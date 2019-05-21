نتيجة الدبلومات الفنية تيرم ثاني 2019 | نتائج الصف الأول .. الثاني الثانوي الصناعي .. التجاري .. الزراعي .. الفندقي.. التمريض

نتيجة الدبلومات الفنية تيرم ثاني 2019 برقم الجلوس .. نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الصناعي .. التجاري والزراعي والفندقي وذلك للعام الدراسي الحالي، قد بدأ البحث يتعاظم على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، فجميع أبناؤنا طلاب سنوات النقل بالدبلومات الفنية والثانوي الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات يتنسمون عن أي أخبار تتعلق بالنتيجة وبموعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية بجميع المحافظات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنجنبكم عناء البحث دون طائل، فالكثير من المواقع الإخبارية لا تدقق الأخبار والمعلومات التي تقوم بنشرها، لذلك سيكون البحث عن نتيجة مدارس الدبلومات الفنية، الزراعي – الصناعي – التجاري – الفندقي، من خلال هذا التقرير هو الأجدى والأصح، ومن خلال هذا التقرير سنواصل في متابعة دائمة لأخبار نتيجة الدبلومات بجميع الأقسام والشعب، ويجب الانتباه بأن الاستعلام عن النتائج يتم برقم الجلوس والرقم السري.
وأيضا سنساعدكم في حال تم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، سنساعدكم في الاستعلام عن نتائجكم حال حدث ضغط شديد كما هو متوقع على رابط الاستعلام عن النتائج، فقط عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة يمكنكم ترك رقم الجلوس والاسم في تعليق على هذا التقرير، وسنجيب بالرد على جميع التعليقات بالنتائج، وسيكون أولوية الرد على التعليقات بالتعليقات الأولي ثم الذي يليها، فبادر بترك رقم الجلوس والاسم لتكون أول من يعرف نتيجته حال إعلانها.
نتيجة الدبلومات الفنية تيرم ثاني 2019 برقم الجلوس
ولن يتوقف الأمر على الاستعلام عن النتائج فقط ولكننا سنكون معكم في جميع مراحل الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية تيرم ثاني 2019، لذلك يمكنكم الاحتفاظ برابط هذا التقرير واللينك الخاص به حتى تكونوا على الإطلاع بكل جديد يخص الدبلومات الفنية من إعلان نتائج.
نتيجة الدبلومات الفنية تيرم ثاني 2019 وموعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني
يتم حاليا الاستعداد لإعلان نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الفني، وذلك بعد انتهاء امتحانات التيرم الثاني والانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، وخلال ساعات سيتم ألأغلان عن نتيجة صفوف النقل للتعليم الفني بجميع الأقسام والشعب.
نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية
ستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب برقم الجلوس من خلال الرابطين السابقين، وذلك بالنسبة لمختلف الأقسام والشعب، من خلال موقع بوابة التعليم الفني عبر شبكة الإنترنت وعنوانه: gdepexams.emis.gov.eg، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير كل جديد، فداوم عزيزي الطالب على زيارة هذا التقرير.
