الادارات بنسبة نجاح بلغت 89.8% ثم تليها ادارة الاقصر بنسبة 89.4 % ثم ادارة اسنا بنسبة 85.1% وادارة البياضية بنسبة 82.1 %

مديرية التربية والتعليم بالأقصر

استعلام نتائج طلاب الأقصر 2019في شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، يكون من خلال موقع نتائج الامتحانات لمديرية التربية والتعليم في الأقصر من خلال الموقع المرفق أدناة.

نتيجة إعدادية الأقصر

ننشر لكم بعض قليل قائمة الشرف للطلاب والطالبات في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019-2018 الفصل الدراسي الثاني .

أوائل إعدادية الأقصر 2019

أوائل الشهادة الإعدادية وهم بالترتيب رغد عبد الرحيم أحمد مدرسة صلاح الدين الأعدادية بنات – أسنا ، آلاء حسن محمود مدرسة الشيخ رزق الاعدادية المشتركة – أسنا ، سارة عبد النبى محمد مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية – الزينية ، داليا مصطفى محمد مدرسة أسنا الاعدادية بنات – اسنا ، احمد ناجح أحمد مدرسة المساوية الاعدادية – اسنا ، محمد علاء عبد الحميد مدرسة أسنا الرسمية لغات – اسنا ، دينا سعدى خيرى مدرسة المعلا الاعدادية – اسنا ، شهد حسنى محمد مدرسة الضبعية الاعدادية بنات – القرنة ، كريم احمد حافظ مدرسة كاثوليك نجع الصياغ – الأقصر ، رانيا ثابت احمد مدرسة الندافين الاعدادية – الطود .

تحديث: الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر متاح من رابط الخدمات الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة برقم الجلوس.

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