نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس- نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”

لا نزال نتابع مع طلاب التعليم الفني تفاصيل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس حيث يؤدي طلاب التعليم الفني امتحانات نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات” في جميع المحافظات، كما لم تسجل الامتحانات أي شكاوى أو تجاوزات من جانب طلاب الدبلوم، ومن المقرر أن يتم البدء في تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2019 من أجل سرعة إعلان نتائج الدبلوم 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وسيتم نشر روابط نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال هذه المقالة فور اعتمادها.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
حيث أكد أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفني أنه لم تسجل امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات، أي أخطاء لغوية أو مطبعيه، مشيرا إلى أنه تم عقد نتائج الدبلومات الفنية 2019 خلال فترة واحدة، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المواد الامتحانية التي خاضها الطلاب في نتيجة الدبلومات 15 مادة.
حيث يتاح لطلاب التعليم الفني الذين رسبوا في امتحانات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول في مادة أو في مادتين بخوض دور نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية التي يتم عقدها في شهر أغسطس، وإذا لم ينجح الطالب في امتحانات الملاحق يقوم الطالب بالدخول إلى العام الدراسي القادم، ومن المقرر عرض النتائج خلال الأسبوع القادم.
تحديث: تم اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2018 نظامي” 3 و5 سنوات” لجميع الأقسام وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات أكثر من 235 ألف طالب وجاءت نسبة النجاح كالتالي :
نظام السنوات الثلاث:
- التعليم الفني الثانوي التجاري 92,68 %
- التعليم الفني الثانوي الفندقى93,87%
- التعليم الفني الثانوي الزراعي 91,02%
- التعليم الفني الثانوي الصناعي91,38%
نظام السنوات الخمس:
- التعليم الفني الثانوي التجاري 99,17%
- التعليم الفني الثانوي الفندقي 95,03%
- التعليم الفني الثانوي الزراعي 95,70%
- التعليم الفني الثانوي الصناعي 99,20%
نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس
حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات نظامي “3 و5 سنوات” الدور الأول ما يقارب من 700 ألف طالب، وتم ضبط حوالي 30 حالة غش، مما تسبب في تحويل عدد ن المراقبين ومسئولي اللجان إلى التحقيق، وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية سيتم وضع جميع روابط نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات نظامي “3 و5 سنوات” فور اعتمادها :
- نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة القاهرة
- نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الجيزة
- نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول محافظة القليوبية
- نتيجة دبلوم الصنايع 2019 محافظة المنوفية
- نتيجة دبلوم التجارة 2019 محافظة الغربية
- نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة الشرقية
- نتيجة الدبلومات الفنية 2019 محافظة الدقهلية
- نتائج دبلوم الصنايع الدور الأول محافظة البحيرة
- نتيجة دبلوم التجارة الدور الأول محافظة أسيوط
- نتائج الدبلومات الفنية 2019 محافظة الإسكندرية
- نتائج دبلوم الزراعة 2019 محافظة سوهاج
- نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 محافظة المنيا
نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تعليمية، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتائج دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة ودبلوم الزراعة الفنية 2019 جميع المحافظات ولجميع الشعب دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة ”نظامي 3 و5 سنوات”، بعد انتهاء أعمال المراجعة وتصحيح نتائج الامتحانات.
كما أشار المصدر إلى أن نائب وزير التربية والتعليم الفني، شدد على الدقة في أعمال المراجعة وتصحيح نتيجة دبلوم الصنايع ودبلوم الزراعة ونتيجة دبلوم التجارة وجميع الأقسام، وإعطاء كل طالب جميع درجاته المستحقة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس، عبر بوابة التعليم الفني فور اعتمادها.
ظهور نتيجة الدبلومات 2019
- أكد رئيس قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الدبلومات الفنية 2019 سيتم اعتمادها بعد العيد.
- لا تزال أعمال مراجعة الدرجات مستمرة في كافة الإدارات التعليمية.
- كما سيتم رفع أسماء أوائل الشهادة الفنية عبر موقع الوزارة الرسمي.
- أكد مصدر رسمي أنه سيتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2018 غدا الخميس.
- أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أنه ظهرت الآن نتائج الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.
