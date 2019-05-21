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بعد قليل”نتائج إعدادية الإسكندرية ” استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس 2019

كتب هبه سالم آخر تحديث
بعد قليل”نتائج إعدادية الإسكندرية ” استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بالإسكندرية برقم الجلوس

نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس 2019 الترم الثاني التي تشغل بال جميع طلاب ثالثة إعدادي، لمعرفة درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية أخر العام، ولهذا سينشر موقع نجوم مصرية رابط نتائج  الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس من خلال هذا التقرير .

تم اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية الترم الثاني، وسيتم رفعها عبر موقع بوابة الإسكندرية الإلكترونية ( من هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس

حيث يسعى جميع طلاب ثالثة إعدادي إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس 2019، من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فور أن تنتهي المديرية من جميع أعمال التصحيح.

  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات بالاسم رقم الجلوس- روابط مباشرة لمواقع مديريات التربية والتعليم ( من هنا)
  • يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، قبل الجميع فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسنعرض نتيجتك، بالتوفيق لجميع الطلاب.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

حيث تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تشهد نتائج الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، ارتفاع خلال العام الحالي، نظرا أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من الطلاب أو حالات لتسريب الامتحانات حتى الآن تمر عملية امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية أي عقبات.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الشهادة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019، من أهم النتائج التي يترقبها أولياء الأمور، لأنها تعد نتيجة إتمام التعليم الأساسي، ولأنها يتحدد على أساسها الثانوية التي سيتم الالتحاق بها .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الإسكندرية
نتائج الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

حيث تعد البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية هي الموقع الرسمي للمحافظة، ولهذا يتم رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية برقم الجلوس، عبر البوابة بعد اعتمادها من جانب المحافظ، ولمعرفة نتيجة إعدادية الإسكندرية من خلال الخطوات التالية :

متابعة نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019

  • من المقرر أن تنتهي امتحانات إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الأول خلال الأسبوع الحالي.
  • انتهي اليوم طلاب ثالثة إعدادي من أداء امتحانات نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الأول.
  • لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 ( من هنا)

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

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    1. الجلوس
      منه الله ماهر محمد جمعه احمد

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      الصالحية الاعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      22.5

      15

      10

      7

      14

      8

      17.5

      7.5

      11.5

    1. لجلوس
      كنزى جابر عبدالحميد مصطفى عبدالحميد

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      السيدة عائشة الخاصة

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      33

      25.5

      14.5

      12.5

      16

      7

      16.5

      3.5

      9.5

    1. لجلوس
      اميره ناصر عبد السلام محمد عبده

      الاسم
      ادارة الجمرك التعليميه

      الادارة
      المرصد الإعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      33

      27

      14

      14.5

      16

      7

      17.5

      9

      14.5

    1. الجلوس
      محمود ايهاب ربيع امير مدنى

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      فرنسيسكان سيدى بشر الخاصة عربى

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      35.5

      29

      18

      13

      15

      5

      11.5

      6

      10

    1. لجلوس
      شروق رمضان كريم عبد الرحمن الجزار

      الاسم
      ادارة وسط التعليميه

      الادارة
      فجر الاسلام الاعدادية الخاصة المشتركة

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      27.5

      25.5

      7

      7.5

      10

      9

      15

      6.5

      8

    1. _الجلوس
      سلمى محمد حمدى ابراهيم منصور

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      مصطفى النجار الرسمية المميزة لغات بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      38

      27.5

      17.5

      13

      18.5

      7

      20

      8.5

      14

    1. الجلوس
      فرح عمرو سيد فؤاد هاشم

      الاسم
      ادارة شرق التعليميه

      الادارة
      الظاهرية الاعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      35.5

      29.5

      19.5

      15

      19

      7

      19.5

      7.5

      14.5

    1. الجلوس
      شهد غزال مختار حامد عثمان

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      محمود داوود الإعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      30

      8

      8.5

      7.5

      11.5

      8

      16

      7.5

      7.5

    1. لجلوس
      كريم عصام فكرى مهنى

      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية

      الادارة
      شباب المستقبل م بنين

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      25

      15

      8.5

      7.5

      10

      6

      14

      3.5

      11.5

    1. الجلوس
      محمد اسامه فرج محجوب السيد

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      معالى سيدى بشر الجديدة عربى

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      33

      28

      19

      15

      17

      8

      18.5

      6

      15

    1. الجلوس
      محمد وائل السعيد ابراهيم النجومى

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      الأقبال الإعدادية -أبيس (لغات)

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      37.5

      30

      18

      13.5

      20

      5.5

      11

      9

      13

    1. الجلوس
      سحر جمال عبد الراضى السمان سعد الدين

      الاسم
      ادارة وسط التعليميه

      الادارة
      العطارين الاعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      38

      29

      18.5

      15

      18.5

      7

      16

      8.5

      14.5

    1. الجلوس
      روان حسن محمد محمد على

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      حنفى محمود الإعدادية بنات ص

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      35.5

      24

      12

      12.5

      13.5

      6.5

      16

      5

      14.5

    1. الجلوس
      يوسف خالد محمد طه عطيه

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      الاقبال الإعدادية بنين – ابيس (عربى)

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      37

      30

      20

      13.5

      20

      6.5

      19

      6

      14.5

    1. الجلوس
      يوسف اشرف احمد محمد اسماعيل

      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه

      الادارة
      رفعت المحجوب الإعدادية بنين م

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      28

      19.5

      12

      5.5

      12.5

      7.5

      15

      8

      8.5

    2. الجلوس
      صابر طلعت محمد ابراهيم توفيق

      الاسم
      ادارة وسط التعليميه

      الادارة
      العطارين الاعدادية بنين

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      29

      22

      16

      10

      12

      8

      16.5

      8

      11.5

    1. لجلوس
      تقى اسامه محمد محمود حمدى

      الاسم
      ادارة وسط التعليميه

      الادارة
      توفيق الحكيم الاعدادية بنات

      المدرسة
      عربى

      انجليزى

      دراسات

      هندسه

      علوم

      رسم

      دين

      حاسب

      جبر
      36

      27.5

      20

      13.5

      19

      7.5

      14

      8

      14.5

  65. الاسم : حبيبه صابر محمد عبد الكريم حسن
    المدرسه : زهراء الاقبال القوميه ابيس
    الاداره : المنتزه التعليميه
    رقم الجلوس : 72200

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