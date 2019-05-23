انهى طلاب الشهادة الإعدادية الازهرية على مستوى الجمهورية أداء امتحانات جميع المواد، ليبدأ بعدها أعمال التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة، تمهيدًا لإظهار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 جميع المحافظات ، وقد أدى القائمون على كنترول الشهادة الإعدادية بالأزهر مجهودًا كبيرًا لإنهاء تجهيز النتيجة تمهيدًا لاعتمادها وإظهارها للطلاب وأولياء أمورهم في اسرع وقت ممكن وبدقة متناهية .

موعد إظهار نتيجة الاعدادية الازهرية 2019

أعلن رئيس القطاع التعليمي الأزهري ” صالح عباس” ووكيل الأزهر الدكتور” عباس شومان” بأن فور الانتهاء من إجراءات التصحيح والرصد وبعد اعتمادها على الفور سيتم رفعها مباشرةً على البوابة الإلكترونية الأزهرية، حتى يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع على نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية .

طريقة الحصول على النتيجة من خلال رابط البوابة الإلكترونية الأزهرية

ادخل على رابط البوابة الإلكترونية الأزهرية.

اضغط على أظهر نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط بحث، ثم اعرض النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018 جميع المحافظات

ينتظر الطلاب بشغف كبير نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية للعام الدراسي 2018/2017م، وقد خصصت بوابة الأزهر الشريف رابطًا خاصًا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر موقع الأزهر الشريف، ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجته من خلال :

بوابة الأزهر الشريف عن طريق الرابط التالي : ( إضغط هنا ) .

تحميل تطبيق بوابة الأزهر الشريف لنظام الأندرويد في الموبايل من خلال الرابط التالي : (إضغط هنا ) .

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