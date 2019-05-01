نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات شعب تجاري -صناعي – مهني – زراعي

يعيش الآن طلاب المدارس الفنية فترة عصيبة في ظل إجراء حالياً امتحانات الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب {تجارى-صناعي-زراعي } ويتم الاستعلام من خلال رقم جلوس الطالب على مستوي كافة محافظات الجمهورية، وتتم عملية استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2019 إلكترونياً عبر نافذة بوابة التعليم الفني، كما يقدم موقع اليوم السابع بنشر نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها وظهورها رسمياً.
ونظراً إلى قلق طلاب الدبلومات الفنية وذويهم عقب الانتهاء من اداء اختباراتهم الترم الثاني لهذا العام، سوف تتزايد بشكل واضح عمليات البحث على مستوي المحافظات لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، لذا سنوفيكم بتحديث ومتابعة مستمرة فورانتهاء طلابنا من خوض امتحاناتهم في حال ظهور النتائج سواء من نتيجة الدبلوم الفني التجاري وكذلك نتيجة الدبلوم الفني الصناعي ونتيجة الدبلوم الفني الزراعي بالإضافة إلى الدبلوم الفني الفندقي.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
ويذكر أن الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم قد اعتمد مؤخراً جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019، والذي اثني عليه طلاب الدبلومات عن كل الفترات الفاصلة بين كل امتحان والأخر، ومن جهته أكد الجيوشى أن تم إجراء اجتماعاً لمناقشة الجداول المقترحة، لكي تتوافق مع جميع طلاب الدبلومات الفنية لكافة الشعب.
اعرف حالا نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس شعب (زراعي، فندقي، تجاري، صناعي، تمريض)
نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 جميع المحافظات
وجاري البحث حالياً لإضافة روابط جميع محافظات الجمهورية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 وتيسير الأمور على طلابنا وفي حال عدم القدرة في إجادها يمكن للطلاب جميع الشعب ترك تعليق يحمل رقم الجلوس للمساعدة في استخراج نتائجهم واخيراً ندعوا من الله توفيق جميع طلابنا.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة القاهرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الجيزة
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الشرقية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الغربيه
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الاسكندرية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة بني سويف
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة المنيا
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة دمياط
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الفيوم
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة المنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة سوهاج
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة قنا
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة اسوان
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الاقصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الوادي الجديد
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة شمال سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة جنوب سيناء
نتيجة الدبلومات الفنية 2019بمحافظة كفر الشيخ
التعليقات
عايزه نتيجتى الصف الاول الثانوى الصناعى ورقم جلوسى 271 واسمى مريم احمد محمد عبد المطلب ابراهيم
عبد الرحمن ممدوح محمد محمود
احمد عبد العزيز جمال عبداللطيف
كريم محمود ابراهيم 445
سوهاج
معاذ هشام سنة اولي صنايع قسم كهرباء رقم الجلوس 160
شهاب تامر سيد رقم الجلوس 13اولي ثانوي صنايع قسم الكترونيات بمحافظة القاهرة
رقم الجلوس 468
صنايع 3سنين قسم ملابس
2777591
عاىزاعرف النتيجه بتعتى
دبلوم الصناعى الدور الثانى
اكتب تعليقك هن
ا…2886902
علاء حماد عبدالعال عبدالرحمن
رقم الجلوس. 3392484
الصف الثالث التجاري
مدرسه صان الحجر التجاريه المشتركه
269ميت غمر
اريد ان اعرف نتيجتي اسمي ايمن الصف الثالث الصناعي مهني رقم الجلوس 2831391
حبيبه سعدفهمي
مدر سه الثانويه الزخرفيه بنات بملوي
رقم الجلوس ٢٧٦٧٦٩٩
محمد احمد مابراهيم
مصطفى محمد عبدالواحد مدرسه أبو مناع بحرى الثانوية الصناعية بنين 2183939
انا عاوزه نتيجه رقم الجلوس دا 2714582محافظه الاسكندريه
معوض عيد معوض رقم الجلوس 5187506 مركز مشترك العباسيين تخصص خراطة
عايزه اعرف نتيجتي وده رقم جلوسي
4087103
الاسم /منار فرغلي خلف /الشعبة /تجارة /رقم الجلوس /3667986 /محافظة /اسيوط
النتيجة جاتلك ولا لا
7073103
محمدعبدالناصرمحمدعبدالرزاق
محافظةجنوب سيناء
شيماء جمال الدين محمد
رقم الجلوس:2228511
محافظة :أسوان
الرمادي قبلي الثانوية الصناعية
دبلوم تجارة رقم جلوسي 3307625 من الغربية
انتي عرفتيها
محمد عبدالهادي مجاهد الصباغ مدرسه دسوق الثانويه الصناعيه بنين رقم الجلوس 2593756
اريد رابط الموقع الى هتظهر عليه النتيجه
رقم الجلوس 3810145
الاسم.علياء مجدى سعد أمام
تجاره 5سنوات
الشعبه تسويق
دينم المواقع بنتدين لكلب البدوخونا فيها دي ومبنطولش منكم حاجة …؟! حمنمن
انا من القاهره عايزه اعرف نتيجه الصف الثالث التجارى ٢٠١٨
اسمى زينب حسين
عآوزهہ آعرف نتيجهہ آلدبلومـ آلفني تآلتهہ ترگبآت ومـعدآت گهہربيهہ
يآسـمـين مـجدي بسـيوني
2027785
بمـحآفظـهہ آلقآهہرهہ
نتجت الشهاده مدرسة ملوي تجارة بنات تجارة رقم الجلوس 3632888
نتجت الشهاده مدرسة ملوي تجارة بنات رقم جلوس 3623888
الاسم\محمداحمد عبدالحميدالزهرى
رقم الجلوس/3705920
الشعبه/تجارى
عاوزه اعرف نتيجة الصف الثالث التجارية اسمي زينب احمد ورقم جلوسب3706727
فاطمة حجازي
انا من منوفيه رقم الجلوس 3262353
ده رقم جلوسي 2655454 محافظة البحيرة
ده رقم جلوسي 2655454
4144388
عبد الفتاح حسن عبد الفتاح
محافظة الاقصر
مركز اسنا
مدرسة اسناالثانوية الزراعية
4144388
لو سمحتو ممكن اعرف نتيجه الثانويه الفنيه
ورقم الجلوس 2913470
محمدالسيد فكري مدرسه الرحمانية الصناعيه 1260
تلاته ثانوي2888259
عايزه اعرف نتيجه الصف الثالث التجاري هتظهر امتي رقم جلوسي هو 3267300
عايزه اعرف نتيجتي
الاسكندريه رقم الجلوس 2974020
٣٣٧٩٥٣١
الغربية رقم الجلوس 2839939
الغربية رقم الجلوس2839939
عايز اعرف نتيجه محمد عبدالباسط محمد الصف الثاني ام القري البرجيل
رقم دلوس 85
أريد اعرف تنيجه الصف الثاني الاسم اسلام سعيد ابو الحمد
759 رقم الجلوس
عايز أعراف النتيجه الاسم.. احمد ممدوح بخيت مهران
اريد اعرف نتيجتى اسمى اميرة الصف الاول الصناعى برج العرب رقم الجلوس186