بوابة التعليم الفني وطريقة الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الثانوي الفني تيرم ثاني 2019
- أولا يتم الدخول على بوابة الثانوي الفني
- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك
- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة
ملحوظة هامة
أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
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التعليقات
ايمن محمد علي سرور ثانوي تجاري الصف الاول رقم الجلوس 1024
الاسم/احمد السيد ابراهيم عبد الصمد ابراهيم
المدرسه/ الثانوي الفني التجاري
بمحافظه الشرقيه ..الزقازيق
رقم الجلوس/١٢٤
لجنه /٣
الصف الثاني الثانوي الصناعي رقم الجلوس 815
الفيوم
208
فاطمة رشاد
رقم الجلوس86
محافظة الدقهلية
هدير ممدوح علي سباعي
انا السيد صلاح سليمان سلام
رقم الجلوس ،١١٧٥
ندى احمد محمد 481 كفر الشيخ
الاسم شيماء السيد رقم الجلوس ٩٣٨ مدرسة التجاره المشتركه النواقعه مركز فاقوس الشرقيه الصف الثاني
الاسم اميره مراد سلامه نجم
مدرسه البوز الصناعيه بنات
قسم تفصيل
الرقم الجلوس 179
محافظه الشرقية
احمد محمود احمد سعيد
الصف الثانى
قسم كهرباء
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 1074
مدرسه ههيا الثانويه الصناعيه بنين
الاسم : يوسف شبل محمد شبل محمد غرييب
رقم الجلوس : 1409
محافظه :الغربيه
يااارب تردو عليا عشان انا خااايف جدا ارجوكو بليييييز
لبنة قاسم عبدالعزيز محافظة المنيا قرية هيهيا رقم الجلوس ١٦٨٠
رقم الجلوس . ٥٦٥ محافظه الغربيه
فارس جمال حلمي محافظه المنيا 1625
علياء كامل
من سوهاج
696
وليد كامل عبيد مهنى محافظة كفرالشيخ رقم الجلوس 2901
وليد كامل مهنى محافظة كفرالشيخ رقم الجلوس2901
جنات اسماعیل حسن خمیس علی محافظه القاهره رقم الجلوس 1072
ممكن لو سمحتوا نتيجة احمد السعيد رسلان
رقم الجلوس 814
محافظه كفرالشيخ
على السبكى عبده السبكى 909
منصور احمد محمد مدرسه الاورمان الثانويه الفندقيه بمرح نظام ثلاث سنوات رقم الجلوس 3569
لوسمحت نتيجه الصف السادس الابتدائي كفرالشيخ ١٥٩٩
رقم الجلوس2995 محافظه البحيرة
نسرين سيد عبد العزيز
الصف الثاني
محافظة اسيوط
ندي علي حسن احمد عبداللاه رقم الجلوس ٨٦٨ محافظه الجيزة
ندي علي حسن احمد عبداللاه رقم الجلوس ٨٦٨
عبدالله حسن زيدان
203
محافطه الغربيه
حمدي احمد حمدي دياب
رقم الجلوس/١١٦٥
قسم /ميكانيكا
محافظه/المنيا
مركز/ديرمواس
٢٢٢ دبلوم تجاره محافظة الشرقيه
ي
١٨٧٠
رقم الجلوس:2264
محافظه الغربيه
تانيه تجاره
304
السلام عليكم ورحمه الله -مدرسه باحثه الباديه -الصف الاول التجارى -رقم الجلوس 158- محافظه الجيزه
محمد احمد ابراهيم المرسي
153رقم الجلوس
محافظة الدقهلية
السنبلاوين
بسنت السيد رجب عبداللاه
رقم الجلوس 491
محافظة الاسكندرية
الصف الاول الثانوي التجاري
بسنت السيد رجب عبداللاه
رقم الجلوس 491
محافظة الاسكندرية
الصف الاول الثانوي التجاري
القليوبية3152
1237
اسراء قاعود محمودعبد الحفيظ. محافظ أسيوط رقم الجلوس 6
شيماء عبد الحكيم شعبان عبد العزيز اولي ثانوي تجاري محافظة البحيره رقم الجلوس ٦٠٥
محافظه القاهره
محافظه القاهره
ياسمين وليد
شهاب مسعد احمد مصطفي حميد محافظة الغربية رقم الجلوس 306 مدرسة الميكانكية