- حيث بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني نظام 3 سنوات 57.58%
- والإعداد المهني نظام 3 سنوات ، بلغت نسبة النجاح العامة 48.50%، وبلغ عدد المتقدمين من الطلاب 76749 طالب
- رابط مباشرة للحصول على نتائج الدبلومات الفنية ( من هنا)
- تم فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية منذ يوم السبت 30 يونيو ولمده شهر كامل.
تابع نتائج الدبلومات الفنية 2019
- سيتم رصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018 من خلال هذا التقرير ترقبونا.
- تبذل مديريات التربية والتعليم قصاري جهدها من أجل سرعة إعلان نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2019.
- من المقرر إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني بعد عيد الفطر.
- أقترب موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 حيث أوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء.
التعليقات
محمد سالم محمد
أميره سامح حسين عبد العزيز .قسم الملابس الجاهزه محافظه الدقهلية رقم الجلوس ١١٥ مدرسه الفنيه بنات بلقاس الصف الأول ترم اول
أميره سامح حسين عبد العزيز. قسم الملابس الجاهزه محافظه الدقهلية .مدرسه الفنيه بنات ببلقاس .الصف الأول رقم الجلوس ١١٥
الاسم يوستينا عمانوئيل راغب
قسم ملابس جاهزه
رقم الجلوس 1129
الاسم.. عبدرحمن محروس حسين محمد
رقم الجلوس.. 2163496
القسم.. جرارات والالات زراعيه
3575554
رقم جلوس ٢٠٩٢١٨٧ دور ثانى
مدرسه الزقازيق المعماريه بنين الشعبه قسم نجاره عماره
2286304
رقم الجلوس 2546107 المدرسه الزقزيق المعماريه بنين القسم نجاره عماره
رقم الجلوس 2546107 المدرسه الزقزيق المعامريه بانين القسم نجاره عماره
ارجو النتاجة
الاسم محمد جمال نعيم السيد
قسم كهرباء مهني
رقم الجلوس 2856821
مدرسة السنبلاوين الثانوية الفنية الصناعية بنين
الاسم عبد الله ايهاب عبد المعبود
قسم نجار أساس
رقم الجلو240369
مدرسة السنبلاوين الثانوية الصناعية بنين
الاسم عبدالله ايهاب عبد المعبود
قسم نجار أساس
رقم الجلوس٢٤٠٣٦٩٥
نظام ٥ سنين
مدرسة السنبلاوين الثانوية الفنية الصناعية بنين
الاسم عبدالله ايهاب عبد المعبود
قسم نجار أساس
رقم الجلوس٢٤٠٣٦٩٥
محمد حمد محمود
رقم الجلوس 3525938
المدرسة الضبعه التجاريه
رقم التلفون ٠١٢٨١٧٨٦٢٢٥
مدرسة السنبلاوين الفنية الصناعية بنين
الاسم عبدالله ايهاب عبد المعبود
قسم نجار أساس
الدقهلية
محمد حمد محمود
رقم الجلوس 3525938
محمد ابراهيم الدسوقي
رقم 2337037
الشعبه ركهرباء
اكتب تعليقك هنا… الاسم عبد الفتاح محمود محي الدين السيد. رقم جلوس 3408292. شعبه شءون قانونية
اكتب تعليقك هنا… الاسم عبد الفتاح محمود محي الدين السيد. رقم جلوس 3408292. شعبه شءون قانونية
اكتب تعليقك هنا… مدرسه منشاه واكدالفنيه التجارية المشتركه. الاسم عبد الفتاح محمود محي الدين السيد. رقم جلوس 3408292
اكتب تعليقك. . هنا… سعيد عبدالباسط محي الدين السيد. رقم جلوس 3408279
اكتب تعليقك هنا… الإسم عبد الفتاح محمود محي الدين السيد. رقم جلوس 3408292
إسلام حميده فولي عبدالسلام
رقم الجلوس 3607720
شوعبة اداره
3642251
محمد سعيد جودة على
الدور الثاني دبلوم صناعي نظام الثلاث سنوات شعبةتبريد وتكييف. أرجو معرفة النتيجةوشكرا.
