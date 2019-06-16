إعلان نتيجة “السانكيام” الجزائر/ رابط Cinq.once.dz لإظهار النتائج برقم التسجيل

أعزائي متابعي موقعنا المتميز “نجوم مصرية”، يسعدنا اليوم التواجد معكم لمتابعة أخبار نتيجة السانكيام بالجزائر، في إطار متابعات الموقع لنتائج الإمتحانات بالدول العربية الشقيقة، حيث ينتظر اليوم العديد من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم الإعلان الرسمي عن النتيجة، حيث أعلن عن نسبة النجاح والتي وصلت إلي 83.31%.

وفي تصريحات لوزير التربية الوطنية بالجزائر، أكد على أن هذه النسبة مقبولة ومناسبة، وسيتم إعلان النتيجة رسمياً في حدود الساعة 6 مساءاً بتوقيت الجزائر.

شهادة التعليم الإبتدائي 2019 بالجزائر

قام طلبة الخامس الإبتدائي بالجزائر بالإنتهاء من أداء الإمتحانات في 28 ماي الماضي، ومنذ هذا الوقت وحالة من القلق والبحث تدور حول موعد إعلان النتيجة، مع العلم أن الإمتحانات كانت تسير في سهولة ويسر دون مشاكل، ويتم العمل على إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتدقيق بمنتهي الدقة، لمصلحة أبنائنا الطلبة.

رابط نتيجة السانكيام دورة ماي 2019

يتم التعرف على النتيجة برقم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

نتيجة السانكيام 2019

متابعة مستمرة من الطلبة وأولياء الأمور للتعرف على النتيجة فور إعتمادها، حيث تأخر الإعلان عن النتيجة، بعد أن كان محدد لها 13/6/2019 موعد لإعلانها، ولكن تم تأجيله لليوم الأحد 16/6/2019، ومنذ تحديد هذا التاريخ ويذداد البحث عن النتيجة، هذا وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، أن نسبة النجاح مقبوله ومبشرةً، حيث وصلت إلي 83.31%، وقد أكدت الوزارة علي أنه سيتم رفع النتيجة عقب إعلانها عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات.

وبالفعل تم الإعلان عن النتيجة في السادسة مساءاً، ونتقدم بخاص التهاني لأبنائنا الطلبة، وجاري رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للإمتحانات.

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