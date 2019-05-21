بعد قليل”نتائج إعدادية الإسكندرية ” استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس 2019

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس 2019 الترم الثاني التي تشغل بال جميع طلاب ثالثة إعدادي، لمعرفة درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية أخر العام، ولهذا سينشر موقع نجوم مصرية رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس من خلال هذا التقرير .
تم اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية الترم الثاني، وسيتم رفعها عبر موقع بوابة الإسكندرية الإلكترونية ( من هنا)
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس
حيث يسعى جميع طلاب ثالثة إعدادي إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس 2019، من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فور أن تنتهي المديرية من جميع أعمال التصحيح.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
- يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، قبل الجميع فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك، بالتوفيق لجميع الطلاب.
نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية
حيث تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تشهد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، ارتفاع خلال العام الحالي، نظرا أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من الطلاب أو حالات لتسريب الامتحانات حتى الآن تمر عملية امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية أي عقبات.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019، من أهم النتائج التي يترقبها أولياء الأمور، لأنها تعد نتيجة إتمام التعليم الأساسي، ولأنها يتحدد على أساسها الثانوية التي سيتم الالتحاق بها .
البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية
حيث تعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية هي الموقع الرسمي للمحافظة، ولهذا يتم رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية برقم الجلوس، عبر البوابة بعد اعتمادها من جانب المحافظ، ولمعرفة نتيجة إعدادية الإسكندرية من خلال الخطوات التالية :
- الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية
- اختيار نتائج الطلاب
- إدخال رقم الجلوس
- الضغط على عرض النتيجة
- لتظهر نتيجة بالتفصيل لجميع المواد
متابعة نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019
- من المقرر أن تنتهي امتحانات إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الأول خلال الأسبوع الحالي.
- انتهي اليوم طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الأول.
- لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 ( من هنا)
← إقرأ أيضاً:
- هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 – إطلع فوراً عبر روابط الحصول على نتائج طلبة كافة المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي ووزارة التربية والتعليم
التعليقات
الاسم
احمد كمال ربيع
رقم الجلوس
37722
الاسم ايمان حسن فوزى محمد السيد رقم الجلوس 32
منه الله ماهر محمد جمعه احمد رقم الجلوس 3533
الجلوس
منه الله ماهر محمد جمعه احمد
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
الصالحية الاعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
22.5
15
10
7
14
8
17.5
7.5
11.5
الاسم كنزي جابر عبد الحميد
رقم الجلوس:73422
لجلوس
كنزى جابر عبدالحميد مصطفى عبدالحميد
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
السيدة عائشة الخاصة
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
33
25.5
14.5
12.5
16
7
16.5
3.5
9.5
اميرة ناصر
85858
لجلوس
اميره ناصر عبد السلام محمد عبده
الاسم
ادارة الجمرك التعليميه
الادارة
المرصد الإعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
33
27
14
14.5
16
7
17.5
9
14.5
اميرة ناصر عبدالسلام محمد
رقم الجلوس 85858
مدرسه المرصد الاعداديه
اميره ناصر عبد السلام محمد
مدرسه المرصد الاعداديه
رقم الجلوس85858
محمود ايهاب ربيع 73057
الجلوس
محمود ايهاب ربيع امير مدنى
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
فرنسيسكان سيدى بشر الخاصة عربى
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
35.5
29
18
13
15
5
11.5
6
10
شروق رمضان كريم عبد الرحمن الجزار – 40010
لجلوس
شروق رمضان كريم عبد الرحمن الجزار
الاسم
ادارة وسط التعليميه
الادارة
فجر الاسلام الاعدادية الخاصة المشتركة
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
27.5
25.5
7
7.5
10
9
15
6.5
8
سلمي محمد حمدي
رقم الجلوس 6839
اداه شرق
_الجلوس
سلمى محمد حمدى ابراهيم منصور
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
مصطفى النجار الرسمية المميزة لغات بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
38
27.5
17.5
13
18.5
7
20
8.5
14
فرح عمرو سيد. .رقم الجلوس 2810
الجلوس
فرح عمرو سيد فؤاد هاشم
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
الظاهرية الاعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
35.5
29.5
19.5
15
19
7
19.5
7.5
14.5
شهد غزال مختار 54435
الجلوس
شهد غزال مختار حامد عثمان
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
محمود داوود الإعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
30
8
8.5
7.5
11.5
8
16
7.5
7.5
كريم عصام فكرى 91107
لجلوس
كريم عصام فكرى مهنى
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
شباب المستقبل م بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
25
15
8.5
7.5
10
6
14
3.5
11.5
محمد أسامة فرج محجوب
الاسكندرية : مدرسة معالي سيدي بشر
رقم الجلوس: ٧٤٦٤٩
الجلوس
محمد اسامه فرج محجوب السيد
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
معالى سيدى بشر الجديدة عربى
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
33
28
19
15
17
8
18.5
6
15
محمد وائل السعيد إبراهيم 70431
الجلوس
محمد وائل السعيد ابراهيم النجومى
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
الأقبال الإعدادية -أبيس (لغات)
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
37.5
30
18
13.5
20
5.5
11
9
13
سحر جمال عبدالراضي السمان سعدالدين مدرسة العطارين بنات رقم الجلوس 33348
الجلوس
سحر جمال عبد الراضى السمان سعد الدين
الاسم
ادارة وسط التعليميه
الادارة
العطارين الاعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
38
29
18.5
15
18.5
7
16
8.5
14.5
سحر جمال عبدالراضي السمان سعدالدين
رقم جلوس 33348 مدرسة العطارين للبنات
سحر جمال عبدالراضي السمان سعدالدين
رقم جلوس 33348
روان حسن محمد محمد علي ..
