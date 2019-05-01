نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات شعب تجاري -صناعي – مهني – زراعي

يعيش الآن طلاب المدارس الفنية فترة عصيبة في ظل إجراء حالياً امتحانات الدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب {تجارى-صناعي-زراعي } ويتم الاستعلام من خلال رقم جلوس الطالب على مستوي كافة محافظات الجمهورية، وتتم عملية استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2019 إلكترونياً عبر نافذة بوابة التعليم الفني، كما يقدم موقع اليوم السابع بنشر نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

ونظراً إلى قلق طلاب الدبلومات الفنية وذويهم عقب الانتهاء من اداء اختباراتهم الترم الثاني لهذا العام، سوف تتزايد بشكل واضح عمليات البحث على مستوي المحافظات لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، لذا سنوفيكم بتحديث ومتابعة مستمرة فورانتهاء طلابنا من خوض امتحاناتهم في حال ظهور النتائج سواء من نتيجة الدبلوم الفني التجاري وكذلك نتيجة الدبلوم الفني الصناعي ونتيجة الدبلوم الفني الزراعي بالإضافة إلى الدبلوم الفني الفندقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ويذكر أن الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم قد اعتمد مؤخراً جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019، والذي اثني عليه طلاب الدبلومات عن كل الفترات الفاصلة بين كل امتحان والأخر، ومن جهته أكد الجيوشى أن تم إجراء اجتماعاً لمناقشة الجداول المقترحة، لكي تتوافق مع جميع طلاب الدبلومات الفنية لكافة الشعب.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 جميع المحافظات

وجاري البحث حالياً لإضافة روابط جميع محافظات الجمهورية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2018 وتيسير الأمور على طلابنا وفي حال عدم القدرة في إجادها يمكن للطلاب جميع الشعب ترك تعليق يحمل رقم الجلوس للمساعدة في استخراج نتائجهم واخيراً ندعوا من الله توفيق جميع طلابنا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة القاهرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الجيزة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الشرقية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الغربيه

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الاسكندرية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة بني سويف

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة المنيا

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة دمياط

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الفيوم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة المنوفية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة سوهاج

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة قنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة اسوان

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الاقصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة الوادي الجديد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة شمال سيناء

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بمحافظة جنوب سيناء

نتيجة الدبلومات الفنية 2019بمحافظة كفر الشيخ

← إقرأ أيضاً: