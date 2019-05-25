نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة بالدرجات موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

متابعة موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2019 للفصل الدراسي الأول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لنتائج طلاب القاهرة، وكيفية استعلام النتائج بالدرجات وفق بيان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وطريقة إعلان نتائج صفوف النقل في المرحلة الابتدائية بنظامها الجديد الذي طبقته وزارة التربية والتعليم لأول مرة خلال العام الحالي 2018-2019، واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية.

نشرت مصادر صحفية موثوقة ما صرح به مصادر مطلعة من مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عن أن موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2019 سيكون خلال الأسبوع الحالي، عبر موقع مديرية التربية والتعليم، موقع بوابة القاهرة التعليمية، أو رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، وسنوفر لكم روابط الاستعلام عن نتائج طلاب القاهرة برقم الجلوس أو بالرقم القومي وفق طريقة العرض التي ستتوفر على الموقع .

استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

أشارت مصادر في وزارة التربية والتعليم المصرية، لكون الإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي يعد شان داخلي يخص كل محافظة على حدي، ونظراً لأهمية نتائج الصف السادس الابتدائي كونه سنة نقل من مرحلة تعليمية لمرحلة الأخرى، فقد يقوم بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم بعرض نتائج الطلاب عبر الروابط الرسمية لمواقع مديرية التربية والتعليم في كل محافظة ومنها موقع مديرية التربية والتعليم، بجانب توافر النتائج في الإدارات التعليمية والمدارس، ووفقا لذلك إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة 2018 للفصل الدراسي الثاني على بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

يترقب أولياء الأمور والطلاب وطالبات السف السادس الابتدائي، الإعلان رسميا عن ظهور واعتماد نتيجة 6 ابتدائي 2019، حيث من المرجح أن يتح الاستعلام لمدة زمنية من خلال رقم الهاتف 09000100 وفق ما هو متعارف علية من عرض نتائج الطلاب محافظة القاهرة، بعد ذلك يتاح الاستعلام من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

الاستعلام سيكون بالرقم القومي أو رقم الجلوس، مع تحديد الفصل الدراسي والصف وهو نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة القاهرة.

تحديث: نتابع عن كسب موعد الإعلان عن انتهاء عمليات التصحيح والرصد لنتائج الطلاب في محافظة القاهرة لجميع صفوف المرحلة الابتدائية وخاصةً الصف السادس الابتدائي، ومن خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي يمكن متابعة ظهور نتائج طلاب القاهرة.

تحديث: أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي أن نتيجة الصف السادس الابتدائي متوفرة على رابط البوابة، ويمكن زيارة الموقع و التعرف على كيفية استخراج الدرجات.

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