2676907
أرجو معرفة نتيجةالدورالثاني وشكرا
رقم الجلوس 2817507 صناعي
محمود محمد طلعات 3623504 اداره
الاسم – مروة محمود احمد على
دبلوم صنايع دور ثانى 2018 قسم كهرباء مركز فاقوس محافظة الشرقية
رقم الجلوس – 2488296
2434231
الشعبه ملابس
رقم الجلوس 2434231
ايمان عبدالسلام حسين عبدالمجيد دبلوم تجاره رقم الجلوس3532811
حسن محمد عبد الرازق محمد العشيري
الشعبة اعمال صحية
رقم الجلوس ٢٩٤٠١٢٨
حسن محمد عبد الرازق محمد العشيري
٢٩٤٠١٢٨
عوض صبحي ابو كيله رقم الجلوس 2911426 مشترك في مدرسه فوه الصناعيه بنين محافظه كفر الشيخ التخصص او القسم الزخرفه والاعلان والتنسيق
رقم جلوس 2935767 محافظة البحيرة فنى صناعة مهنى
2881123
الفشن
الاسم/محمد أحمد محمد أحمد
رقم الجلوس/4238164
النوعية/زراعي
الشعبة/تربية النحل ووقاية المزروعات
3324988
تجاره
شعبه قانون
محفظه المنوفيه
مدرسة أم المصرين .. محرم بك…. الاسكندريه
تجارة…شعبة تسويق
احمد محمد محمود محمد عمر اعمال صحية
2674798
هتظهر امتي لو سمحتي
رقم جلوسي 2005504 الشعبه صناعي
2019440
الاسم محمد فاروق عبد العظيم عويس
صناعي
رقم الجلوس 2113797
يوسف جمال رقم الجلوس3770945 الشعبه تامينات
الاسم/مدحت مجدى شاكر لاظ
المحله الثانويه الزخرفيه
رقم الجلوس/٢٣٦٢٩٧٠
شعبه/معمارى
طاهر رجب عبد الناصر
رقم الجلوس ٢٧٣٢٧٨٧
الشعبه تشكيل ولحام
مدرسة المنيا الميكانيكية
عبدالرحمن صلاح محمود حسانين
أحمد عبدالباسط دبلوم صنايع
رقم الجلوس 2170080
شعبان محمد احمد النجار
رقم الجلوس/2656733
اعمال البناء
مدرسة دسوق الصناعيه بنين
شعبان محمد احمد النجار
رقم الجلوس/2656733
دنيا محمد ابراهيم
2549076
زخرفه
صنايع
محمود عبد المجيد 2204598 دور تانى
محمد ابراهيم الدسوقي 2337037
رقم الجلوس 2592055
دور ثان
صناعي تشغيل
الاسم: محمد مرسي السقا
القسم:بنا
صناعه
رقم الجلوس:2655454
دوره الثاني
علاءمحمدعبدالحميدمحمد م صناعة رقم الجلوس 2741010 ةالنتيجةدورثاني
الاسم: محمد مرسي السقا
القسم:بنا
صناعه
رقم الجلوس:2655454
مصطفى محمد عبد الظاهر محمد
3374041
تجاره
الاسم خالد محمد اجمد حسين الجزار قسم الاكترونيات مدرسة 15 مايو الثانوية الصناعية بنين 3 سنوت رقم جلوسي 2054764 ….عوز اعرف نتيجتي
رقم الجلوس 3075801
اسمي محمد عماد حسن
رقم الجلوس 2350633
صناعي
محمدجابر حسبن مدرسة الصناعيه بتيت ملوي
شيماء عبد الهادى طه
٢١٧٧٣٢١
محافظه بنى سويف
مركز الفشن
حسن محمد محمد غريب
من طنطا تجاره 3 سنين
شعبة تامينات
رقم الجلوس 3329164
الاسم هيلانه نبيل
رقم الجلوس ٢٧٦٧١٣٦
مدرسه الثانويه الصناعية بنات
انا هيلانه نبيل رقم جلوسى ٢٧٦٨١٣٦
محمد فراج ابوعمره فراج
رقم الجلوس 1016
2859420 اسمي ابو زيد رباح عبد الرحمن سالم
احمد عاشور محمد عبدالعال
سوهاج الثانوية الميكانيكية
تخصص مجال تبريد وتكييف الهواة
رقم الجلوس ٢١٨٢٢٧٣
مجموع الطالب 533
الشعبة قانونية
3131378
