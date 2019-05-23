نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية, ينتظر جميع أولياء الأمور و طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية في كافة محافظات مصر موعد ظهور النتيجة بعد فترة الإمتحانات, حيث سيتم نشر نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي لجميع الطلبة و الطالبات في كافة المحافظات عن طريق رابط مباشر لاستعلام النتائج برقم الجلوس والإسم ومن جانبه أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل” من خلال حديثة لموقع اليوم السابع أن نتائج الشهادة الإعدادية والإبتدائية سيتم ظهورها قريبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

كما أكد الشيخ على خليل أنه من المؤكد أن يتم إعتماد النتيجة قريبا وذلك بعد الإنتهاء من كافة التصحيح و المراجعة ورصد الدرجات و فور الإنتهاء سوف يقوم وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس بإعتمادها وظهورها رسميا على المواقع الأزهرية , وكان طلاب الشهادة الإعدادية أنهوا إمتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019 في العاشر من يناير الماضي حيث سارت الإمتحانات بشكل سليم كما لم يتم رصد مخالفات طوال فترة الامتحانات

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني.

بعد الإنتهاء من الإمتحانات يترقب أولياء الأمور و الطلاب موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإبتدائية أيضا حيث أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل انه من المتوقع سيتم الإعلان عن النتيجة بعد الإنتهاء من أعمال الرصد وفور الإنتهاء سيقوم وكيل الأزهر باعتمادها على بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس, وسوف تكون النتيجة شاملة المجموع الكلي للمواد التي قام الطالب بأدائها وتشمل ” مادة اللغة العربية،، مادة أصول الدين،مادة العلوم،مادة الدراسات الاجتماعية، مادة الفقة، مادة الهندسة , حفظ القرآن،مادة الجبر، التربية الفنية، اللغة الإنجليزية ، الثقافة الإسلامية ثم مادة الحاسب الآلي.

ومن جهة أخرى تشير توقعات نتيجة الشهادة الإعدادية إلى ارتفاع نسبة عدد الناجحين نظرا لما تحقق في الترم الأول من العام الماضي 2018 والتي وصلت الى نسبة النجاح الى 62.57%، من إجمالي عدد الطلبة الذين أدوا امتحانات وكان عددهم 123 ألف و1طالب وطالبة، ومن المتوقع أن تشهد نتيجة الترم الثاني من هذا العام ارتفاع في نسبة النجاح حسبما أكدت مصادر داخل الأزهر الشريف من معاينة العينة العشوائية لبعض كراسات إجابات الطلبة في الإمتحانات

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني.

متابعة موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية———— من هنا

النتيجة من خلال تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من المتجر— من هنا

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات—– من هنا

والجدير بالذكر أن العام الماضي 2018 بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإبتدائية 81.03%، حيث بلغ عدد المتقدمين للإمتحان 151834 طالب وطالبة، تخلّف منهم 1257 طالبًا، وحضر منهم الإمتحان 150878 طالب، وبلغ عدد الناجحين 122258 طالب فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 72.86%، حيث بلغ عدد المتقدمين للإمتحان 124959 طالب، تخلّف منهم 1406 طالب، وحضر منهم الإمتحان 123553 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 90015 طالب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأزهر اخر العام؟

يتم الدخول عبر شبكة الانترنت على بوابة الأزهر الموقع التعليمي—– من هنا

ثم اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

فتظهر صفحة يتم بها تحديد المرحلة التعليمية الملتحق بها الطالب.

يتم إدخال رقم الجلوس بكل دقة.

ثم الضغط على (البحث) لعرض النتيجة بالتفصيل.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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