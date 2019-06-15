نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة مركز المعلومات موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة مركز المعلومات نقدمها لكم من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حيث انتهى طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي على نظام الثلاث والخمس سنوات من أداء إختبارات نهاية العام، وينتظر الطلاب في هذه الأثناء ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم من خلال بوابة مركز المعلومات، حيث يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن رابط للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بوابة مركز المعلومات عبر محركات البحث المختلفة، حيث صرح مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عمليات تصحيح أوراق الاجابة ورصد الدرجات وكافة أعمال الكنترول تتم بشكل منظم وسريع لكي يتم الانتهاء من اعتماد نتائج الدبلومات 2019 بأسرع وقت، و تابعونا من خلال هذا المحتوى للدخول على رابط بوابة مركز المعلومات لتحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول لكافة الأقسام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يترقب أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية بكل أقسامها موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حيث انتهى عدد 757065 طالب وطالبة من أداء امتحانات آخر العام في الدبلومات الفنية، وقد سرت عمليات الامتحانات على نحو منظم بدون أية مشكلات، حيث صرح نائب وزير التعليم للتعليم الفني السيد الدكتور ممحمد محمد مجاهد أن الوزارة أوصت بضرورة توخي الدقة والحذر والعناية الشديدة في تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات، وذكر ان التصحيح أوشك على الانتهاء، وسيتم اعتماد نتائج الدبلومات الفني من السيد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ومن ثم رفع كشوف الدرجات عبر مركز المعلومات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس.

رابط بوابة مركز المعلومات لنتائج الدبلومات

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يتم من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث توفر الموقع رابط بوابة مركز المعلومات نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، ويمكن التعرف على نتيجة الطالب سواء كان في دبلوم الصنايع أو التجارة أو دبلوم الزراعة أو الفنادق على نظامي 3 أو 5 سنوات، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

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