ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “زراعية – صناعية – تجارية- فندقية” وزارة التربية والتعليم

ينتظر الطلبة وأولياء الأمور الإعلان عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، بعد أن بدأ بالفعل ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، وهي الامتحانات التي يخوضها قرابة الـ 757 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018/2019، حسبما صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المنتظر ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 بعد انتهاء الاختبارات في 1210 مدرسة على مستوى الجمهورية، بعدد لجان 2329 لجنة أصلية و473 لجنة ملحقة، وتبلغ عدد المواد الدراسية التي يتم إجراء الإختبارات بها 2025 مادة دراسية، ويمكنك تحميل جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصف الثالث 2019 من خلال ذلك المقال، والذي سنحاول من خلاله تقديم إجابات التي قد تأتي إلى ذهنك عزيزي الطالب وتبحث عن إجابة لها، كما نقدم لكم متابعة لحظية لأخبار امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية 2019، وكما عودناكم لا نقدم في تقريرنا إلا المعلومة الموثقة من وزارة التربية والتعليم أو من موقع بوابة التعليم الفني، والتي تم إنشاءها خصيصًا لإدارة امتحانات الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلوم التجاري والفندقي 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم الزراعة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم التجارة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم الصناعة 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

ومن جهته أكد الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني أنه:

تم التشديد والتأكيد على رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية بعدم حيازة الطلاب للتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية خلال أداء الامتحانات باللجنة الفرعية وعلى أعضاء اللجان جمع التليفونات من الطلاب ووضعها فى مكان آمين وتسليمها للطلاب بعد انتهاء لجنة الامتحان.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019



شعر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بارتياح شديد،وذلك عقب الأيام السابقة من الامتحانات، وقد جاء الامتحان في مستوى الطالب العادي، ولم تعلن غرفة العمليات في أي محافظة حتى الآن عن ورود أي شكاوي.

يمكنك التعرف على ارقام جلوس الدبلومات الفنية 2019

موقع بوابة التعليم الفني هو الموقع المعتمد رسميا، والذي يمكنك من خلاله التسجيل الألكتروني في استمارة إتمام شهادة إتمام الدبلوم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري 2019.

هو الموقع المعتمد رسميا، والذي يمكنك من خلاله التسجيل الألكتروني في استمارة إتمام شهادة إتمام الدبلوم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري 2019. تأتي الخطة الزمنية لجدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية “زراعة – صناعة – تجارة – فندقي” نظام 3 سنوات و5 سنوات على النحو الموضح بالجدول التالي:

الاختبارات موعد بداية الامتحانات موعد نهاية الامتحانات الاختبارات العملية 11 مايو 2019 16 مايو 2019 الاختبارات النظرية 18 مايو 2019 30 مايو 2019

وعلى أن يتم استئناف الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

ومن المنتظر بدء عملية تقدير الدرجات بالنسبة للتعليم الفني الصناعي يوم 22 مايو، بينما يبدأ تقدير الدرجات للتعليم الفني الزراعي يوم 24 مايو، أما بالنسبة للتعليم الفني التجاري والفندقي فيبدأ يوم 7 يونيو القادم بإذن الله. تحميل جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصف الثالث 2019 يمكنك الاطلاع على جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والزارعية والتجارية والفندقية، سواء نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات، كما يمكنك تحمل الجدول فيما بعد من خلال الضغط على download، كما هو موضح بالصورة التالية. مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية “زراعي – صناعي – تجاري – فندقي” من خلال مركز المعلومات بوابة التعليم الفني جميع المحافظات برقم الجلوس على النحو التالي: نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة القاهرة.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الجيزة.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الاسكندرية.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الشرقية.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الدقهلية.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة المنوفية.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة دمياط.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الغربية.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة القليوبية.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الإسماعيلية.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة بورسعيد.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة السويس.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة بني سويف.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الفيوم.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة المنيا.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة سوهاج.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة الأقصر.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة أسوان.

نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني محافظة قنا. بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019 يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية “الصف الاول – الصف الثاني” من خلال المدرسة المقيد بها الطالب.

أما نتيجة الصف الثالث “زراعي – صناعي – تجاري – فندقي” ثلاث سنوات و خمس سنوات، فيمكنك الاستعلام عنها من خلال مركز المعلومات أو بوابة التعليم الفني ، باتباع الخطوات التالية: اختيار الشعبة. كتابة رقم الجلوس. الضغط على عرض النتيجة. خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منحة في مجال التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع شركة أمازون وهي من الشركات الرائدة في مجال الحوسبة، بالإضافة إلى البنك الدولي، ويستفيد من المنحة 300 طالب و50 معلم، وهي منحة تعزز فرص الطلبة في الحصول على فرص عمل مناسبة.

تعمل وزارة التربية والتعليم جاهدة لتطوير التعليم الفني، وذلك من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، لتأهيل الشباب، حتى يتمكنوا فيما بعد للحصول على فرص عمل جيدة، بحيث تؤهلهم شهاداتهم إلى العمل في ألمانيا واليابان، وعلى أن يكونوا مؤهلين لذلك، وقد حصلوا على التدريب الكافي، الأمر الذي يرتقي بمستوى العمالة المصرية.

وقد صرح الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وذلك فور توليه منصبه وفي أول حوار صحفي معه، بأن تطوير التعليم الفني أحد أولويات رئيس الجمهورية، وأن التأهيل الجيد لطالب التعليم الفني سيمكن الطالب من الحصول على فرصة عمل قبل طالب التعليم العام، كما أن الوزارة تعمل على تأهيل طلبة التعليم الفني حتى يكونوا قادرين على المنافسة في فرص العمل في الخارج، في دول مثل ألمانيا واليابان.

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