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ترقب: نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

كتب عبدالله وصيفي آخر تحديث
ترقب: نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg
نتائج طلاب الاعدادية 2018 بالقاهرة

يترقب طلاب الازهر الشريف ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 عبر المواقع الالكترونية الرسمية برقم الجلوس فقط،حيث أن الاعدادية الازهرية قد انتهت من امتحانات آخر العام يوم 20 مايو الماضي، وقد عاني الطالب الأزهري من ارتفاع نسبة الرسوب والملاحق، ولذا قرر الأزهر الشريف تعديل التعليم الأزهري وجعله علي نظام الترمين، وقد مر 5 سنوات علي هذا القرار وقد اثبت نجاحه في رفع نسب النجاح، ويتم الاعلان عن نتيجة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر الالكترونية برقم الجلوس فقط، ونتابع معكم المزيد حول النتيجة وكيفية الاستعلام فتابعونا.

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عن الكاتب

عبدالله وصيفي

كاتب بموقع نجوم مصرية خبرة 3 سنوات في مجال الكتابة والتدوين

التعليقات

  8. ارج التكرم بمعرفة نتيجة ابني محمد عبداللة السيد رقم جلوسة
    34908 في الصف الثالث الاعدادي معهد الابعادية الاعدادي البحيرة

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