رقم الجلوس56222
الجلوس
روان حسن محمد محمد على
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
حنفى محمود الإعدادية بنات ص
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
35.5
24
12
12.5
13.5
6.5
16
5
14.5
يوسف خالد محمد طه رقم الجلوس 72159
الجلوس
يوسف خالد محمد طه عطيه
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
الاقبال الإعدادية بنين – ابيس (عربى)
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
37
30
20
13.5
20
6.5
19
6
14.5
احمد مدحت احمد
مدرسة ابوالعز الحريري
إدارة حي وسط
رقم الجلوس ٣٧٣٢٦
احمد مدحت احمد
٣٧٣٢٦
يوسف اشرف احمد محمد اسماعيل
رقم الجلوس 63522
الجلوس
يوسف اشرف احمد محمد اسماعيل
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
رفعت المحجوب الإعدادية بنين م
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
28
19.5
12
5.5
12.5
7.5
15
8
8.5
هل ظهرت نتيجه الشهاده الاعداديه
صابر طلعت محمد
٣٧٧٧٠
الجلوس
صابر طلعت محمد ابراهيم توفيق
الاسم
ادارة وسط التعليميه
الادارة
العطارين الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
29
22
16
10
12
8
16.5
8
11.5
تقي اسامة محمد محمود حمدي رقم الجلوس 34494
لجلوس
تقى اسامه محمد محمود حمدى
الاسم
ادارة وسط التعليميه
الادارة
توفيق الحكيم الاعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
36
27.5
20
13.5
19
7.5
14
8
14.5
زياد شريف محمد ادم 9822
زياد شريف محمد اادم 9822
الاسم عبدالله احمد فوزي احمد عبد الستار
رقم الجلوس 67176
شهد ١١٦٨١٧
جهاد محمد جادالله عبدالرحيم
رقم الجلوس ٦٠٣٨
مدرسه ام القرى الاعداديه بنات
شهد احمد السيد.رقم الجلوس 99401
رقم الجلوس 65074الاسم نور دين عيد
منه الله عادل عطا
مدرسه بلال بن رباح
٩٨١٣٦
الاسم/ محمد أحمد يوسف حسن
رقم الجلوس/ 118804
محافظة/ الإسكندرية
إدارة/غرب التعليمية
نيرة منتصر إسماعيل حسن
رقم الجلوس ٩٧٧٩٧ مدرسة الشهيد محمد علي المسيري إدارة العجمي
نيرة منتصر إسماعيل حسن
رقم الجلوس ٩٧٧٩٧
ابراهيم محمد ابراهيم حسين 62683
روان حماده فزاع محمود فزاع رقم الجلوس 55584 مدرسه البكاتوشى
جنه محمد عادل محمد مدرسة بلال بن رباح الدخيلة الاسكندرية رقم الجلوس 97927
جنه محمد عادل مدرسة بلال بن رباح الدخيلة الاسكندرية رقم الجلوس 97927
37789
مدرسة العطارين
عبد الرحمن محمد نصر
٣٧٧٨٩
الاسكندريه إدارة وسط
رانامراد زكريا وقم جلوس٧١٠٩ مدرسه هدي شعراوي الرسميه للغات
سمية احمد متولي فتوح محمد عبد العاطي
3181
يوسف احمد حلمي محمد محمد
12861
مدرسه رشدي الاعداديه اداره شرق
كريم سيد محمد محمود طه
رقم الجلوس/61537
مدرسه المهاحرين الاعداديه بنين
اداره المنتزه
عز الدين أسامه رزق أبو زيد
٥٩٣١٢ مدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية المسائيه بنين
31112
31088
الاسم :ملك سامح شعبان
رقم الجلوس (4460)
مدرسة الشيخ زايد ادارة شرق
الاسم،(ملك سامح شعبان ). ..رقم الجلوس(4460)
مدرسه الشيخ الرسميه لغات ..ً.
اسراء السيد موسي السيد ٦٦٠٢٦
مدرسه كهرباء أبوقير الأعداديه المشتركه
اية محمود السيد
115588
أية محمود السيد
115588
الاسم نبا سعيد حنفى رقم الجلوس 250183
فريدة احمد محمد 56028
٩٥٧٣٥
ايمان ياسر لبيب 3728
عبدالرحمن محمد حسين عثمان رقم الجوس
الاسم : حنين عاطف خلف محمد
رقم الجلوس : 85415
محافظه الاسكندريه اداره الجمرك التعليميه
شهد محمد إبراهيم محمد السيد صالح
رقم الجلوس: 3442
38460
68126
ردينة عبدالكريم جادالكريم محمد
34237
الإسم: محمد عبده محمد سليمان الشيخ
رقم الجلوس: ٦١٢٥٣
الاسم : حبيبه صابر محمد عبد الكريم حسن
المدرسه : زهراء الاقبال القوميه ابيس
الاداره : المنتزه التعليميه
رقم الجلوس : 72200
رقم الجلوس. ٧٤١٠٤
52478
احمد محمد محمود مختار رقم الجلوس٧٤١٠٤
يارب انجح انا والي زيي
106685
حنين سهيل سعيد مشعل رقم الجلوس 50847
46 اشرف ناصر محمد طه
مدرسة راس التين الاعدادية
الصف الاول الاعدادي
لم تظهر نتيجة الإعدادية 2019 حتي الآن، سيتم تسجيل البيانات وسنعرض النتائج فور اعتمادها ترقبونا
مبروك جمعة خليفه رقم الجلوس 547
الاسم فاطمة محمد العربي احمد. رقم الجلوس 389