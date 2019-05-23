“جاري” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي cairogovresults

جاري رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة القاهرة برقم الجلوس والاسم الدور الأول، حيث ينتظر الكثير من طلاب المدارس التابعة لمحافظة القاهرة ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، حيث قد صرح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الانتهاء من عملية التصحيح،على أن يتم ظهور النتيجة عبر بوابة التربية والتعليم الأساسى اليوم، ولهذا نستعرض الرابط الرابط الرسمي المباشر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019.
جديرا بالذكر أن المحافظة تضم العديد من الإدارات التعليمية منها ، إدارة مصر الجديدة، إدارة المرج، إدارة الزيتون، إدارة وسط القاهرة، إدارة حدائق القبة، إدارة منشأة ناصر، إدارة شبرا، إدارة التبين، إدارة الزواية، إدارة البساتين، إدارة الشرابية، إدارة المعادي وغيرها العديد من الإدارات التي تسهم في إظهار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بالقاهرة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة
تم البدء بعمليات التصحيح فور انتهاء الطلاب من أداء الإمتحانات لسرعة ظهور نتيجة طلاب الاعدادية 2019 الصف الثالث الاعدادي ،نظرا لترقب الكثير من الأهالى والطلاب لها حيث تمثل النتيجة أهمية كبيرة لديهم، فمن خلالها سيتم معرفة المسار الذي سيسلكه الطالب فيما بعد وإلى أى جهة سينضم سواء كان ثانوي عام أو فنى أوتجاري.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم
نتيجة الشهادة الاعداديه القاهرة 2019 يمكن استعلامها من خلال الرابط المرفق أعلاه، حيث يشمل جميع نتائج التعليم الاساسى ويتمكن الطالب من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص به، وإختيار محافظة القاهرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة دور أول فور ظهورها واعتمادها على رابط مباشر بوابة التعليم الأساسي والتي يرتقب ظهورها قريبا.
احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثاني 2019 بمحافظة القاهرة برقم جلوسك عبر الولوج إلى بوابة القاهرة التعليمية، ادخل رقم الجلوس واضغط بحث لتظهر لك نتيجتك على الفور.
تحديث: قد يواجه الأهالي صعوبات في الاستعلام عن نتائج الطلاب، من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي للنتائج، بسبب الضغط الشديد على سيرفر الموقع وسنتابع موعد عودة الرابط الرسمي للعمل واستخراج النتائج.
اترك اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل المقال حال عدم التمكن من استخراج نتيجتك من بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة حتى الآن.
التعليقات
انشاء الله ناجح
نورهان عاشور أحمد احمد محمد بمحافظة القليوبية مدرسة خالد بن الوليد
محمد عبد الرحمن محمد فوزي تالته اعدادي محافظه الاسكندريه ممكن النتيجه
ملك عصام عوض محمد احمد
اسمي يوسف عبدالفتاح محمد مرسي
رقم الجلوس 94993
الاسم : فاطمه ابراهيم يوسف حسين
الرقم الجلوس : 201022
ريناد محمود زكريا
الاسم .نو رهان ربيع عبد الحكيم عثمان
أرقام الجلوس .312840
ربنا ينجاح الجميع
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني الاسم فقط
عاوزة اعرف النتيجه لوسمحتى الاعداديه محافظه القاهره
وشكرا
مٌريِمٌ مٌحًمٌد عبداَْلّلّاَْهً حًمٌزُهً 444573
ندى اشرف يسرى
اسمى اسراء محمد رقم الجلوس 543479 محافظه القاهره
اسم الطالب اسراء محمد فتحى عطية الحاله 1
المرحلة الاعدادية الصف الثالث
الادارة التعليمية المعصرة المدرسة محطة الكهرباء الإعدادية المشتركة
الفصل الدراسي: أخر العام
اسـم المـادة : الـدرجـة
لغة عربية : 72
لغة اجنبية : 38
رياضيات : 40
علوم : 35.5
دراسات : 30.5
المجموع :: 21
الاسم اسراء محمد فتحي الاداره المعصره ناجحه
لنتيجه الثالث الاعدادى
في محافظه القاهره النتيجه هتبان امته
؟ ظهرت النهارده ؟ دلقوتي
سحر فوزي معلم
الصف 3الاعدادي
مدرسة هدي شعراوي
ادارة الساحل
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 382216
هي النتيجة هتبن امته
قريبا يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة القاهرة من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي يرجى متابعتنا باستمرار لمعرفة موعد ظهورها رسميا، بالتوفيق.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة القاهرة لم تظهر بعد وفقا لموقع بوابة التعليم الأساسي.
هى النتيجه هتبن امته المحافظة الجيزة