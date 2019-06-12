نتيجة الشهادات الأزهرية (الإعدادية والابتدائية) ترم ثاني 2019

العديد من طلبة وطالبات الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية، ينتظرون الموعد الحاسم لظهور النتيجة في جو من التوتر والقلق، لذلك لا داعي للقلق بعد الآن، اليوم الثلاثاء (11/6/2019)، اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية، وقد تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة إلى جميع أولياء الأمور وإلى جميع الطلبة والطالبات، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق ومؤكداً أن هذا النجاح خيراً للأمة الإسلامية ولمستقبل مصر.
وكانت المؤشرات تشير إلى أن عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحانات لهذا العام بلغ نحو (149303) وذلك لامتحان الشهادة الابتدائية، بينما كان عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بلغ نحو (122426) وذلك للشهادة الإعدادية، لكى تبلغ نسبة نجاح الشهادة الابتدائية نحو(72.22%)، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية نحو (65.22%).
أهم وسائل معرفة النتيجة للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية:
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493).
موقع البوابة بطيء بسبب الازدحام والهجوم الكثير عليه اليوم!… إليكم البديل لمعرفة النتيجة:
من خلال تحميل تطبيق بوابة الأزهر للهاتف المحمول من متجر Google play store
لجميع أجهزة (أندرويد)،ويتم معرفة النتيجة من خلال موقع النتائج على البوابة الإلكترونية الخاصة بنتائج الطلاب من خلال الاسم ورقم الجلوس من هذا الرابط( نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية2019 )
نتمنى لكم النجاح والتوفيق
التعليقات
ممكنم الشهاده ابتدائي اسماء نبيل محمد إسماعيل ٤٠٢
نرجو كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح
رقم الجلوس؟
احمد حمدي رقم جلؤس 59324 دؤر تاني قران نريد درجاته
رقم الجلوس 59324
الأسم احمد حمدى على درويش
منطقة البحيرة
معهد محمد رجب كفرالدوار
النتيجة دور ثان
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يرجى مراجعة المعهد للحصول على درجات المواد.
نتيجه اعداديه
ما هو رقم الجلوس ؟
جني محمد صبحي نصار السادس الابتدائي محافظه المنوفيه 212137
رقم الجلوس 212137
الأسم جنى محمد صبحى حسن
منطقة المنوفية
معهد شبين الكوم ب
قران 88.5
دين 82
عربي 80
خط 40
رياضيات 55
علوم 38
دراسات 34
لغة أجنبيه 37
رسم 40
حاسب الي
المجموع 494.5
النتيجة ناجح
نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظه المنوفيه بادرة شبين الكوم التعليمية
الف مبروووك
رقم الجلوس 212137
الأسم جنى محمد صبحى حسن
منطقة المنوفية
معهد شبين الكوم ب
قران 88.5
دين 82
عربي 80
خط 40
رياضيات 55
علوم 38
دراسات 34
لغة أجنبيه 37
رسم 40
حاسب الي
المجموع 494.5
النتيجة ناجح
نتيجه رحمه وليد الشربيني
رقم الجلوس ٢٣١٢٢٣
رقم الجلوس 231223
الأسم رحمة وليد الشربيني عبده ابراهيم
منطقة الد قهليه
معهد الزهراء
النتيجة ثان
٤٢٩٣٦
من فضلك، هل تريد نتيجة شهادة ابتدائية ام الإعدادية ؟؟؟
سليمان محمد فارس السويس جنيفا. ٤١٢٢٥
رقم الجلوس 41225
الأسم سليمان محمد فارس محمد
المنطقة السويس
المعهد بنون جنيفة الاعدادى
النتبجة ثان
مش لاقياها
رقم الجلوس حضرتك، وهل هي إعدادي ولا ابتدائي؟