الاسم محمد نصرعبده الشعبيه تبريد وتكيف محفظة الاسكندريه رقم الجلوس 51826232
دبلوم الخط العربى بملوى رقم جلوس 3399
الاسم عبير محيي الدين رحب
رقم الجلوس 2225034
شعبة الملابس الجاهزة
الاسم محمد احمدمحمد عبده
رقم الجلوس. 4160894
قسم استلاح
الاسم ميلاد كامل ملك بولس رقم الجلوس 2806718
مدرسة طلعت حرب
يرجي تحديد الفرع
الاسم ولاء محمد رجب إسماعيل مدرسه الفنيه بنات قسم تفصيل نرجو الرد ورقم الجلوس 2778607
مجموع الطالب 455
ولاء محمد رجب إسماعيل رقم الجلوس 2778607
التسويق\
الاسم:محمدنسيم حيدر
نجار اثاث مدرسته العشى الصناعيه المشتركه
2900893
2900893
نجار اثاث
محمود شحات مصطفي شحات
2570918
2775258
فردوس عبدالحميد عطية عبدالحميد
٢٢٢٥٤١٢
يرجي كتابة القسم
الاسم/ارزاق شعبان على
رقم الجلوس/٢٢٠٣٨٦١
المدرسه الفنيه للبنات بمركز ناصر بنى سويف
مصطفي كارم مصطفي
2102764
الاسم . مصطفي كارم مصطفي
رقم الجلوس.2102764
زخرفه
عبدالرحمن محمد احمد. رقم الجلوس 3683192 شعبه تأمينات. و عبر
جاء الرد بسرعه
الاسم. محمود شحات
رقم الجلوس. 2570918
٢٠١٤٣٦٢
امانى ياسر الشرقاوى
رقم الجلوس٣٥٧٢٠٠٧
مدرسه العجوزين
أي قسم
امانى ياسر الشرقاوى
رقم الجلوس٣٥٧٢٠٠٧
برجاء تحديد القسم التابع له الطالب
الاسم نجلاء فتحى عبدالحليم
مدرسةالثانوية الفنية التجارية بنات ببنىمزار
شعبة تامينات
رقم الجلوس 3683858
مجموع الطالب 357
الاسم نجلاء فتحي عبدالحليم
شريف السعيد زكى ابراهيم عبدالسميع
رقم الجلوس 4240311
شعبه الانتاج الحيوانى
الدور الاول
نظام السنوات الخمسه
مجموع الطالب 434
الاسم:محمد سامح اسماعيل ابو حسين
رقم الجلوس:
3320746
الشعبه:قانون
منار كمال الدين محمد على محمد
رقم الجلوس :2208359
المدرسه :مدرسه العديسات الثانويه الصناعيه
المحافظه :الاقصر
القسم:الزخرفه والاعلان والتنسيق
منار كمال الدين محمد على محمد
رقم الجلوس 2208359
الإسم:محمود عبده عبدالله عطيه
رقم الجلوس:2540552
قسم:خرسان
مدرسة :الزقازيق الثانوية المعمارية الزخرفيه
محافظة الشرقية
مجموع الطالب 473
عيد جمعة السيد حجازي 3028151
شريف محمد محمد عبد الكرىم ،رقم الجلوس٢١٩٥١١٣ ، ،نجارة عماره
سوهاج
الاسم:شرين رضا رضا عرفات محمد الفرغلى
رقم الجلوس:2962390
قسم :ملابس جاهزه
مجموع الطالب 394
اﻻسم:منجه نادي احمد محمد
رقم الجلوس 2779947
قسم مﻻبس
محمد ابو المجد محمد الدسوقى رقم الجلوس 2600015
أي فرع حضرتك
الاسم: احمد محمود محمد محمود
رقم الجلوس:3771573
محافظة: سوهاج
برجاء تحديد القسم التابع له
3060658
برجاء تحديد القسم
الاسم ندا أشرف عبد العظيم جاد
المدرسه الثانوية الصناعيه بمنوف
رقم الجلوس 2357882
الاسم سناء سيد عبد الصبور علي
رقم الجلوس 3640475
الشعبه تسويق
محافظه اسيوط
احمد على عبد الفتاج محمد موسىى
رقم الجلوس/ 2020785
وسيم موريس زكى
رقم الجلوس 2752280
محافظة المنيا
مدرسة ابو قرفاص الثانوية الصناعية بنين
مجموع الطالب 494
الاسم:إسراء احمد عبد الجواد عبد الله
