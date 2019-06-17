نتيجة الدبلوم التجارى 2019|  نتائج الدبلومات الفنية 2019  “تجاري – صناعي – زراعي – فندقي”  نظام 3 و5 سنوات 

ما زال الكثير من الطلاب والطالبات الدبلومات الفنية 2019 “تجاري – صناعي – زراعي – فندقي” نظام 3 و5 سنوات في انتظار إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع الشعب،لقد انتهيت جميع الطلاب من اداء الامتحانات هذا العام الأول من شهر يونيو الجاري وعقب الانتهاء من الامتحانات يترقبون إعلان نتائج في حالة من القلق والتوتر هم وأولياء أمورهم ،ومن خلال هذا المقال نوافيكم بالرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات عبر بوابة التعليم الفني .

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لقد أكدت مصادر أن أعمال التصحيح والمراجعة وأعمال الكنترول ورصد الدرجات مازلت مستمرة وسيتم اعتماد النتيجة في خلال الأيام القادمة من قبل وزير التربية والتعليم ،وأن نسبة النجاح بنتائج الدبلوم التجاري لهذا العام 2019 بلغت 55 % لنظام 3 سنوات و 70 % نظام خمس سنوات ،وجاري التحضير في إعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الشعب تجاري وصناعي وزراعي وصناعي عبر بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدول الأول من خلال الدخول للروابط الاتية ب

قم بالدخول والضغط على نتائج الامتحانات

ثم إدخال الرقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

ثم قم بكتابة الشعبة الدراسية سواء تجاري أو صناعي أو زراعي أو فندقي.

ثم قم بالضغط على ظهور النتيجة.

نتمنى للطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

قم بترك رقم الجلوس أسفل المقال والشعبة الخاص بك بنتائج الدبلومات الفنية 2019 ،وسوف نوافيكم بالرد على التعليقات فور ظهور واعتماد النتيجة رسمياً.

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