“أعرف”نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 برقم الجلوس أخر العام عبر بوابة التعليم الفني

نقترب معاً عن اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والتي ينتظر ظهورها طلاب الدبلومات منذ ان خاضوا امتحاناتهم لصنف العام الدراسي الحالي، وقد كان من المتوقع ان تعتمد نتائج الدبلومات 2019 خلال أيام، مما ذات ذلك حالة القلق والتوتر عند الطلاب وأولياء الامور لمعرف نتائجهم وللإطمئنان عل مسارهم التعليمي بالترم الأول.
ويذكر أن جاءت أن نتيجة الدبلومات الفنية بالعام الماضي لنظامي الثلاث سنوات وكذلك نظام الخمس سنوات، نسبة عالية من النجاح، ويأمل الطلاب بالترم الحالي سرعة إعلان نسب النجاح بالقريب العاجل، حيث ينتاب حالة من القلق للطلاب لمعرفة تقديرهم والمستحقة لتحديد المرحلة التعليمية الانتقالية المقبلة.
نتيجة الصف الثاني الثانوي التجاري 2019 الترم الثاني جميع المحافظات
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات
نتيجة الصف الاول الثانوي التجاري 2019 “نتيجة سنة اولي”
نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019
من الجدير ذكره أنه بالعام الماضي شهدت نتيجة الدبلومات لأخر العام تأجيل اعتماد نتائج الدبلومات الفنية بعد عيد الفطر المبارك ليتم ظهورها كما هو متوقع أخر شهر يوليو، ولحرص موقعنا نجوم مصرية الذي دائماً يقدم أخر أخبار النتائج لجميع المراحل والمستويات التعليمية يقدم المساعدة لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2019 في استخراج نتائجهم عقب ظهورها رسمياً على بوابة التعليم الفني بترك تعليق يحمل رقم الجلوس والشعبة التي يتبعها الطالب وكذلك المنطقة التي ينتمي الطالب لها، مع تمنياتنا للطلاب بالنجاح والتوفيق الدائم.
في استخراج نتائجهم عقب ظهورها رسمياً على بوابة التعليم الفني بترك تعليق يحمل رقم الجلوس والشعبة التي يتبعها الطالب وكذلك المنطقة التي ينتمي الطالب لها، مع تمنياتنا للطلاب بالنجاح والتوفيق الدائم.
التعليقات
عايز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة قنا
عاوز اعرف نتيجه الامتحنات للصف الثالث الصنايع بنات بمحافظه المنوفيه مدرسه الشهداء
محمود احمد محمود /صناعي/قسم نجارة اثاث /مدرسة أبو مناع بحري الصناعيه /رقم االجلوس٦٦٤٧
الاسم محمود الشعباني معن رقم الجلوس 309 مدرسه القنطره غرب الزراعيه وعايز اعرف النتيجه
عمر عبدالستار ثاني صنايع قسم لحام رقم الجلوس ٤٤٤
عمر عبدالستار ثاني صنايع قسم لحام رقم الجلوس٤٤٤
عايز اعرف انتيجه تانيه صنايع من الفيوم
رقم الجلوس4278
نتيجة الصف الثاني الصناعية مدرسة ديروط الصناعية بنين
ندى عفيفى 123
عبد الرحمن على السيد أحمد علي /149
محمود سمير محمود البلط
567
عبدالناصر ورقم جلوسي 593
42رقم الجلوس
ايه نأصر بكرى أولى صنايع بنات ثلاث سنوات 66
تلميذه حامد فاضل
494
اسمى تيسير عبدالباسط احمد رقم جلوسي ١٢٨ عاوزة اعرف النتيجه اى محافظة المنيا مركز ملوى
انا اسمي يوسف أحمد معوض صابر من سوهاج وفي مدرسه الثانويه الميكانيكيه العسكرية وفي سنه تاني ثانويه ورقم الجلوس ١٠١٠ وعايز اعرف النتيجه
محمد السيد محمود محمد النجار رقم الجلوس 1474
حسين محمد عبد المنعم جمعة رقم الجلوس١٤٤ شعبة الالكترونيات الصف الثاني
عايز اعرف النتيجه الصف الاول التر م الثاني 389
عايز اعرف النيجه