رقم الجلوس:٢٤٨٨٤٨١
الشعبه:صناعي قسم كهرباء
محافظة:الشرقيه
ناحتي انشاء الله
مجموع الطالب 517
رانيا جمعه محمد دومه
محافظه كفر الشيخ
مدرسه فوه الثانويه الزراعيه
رقم الجلوس
4087486
مجموع الطالب 390
الاسم:راويه احمد كمال فتحى محمود
رقم الجلوس:٢٢٠٣٤٨٧
الشعبيه:قسم زخرفه
الاسم:
مينا مدحت دويع عبد الملك
رقم الجلوس:
2609844
الشعبه: قسم سيارات
مريم محمد عبد الفتاح محمد
رقم الجلوس 2579570
صناعات نسجيه
بس لو سمحتوا بسرعه
يارب ناجح
نرمين خلف وليم جاد ارقم الجلوس 2820209
بني مذار المنيا
حضرتك شعبة أية
يرجي ترك البيانات
اكتب تعليقك هنا…انا اسمي عفاف محمد عبدالروؤف احمد ابو احمد
3510135
محافظه البحيره
حضرتك تابع لفرع أيه
الاسم: ندا معوض جمعه محمد
قسم : تركيبات ومعدات كهربيه
رقم الجلوس : 2493252
مدرسه : القناطر الخيريه الثانويه الصناعيه بنات
مجموع الطالب 595
شهاب مجدى محمد سيد
مدرسة عمار ابن ياسر الصنايع الفني بنين
شعبة كهرباء
رقم الجلوس ٢٥١٢١٠٥
مجموع الطالب 421
منار محمود محمد محمد عامر ثانوي صناعي قسم ملابس جاهزه محافظه الدقهليه المنزله رقم جلوس 2426532 منازل
نفين سالم ابراهيم احمد
رقم الجلوس 2128076
محافظه الجيزه
مدرسة صنايع بنات الصف
مجموع الطالب 553
احمد ماهر السيد الشبراوي مصطفي
الدقهليه السنبلاوين
مدرسه ناصر التجاريه
الشعبه قانون تجاري
رقم الجلوس
3320003
مجموع الطالب 349
احمد ماهر السيد الشبراوي مصطفي
الدقهليه السنبلاوين
رقم الجلوس
3320003
الإسم هبه الله طلعت رجب رقم الجلوس2580747 شعبيه ملابس مدرسة فاطمه الزهراء نظام ثلاثي سنوات
مجموع الطالب 568
ارزاق شعبان على رقم الجلوس/٢٢٠٣٨٦١
رقم الجلوس :2048196
محافظة شمال سيناء
الاسم :إيهاب شوقي السيد مصطفى
رقم الجلوس :2167259
الشعبه : تركيبات ومعدات كهربيه
مجموع الطالب 559
الاسم / هشام صفوت محمد الاباصيرى
مدرسة / طوخ الثناويه الصناعيه
رقم جلوس / 2452794
ماشاء الله حاجه جميله اوي ربنا ينجح كل من قال آمين
مجموع الطالب 415
الاسم :حسن مسعد محمد علي احمد
تخصص :تركيبات ومعدات كهربيه
رقم الجلوس:2337880
مجموع الطالب 621
الاسم /احمد محسن كامل شعبان بدير
رقم الجلوس/2688695
شعبه /زخرفه واعلان وتنسيق
محافظه/ كفر الشيخ
مدرسه/دسوق الثانويه الصناعيه بنين
محمود عبد الله نصر
2388949
زخرفه
مجموع الطالب 497
الشافعى محمد الشافعى أحمد
تبريد وتكييف
محافظة الشرقية
2514077
الاسم نور الدين محمد قرني
قسم كهرباء
رقم الجلوس 302525
محافظه القاهره
فتحية حسام عباس الكوش دبلوم صنايع رقم الجلوس 2396887 المنصورة ميت غمر
مجموع الطالب 579
الاسم : وفاء الدمرداش ابراهيم. محافظة : الدقهلية. الشعبة : صناعة تركيبات ومعدات كهربية. رقم الجلوس : 2342281
مجموع الطالب 618
منار سمير محمد حسن
رقم الجلوس
2778453
الثانويه الفنيه بنات
مركز بني مزار
محافظة المنيا
مجموع الطالب 518
الاسم ايات باسل النايف
قسم زخرفه وعلان وتنسيق
