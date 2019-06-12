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نتيجة الشهادات الأزهرية (الإعدادية والابتدائية) ترم ثاني 2019

كتب Youssef Alaaفي آخر تحديث
نتيجة الشهادات الأزهرية (الإعدادية والابتدائية) ترم ثاني 2019

العديد من طلبة وطالبات الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية، ينتظرون الموعد الحاسم لظهور النتيجة في جو من التوتر والقلق، لذلك لا داعي للقلق بعد الآن، اليوم الثلاثاء (11/6/2019)،  اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019، للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية، وقد تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة إلى جميع أولياء الأمور وإلى جميع الطلبة والطالبات، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق ومؤكداً أن هذا النجاح خيراً للأمة  الإسلامية ولمستقبل مصر.

وكانت المؤشرات تشير إلى أن عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحانات لهذا العام بلغ نحو (149303) وذلك لامتحان الشهادة الابتدائية، بينما كان عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحانات هذا العام بلغ نحو (122426) وذلك للشهادة الإعدادية، لكى تبلغ نسبة نجاح الشهادة الابتدائية نحو(72.22%)، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية نحو (65.22%).

أهم وسائل معرفة النتيجة للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية:

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم (19493).

موقع البوابة بطيء بسبب الازدحام والهجوم الكثير عليه اليوم!… إليكم البديل لمعرفة النتيجة:نتيجة الشهادات الأزهرية (الإعدادية والابتدائية) ترم ثاني 2019

من خلال تحميل تطبيق بوابة الأزهر للهاتف المحمول من متجر Google play store 

لجميع أجهزة (أندرويد)،ويتم معرفة النتيجة من خلال موقع النتائج على البوابة الإلكترونية الخاصة بنتائج الطلاب من خلال الاسم ورقم الجلوس  من هذا الرابط( نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية2019 )

نتمنى لكم النجاح والتوفيق

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عن الكاتب

Youssef Alaa

التعليقات

    1. رقم الجلوس 59324
      الأسم احمد حمدى على درويش
      منطقة البحيرة
      معهد محمد رجب كفرالدوار
      النتيجة دور ثان
      _______________
      يرجى مراجعة المعهد للحصول على درجات المواد.

    1. رقم الجلوس 212137
      الأسم جنى محمد صبحى حسن
      منطقة المنوفية
      معهد شبين الكوم ب
      قران 88.5
      دين 82
      عربي 80
      خط 40
      رياضيات 55
      علوم 38
      دراسات 34
      لغة أجنبيه 37
      رسم 40
      حاسب الي
      المجموع 494.5
      النتيجة ناجح

    1. الف مبروووك

      رقم الجلوس 212137
      الأسم جنى محمد صبحى حسن
      منطقة المنوفية
      معهد شبين الكوم ب
      قران 88.5
      دين 82
      عربي 80
      خط 40
      رياضيات 55
      علوم 38
      دراسات 34
      لغة أجنبيه 37
      رسم 40
      حاسب الي
      المجموع 494.5
      النتيجة ناجح

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