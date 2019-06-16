نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 أو نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وكذلك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، حيث يبحث الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن الرابط الرسمي المباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، لذلك قمنا بتوفير رابط دخول موقع الأزهر التعليمي للاستعلام عن نتيجة الابتدائي الأزهري والإعدادي والقراءات.

حيث تم إطلاق رابط الاستعلام الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بعد أن تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها ومراجعتها بكل دقة حتى يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها، وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابق ذكرها، تم الإعلان رسمياً من خلال المركز الإعلامي للأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع التعليمي عن اعتماد نتيجة الشهادات الأزهرية (الابتدائية، الإعدادية، القراءات)، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نرفق رابط دخول بوابة الأزهر نتائج الامتحانات الإلكترونية الرسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

تمت إنابة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر من قبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد تم توضيح أعداد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات النهائية من الشهادتين الابتدائية والإعدادية ونسبة نجاح الطلاب والطالبات المئوية بالمرحلتين الدراسيتين، حيث يمكنكم التعرف على الأعداد والنسبة المئوية للناجحين بالصف السادس الابتدائي الأزهري والصف الثالث الإعدادي من خلال التالي:

أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الابتدائية الأزهرية 149303 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح المئوية لطلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري 72.22% من إجمالي عدد الطلاب. أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الترم الثاني بالشهادة الإعدادية الأزهرية 149303 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح المئوية لطلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري 65.22% من إجمالي عدد الطلاب.

ومن جانبه؛ فقد تقدم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بالتهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق الدائم، ويجب العلم بأن هناك طريقتين للاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 تم الكشف عنهما من جانب وكيل الأزهر، وتتمثل الطريقتين في التالي:

رابط الاستعلام الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 والإطلاع على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي الحالي ( azhar.eg الاتصال بالخط الساخن على الرقم التالي (19493).

ومن يرغب في الإطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري وكذلك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري 2019 ولم يستطيع إخراجها حتى الآن، يمكنه ترك تعليقاً أسفل المقال متضمناً رقم الجلوس والصف الدراسي فقط، وسيتم الرد عليه بالنتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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