محافظه الشرقيه بالزقازيق
مدرسه الفنيه الصناعيه بنات2
رقم الجلوس 2548124
انا اسمي اسراء رمضان حسن عبد الرازق محمد جاد
شعبة تسويق
من مدرسة الخصوص الثانوي التجاري بنات
محافظة القليوبية
رقم الجلوس هو بصراحه انا مش متاكده منه اوي بس ع ما افتكر كان 388452
مجموع الطالب 546
الاسم :ايمان عبد العزيز امين جمعه
رقم الجلوس :2093501
الشعبه :صنايع قسم زخرفه
محافظه القاهره
رقم الجلوس:2204116
الاسم:سمر احمد عباس صادق
الشعبة:الزخرفة والاعلان
المحافظة:بني سويف
الادارة:اهناسيا
القرية:النويرة
حساب الفيسبوك:mohammed sayed ahmed
الرابط:https://mobile.facebook.com/mohammad.sayed.50552338?ref_component=mbasic_home_header&ref_page=%2Fwap%2Fhome.php&refid=8
مجموع الطالب 542
رقم الجلوس 2204116
الاسم:سمر احمد عباس
الشعبة:الزخرفة والاعلان
الاسم/ رامي سامي مسعود
رقم الجلوس / 3638845
محافظة اسيوط
الاسم :هبه محمد محمد العزب
رقم الجلوس:2914235
الشعبه:الزخرفة المهني
مجموع الطالب 321
نتيجة الصف الثالث الصناعى 3 سنوات الاسم محمد هشام محمد علي عطية عبيد المدرسة الشهيد الطيار أحمد فؤاد بكر الرقم الجلوس 2474853
الاسم. محمد عيد محمد عيد
رقم الجلوس 2753028
الشعبه . تبريد وتكيف
محافظه اسيوط
مجموع الطالب 509
الاسم:محمد مصطفي عبد المحسن عشماوي
رقم الجلوس:2592074
الشعبه:تسغيل معادن
٢٩١٩٣٨٤رغده عيسي سعدي حافظ
محمد عبدالرحمن احمد صالح شاهين محافظة الجيزة رقم جلوس ٢٠٣٤٤٩٧
محمد بكري أمين عمر
رقم الجلوس 2184441
الشعبه تبريد وتكيف
الاسم: عبدالرحمن محمد عاصم عبدالحميد احمد
رقم الجلوس: 2182875
المحافظة: سوهاج
الشعبه: تبريد وتگيف الهواء
مجموع الطالب 529
الاسم محمد عبد الله
الشعبه .صنايع القاهرة
رقم الجلوس 2050731
إسراء محسن حسن علي
رقم الجلوس : 2974783
المدرسة : السلام الصناعية بنات
المحافظه : القليوبية
الشعبه : تريكو الي وتطريز
دبلوم صنايع مهني
مجموع الطالب 363
الاسم: ماري سامح جميل مؤنس
الشعبه:اداره
رقم الجلوس: ٣٦١١٣٨٨
محافظة:اسيوط
يرجي تحديد الشعبة
احمد يونس
محافظه الشرقيه
مركز فاقوس
دور اول
شعبه قانون
رقم جلوس 3409853
مجموع الطالب 305
صفاء محمد الصادق…قسم الزخرفة
الشيعبة زراعي
رقم الجلوس 4070144
اسمي فادي هشام محمد
مجموع الطالب 335
الاسم : علي الدسوقي علي احمد
رقم الجلوس : 2467846
الشعبة : اجهزة تحكم
محافظة : الشرقية
مجموع الطالب 510
الاسم اسماء عبد العزيز حامد سلام
رقم الجلوس. 4052332
بركه السبع الثانويه الزراعيه
الشعبة. خدمه حاصلات بستاني
عبد الرحمن طارق البدري محمد
رقم الجلوس 3363649
الشعبة ادارة
شيماء محمد عبد القادر عبد القادر رضوان
رقم الجلوس:2393052
الشعبة زخرفه وإعلان
محافظه الدقهلية
شكرا ممكن رد بليز
اللهم صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
محمد حسين احمد حسين رقم الجلوس 2900863 مهنى الاقصر
ايمان هانى عبدالحميد على. 2766785
المدرسة ابو قرقاص
