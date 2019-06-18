نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

يترقب طلاب الدبلوم الصناعي نتائج الدبلومات الفنية من أجل الاطمئنان على نتائجهم والالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية فكل طالب يرغب فى الحصول علي اعلي الدراجات من اجل ان تكون متاحة له كل الكليات والمعاهد لذا أكدت تقارير صحفية إن نتيجة الدبلوم الصناعي فى أواخر شهر يونيو الجاري ، حيث سيقام مؤتمر صحفي فى القاهرة يعلن فيه وزير التربية والتعليم طارق شوقي نسبة نجاح الدبلوم الصناعى ، الدبلوم التجارى ، الدبلوم الصناعى ، و الدبلوم الفندقي .

وسيتم إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات ومن ثم تعلن النتيجة بشكل رسمي على موقع بوابة التعليم الفني الموقع الخاص بالدبلومات الفنية .

يتم فتح موقع بوابة التعليم الفني اولاً ، ثم ستظهر لك صفحة بها الشعبة ( صناعي – تجاري – زراعي – فندقي ) ورقم الجلوس اختار الشعبة “صناعي” وبعد ذلك اكتب رقم جلوسك وبعدها اضغط علي عرض النتيجة وستظهر النتيجة مباشراً .

يرجي العلم ان هذه النتيجة لاتعتبر مستند رسمي ، ولابد الذهاب إلى المدرسة للحصول على المستند الرسمي الخاص بالنتيجة لكي يمكنك الالتحاق بالكليات والمعاهد .

نجحت وأرغب فى التقدم للكليات والمعاهد الحكومية ماذا افعل ؟

1- أذهب الى المدرسة الخاصة بك لكي تستلم مستند شهادة النجاح .

2- تابع نجوم مصرية لكي تعرف موعد تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالمعاهد والكليات 2019 .

3- بعد فتح باب التنسيق يتم ملئ رغباتك ثم تنظر نتيجة التنسيق .

4- يرسل لك موقع التنسيق الكلية المرشحة لك .

5- ثم تذهب الى الكلية او المعهد لتقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بها .

تحديث : اقتراب موعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي والدبلومات الفنية برجاء الاحتفاظ بالصفحة والعودة إليها ، حيث سنعلن النتيجة علي صفحتنا خلال الايام القادمة.

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