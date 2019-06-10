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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 رابط مباشر جميع المحافظات

كتب مروة عمرفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 رابط مباشر جميع المحافظات
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

يتبقى القليل من الوقت ويتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإِعدادية الأَزهرية حسب ما تم التصريح عنه من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإبتدائية خلال ثمانية وأَربعون ساعة وسوف يتم إِعتماد نتائج الشهادة الإعدادية بعد ذلك مباشرةً ، ونتابع معكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 رابط مباشر بجميع المحافظات وذلك عبر التحديث المستمر في كل لحظة للمقال ولذلك يمكنكم متابعة هذا المقال للتعرف على النتائج بشكل مباشر وبشكل فوري ،ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب سوف يتم إعتماد النتائج مباشرةً ،ويمكنك التعرف على النتائج من خلال الرابط المباشر الخاص ببوابة الأزهر الشريف أو الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف ويمكنك الذهاب إلى الرابط مباشرة من هنا ،أو يمكنكم متابعة النتائج فور ظهورها من خلال هذا المقال الحصري من موقع نجوم مصرية عبر هذا الرابط .

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الخبر الحصري موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 عبر بوابة الأزهر الإليكترونية .

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 رابط مباشر جميع المحافظات :

يمكنكم أيضاً ترك الإسم أو رقم الجلوس من خلال تعليق على هذا المقال وسوف يتم إعلامكم بالنتائج فور ظهورها مباشرةً ،ومن جانب أخر فقد تم الإعلان عن تقديم التظلمات إلى مشيخة الأزهر وذلك لمدة أسبوع من يوم الإعلان عن النتائج الشهادة الإعدادية مباشرة ،وبالنسبة للطلاب الذين يدرسون من الخارج يمكنهم الإستعلام عن نتائجهم من خلال هذا الرابط .

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

ولقد تم الإعلان عن نسب النجاح في الشهادة الإعدادية من قبل مشيخة الأزهر ولقد وصلت نسبة النجاح في إمتحانات الشهادة الإعدادية 71.5 % وقد أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية سوف يتم الإعلان عنهما خلال 48 ساعة أو خلال يومين بمشيئة الله تعالى .

 

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عن الكاتب

مروة عمر

تاريخ الميلاد - 10/6/1993 الدرجه العلميه (الدراسات العليا) - ماجستير قانون عام الهوايات - تصوير / تعلم لغات / سفر وسياحه مجالات الكتابه - صحه/ سياحه وسفر/ تقنيه/ عالم المرأه/ اخبار احب التدوين - لانه منصه واسعه لأبراز المهارات

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