الصناعيه بنات بالمنيا قسم زخرفه
مجموع الطالب 548
الاسم :محمد علي سليمان عبد الصمد
رقم الجلوس: 2745710
الشعبه:تركيبات ومعدات كهربية
اثار نادي فتحي ايوب
2135341
شعبه ملابس جاهزة
محافظه الفيوم
نتيجه الدبلوم الزراعي
رقم الجلوس 4005144
محافظه المنوفيه
مجموع الطالب 320
فضلى من الله عز وجل / اسمى احمد على عبد الفتاح محمد ورقم جلوسى 2020785 دبلوم صنايع بمدرسة الجيزة الكهربية
هذا جيد واشكركم كثيرا
افضل شئ هو ان اكتب البيانات الخاصة بى وارسلها اليكم هذا جيد واشكركم كثيرا
اننى لن اكتب اى تعليق سابق
نورا جمال إبراهيم محافظة الجيزه شعبه ملابس جاهزه 2133114
افضل شئ هو ان اكتب البيانات الخاصة بى وارسلها اليكم هذا جيد واشكركم كثيرا
الاسم . ياسمين معروف محمد رقم الجلوس 3706203 شعبه اداره
الاسم ماهيتاب أحمد حسن
مدرسه الشهيد محمد اسامه
محافظه القاهره
شعبه اداره
رقم الجلوس 3007461
مجموع الطالب 389
الاسم:السيد محمد السيد الحارون
رقم الجلوس:٢٤٠٧٠٦٨
الشعبه:زخروفه
الاسم يوسف محمد حلمي حسن
المدرسه التجاريه
شعبه اداره
رقم الجلوس 260061
عاوزه اعرف نتيجة دبلوم صنايع قسم الكترونيات
رقم الجلوس/2637342
مجموع الطالب 563.5
محمد جمعه عبد الستار
رقم الجلوس2661515
أي شعبة
عبد الرحمن سعد سيد مبروك رقم الجلوس 3657208
محافظه بنى سويف شعبه قانون
شيماء ابوالوفا عبد الحكيم
رقم الجلوس 4153845
محافظة الدقهلية رقم جلوسى 2400192
محافظة الدقهلية ورقم جلوسى2400192
كامل احمد علي محمد سوهاج مركز المنشأة بس رقم الجلوس ضايع مني
لن نتمكن من عرض النتيجة بدون رقم الجلوس
عايز اعرف نتيجتي محافظه الدقهليه شعبة ادارة اعمال
رقم الجلوس ٣٢٢٥٨٩٣ محافظه الدقهليه شعبة اداره اعمال اسمي احمد محمد امين
مجموع الطالب 387
احمدعبدالعليم محمودطايل رقم الجلوس2300400
فؤاد عبدالعزيز فليفل رقم الجلوس32146 محافظه المنوفيه شعبة ادراه
علي وهبه علي شنب #رقم الجلوس 3215145 محافظه المنوفيه شعبة ادراه
مجموع الطالب 505
محمد سامي حامد خلفيه رقم جلوس3314113محافظة المنوفيه
الله
عايزه.اعرف.النتيجه.التجاره
رقم.الجلوس
3611245
مجموع الطالب 393
بشرى السيد يوسف عبد الجواد 3451316شعبه اداره
محافظه كفر الشيخ
دومين هواف سالم فاضل
2085921
مدرسه الشهيد حسام جمال جمعه الصناعيه
محمد مجدى حسين الشيخ المنوفيه دبلوم قسم صرف صحى رقم الجلوس ٢٩٣٩١٢٣
عبد الرحمن توفيق عبد العزيز قنصل
شعبه تبريد وتكييف الهواء
رقم الجلوس 2519646
الاسم:محمود عبدالراضي احمد ابو زيد
رقم الجلوس:3668328
الشعبه:شؤن قانونيه
مجموع الطالب 362
مختار عبدالكريم ضيف الله
مدرسة طاميه الثانويه الصناعية
رقم الجلوس ٢٠٤٤٩١٧
ابراهيم محمداحمدسيد الشعبة صناعى رقم الجلوسى ٢٢٣٥٥٢٧
3381303
الاسم:احمد محمد عبدالرازق محمد دسوقي
رقم الجلوس:2558601
الشعبه:زخرفه
الا سم احمد حسين عبدالحميد حسين رقم الجلوس 2837201 الشعبة كهرباء
مجموع الطالب 347
اسمي هند محمد السيد تهامي
