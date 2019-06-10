يتبقى القليل من الوقت ويتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإِعدادية الأَزهرية حسب ما تم التصريح عنه من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإبتدائية خلال ثمانية وأَربعون ساعة وسوف يتم إِعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بعد ذلك مباشرةً ، ونتابع معكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 رابط مباشر بجميع المحافظات وذلك عبر التحديث المستمر في كل لحظة للمقال ولذلك يمكنكم متابعة هذا المقال للتعرف على النتائج بشكل مباشر وبشكل فوري ،ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب سوف يتم إعتماد النتائج مباشرةً ،ويمكنك التعرف على النتائج من خلال الرابط المباشر الخاص ببوابة الأزهر الشريف أو الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف ويمكنك الذهاب إلى الرابط مباشرة من هنا ،أو يمكنكم متابعة النتائج فور ظهورها من خلال هذا المقال الحصري من موقع نجوم مصرية عبر هذا الرابط .

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الخبر الحصري موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 عبر بوابة الأزهر الإليكترونية .

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 رابط مباشر جميع المحافظات :

يمكنكم أيضاً ترك الإسم أو رقم الجلوس من خلال تعليق على هذا المقال وسوف يتم إعلامكم بالنتائج فور ظهورها مباشرةً ،ومن جانب أخر فقد تم الإعلان عن تقديم التظلمات إلى مشيخة الأزهر وذلك لمدة أسبوع من يوم الإعلان عن النتائج الشهادة الإعدادية مباشرة ،وبالنسبة للطلاب الذين يدرسون من الخارج يمكنهم الإستعلام عن نتائجهم من خلال هذا الرابط .

ولقد تم الإعلان عن نسب النجاح في الشهادة الإعدادية من قبل مشيخة الأزهر ولقد وصلت نسبة النجاح في إمتحانات الشهادة الإعدادية 71.5 % وقد أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية سوف يتم الإعلان عنهما خلال 48 ساعة أو خلال يومين بمشيئة الله تعالى .

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