محافظه الدقهليه
مدرسه كفر الطويله الثانويه الصناعيه بنات
قسم زاخرفه
رقم الجلوس 2389451
عايزة اظمن على النتيجة
الاسم هند محمد السيد التهامي
محافظه الدقهلية
مدرسه كفر الطويله الثانويه الفنيه الصناعيه بنات
قسم زاخرفه
رقم الجلوس 2389451
الاسم صبرى رجب على محمد رقم الجلوس ٢٧٧٢٦٣٥ الشعبه نجاره اثاث عام
اسماءموسي يونس موسي
اسماءموسي يونس موسي
رقم الجلوس ٣٥٥٠٥٣
ملابس جاهزه
الأسم . مصطفي رضا وجيه بيومي
المحافظة الشرقية
إدارة شرق الزقازيق التعلمية
رقم الجلوس 3401428
نتجة الدبلوم رقم الجلوس ٣٥٤٢١٩٥
احمد شريف حسن
مجموع الطالب 373
الاسم / محمود عبدالجواد عتيق بظيو حارس /
رقم الجلوس / 3482314 / الشعبه/ اداره اداره العامريه التعلميه محافظه الاسكندريه
مجموع الطالب 407
الاسم علي مرعي عثمان جبالي
من محافظه بني سويف
انا بدرس في مدرسه بني سويف الثانويه الزراعيه و عايز اطمن على النتيجه
وده رقم جلوسى4073818
اكتب
عليقك هنا…رقم الجلوس 2132014
الشعبه ملابس جاهزه
دبلوم صنايع 3 سنوات
محافظه القاهره
مجموع الطالب 536
رقم الجلوس 2421218
الشعبة ملابس جاهزة
محافظة المنوفية
مجموع الطالب 631
الاسم. يسي فتحي بخيت فهمي
المحافظه. سوهاج
رقم الجلوس. 3701856
الشعبه. اداره
المدرسه. طما الثانوية التجارية المشتركة
محمد أمجد محمد دهب دبلوم الثانوي الصناعي رقم الجلوس 2356530
الاسم محمود سعد عبد القادر جاد
رقم الجلوس 3707617
سوهاج مركز جرجا
عايزه اعرف نتيجة الدبلوم
شعبه اداره
3409581 محافظه الشرقيه مركز فاقوس التجاره بنات شعبه وقانون
مجموع الطالب 397
فايد فايد محمد عبدالخالق الفقي
2387851
شعبه زخرفه واعلان
عبدالحميد رجب عبدالحميد مهني 3607224 الفنيه التجاري بمحافظة المنيا
أريد معرفة نتيجة
دبلوم تجارة نظام 3 سنوات
باسم /ايناس محمود السيد محمد ابراهيم
الاسكندرية
احمد سعيد ابو السعود ثانوى صناعى 3 سنوات قسم كهرباء 2331723 قويسنا الصناعيه منوفيه
مجموع الطالب 580
احمد سعيد ابو السعود فني صناعى 2331723 قسم كهرباءابمنوفيه
2660352 دبلوم صنايع3 سنين /تشطيبات
رقم الجلوس ٢٦٧٨٤٣٢ دبلوم صناعي قسم صحي
مجموع الطالب 416
2187087
الاسم هدير محمد علي احمد السيد
من محافظه كفر الشيخ
عايزه اطمن علي النتيجه
انا بدرس مدرسه بيلا الثانويه الزراعيه
وده رقم الجلوس 4097543
رقم الموبيل 01069059062
الاسم:هدير محمد علي أحمد السيد
رقم الجلوس. 4097543
الشعبه..تصنيع غذائي
الاسم هدير محمد علي احمد السيد
رقم الجلوس. 4097543
الشعبه. تصنيع غذائي
المدرسه. بيلا الثانويه الزراعيه
محافظه.كفر الشيخ
لو سمحتي هو فعلا النتيجه بتظهر ولا لاء
الاسم : رضوي. خميس محمود
رقم الجلوس : 2974020
المدرسه”امبروزو الثانويه المهنيه بنات
محافظه:الاسكندريه
الاسم :عبدالرحمن رمضان مبروك عطيه
رقم الجلوس:2089929
الشعبه:شبكات مياه واعمال صحيه
ياسر احمد طه توني الرقم الجلوس
4142021
طلعت مصطفى عبد السلام 2671153