دعاء.حمدي.محمد.بيومى
حسين مصطفي عوض
الصف الاول الصناعي قسم كهرباء
محافظة اسوان
رقم الجلوس /112
ااميرة ملاك ثابت محافظة المنيا الصف الاول الفنى رقم الجلوس 57
محمد مصطفي السيد احمد
2202
عبدالله على السيد
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 157
محمد خلف صابر
محافظة سوهاج
رقم الجلوس ١٢٥٤
محمد خلف صابر محافظة سوهاج رقم الجلوس ١٢٥٤
احمدالسيداحمدالجمال محافظة البحيره 414
دعاء محمد يحيى ذكى ،،بنى سويف الوسطى
الاسم :يارا السيد هلال
رقم الجلوس: ١٩٤
محافظه : الدقهليه
الصف الاول الثانوى الفنى
مروة طلعت حسن
رقم الجلوس:٢٢٠٩
من القاهرة
محمد عبد الباسط محمد
من الاسكندريه
رقم الجلوس 1068
محمد رضا السيد السيد. الشرقيه 2406
الشرقيه
دينا عزمي لبيب فهيم
اسيوط ابنوب
الصف الاول الثانوي التجاري
١٣٢١
ثاني صنايع البحيره. رقم الجلوس 2144
محمود فكرى مصطفى رقم الجلوس 391
محمد وائل محمد القفل مدرسه الشهداء الصناعيه بنين رقم الجلوس 186
مبروك
محمد وائل القفل مدرسه الشهداء الصناعيه بنين رقم الجلوس 186
مى محمد حامد 291328
السلام عليكم ورحمه
رقم الجلوس 128
الاسم رمضان ناجح رمضان عبدالمولي
من محافظه اسماعيليه
مدينه القنطره غرب
ندى احمد محمد 481 كفر الشيخ
رقم الجلوس173 محافظة قنا مدينة فرشوط الصف تانية تجارة
463
مدرسة حسن ربيع حسبن بفايد
٥٢٢٥
ندي.طارق محمد عبد العزيز محافظه القليوبيه مدرسه التجاره بنات رقم الجلوس٣٠٨٦
ندي طارق محمد محافظه القليوبيه مدرسه التجاره بنات رقم الجلوس٣٠٨٦
ندي طارق محمد عبد العزيز محافظه القليوبيه مدرسه التجاره بنات رقم الجلوس ٣٠٨٦
احمد سامي محمدين المنوفيه
محمود احمد محمد شتا محافظه الغربيه
رقم الجلوس 3309
ميسه اسماعيل علي ميزار 873 19 20 2018
السيد عادل بخيت السيد
رقم الجلوس 1131
عيزه اعرف نتيجه احمد محمد صابر رقم الجلوس 5080
دعاء هاشم أحمد بلا ل
يسرا علي صبري محافظة الجيزةمدرسة الثانوية الزراعية رقم الجلوس 102
محمود احمد محمد شتا
مدرسه الشهيد ابراهيم محمد رمضان التجارى
محافظه الغربيه
رقم الجلوس 3309
إيمان على شعبان علي محافظة القاهرة
رقم الجلوس 36
احمد فارس سمير
أولي تجاره
رقم الجلوس 1393
اسيوط
كريم رجب سمير محافظة اسيوط رقم الجلوس 511
محافظة القاهرة فني تمريض
رقم الجلوس 36
ريم طلعت حنين شفيق محافظة اسيوط مركزابنوب رقمالجلوس1378
مينا عزت منير محافظه القاهره رقم الجلوس 212
رقم جلوس 2957 سوهاج
هويدا محمد السيد احمد شرف
شبين الكوم محافظه المنوفيه
بسنت عطية محمد ابراهيم عباس
المحموديه البحيرة
204رقم الجلوس
الثانوية فني
نيره محمود السيد محمد
١٠٨٣
١٦٢٢
محافظة الشرقية
اولى صناعى
نورهان ناصر سعيد السيد محافظه القليوبيه ادراه قليوب 1869 الصف الاول فني تجاري
لمياءشمس الدين اولي تجاري محافظة المنوفية رقم الجلوس 779
الاسم ،تغريد عزت عبدالعزيز سالم
رقم الجلوس،2367 البحيره
أيه ياسر شحاته أحمد
320
محافظة القاهرة
مصطفى ماهر سالم
رقم الجلوس 401
محافظه القليوبه
محافظه اسكندريه
رقم جلوس 5219
ايمان عباس
الجيزه
١٠٤٢
شيماء عمر ابراهيم
رقم الجلوس ١٦٣١
محافظه الجيزه مدرسه مزغونه الثانويه المشتركه
شيماء عمر ابراهيم
رقم الجلوس ١٦٣١
محافظه الجيزه
رجب يحيى احمد عوف
485
1119
محافظة القليوبيه اول شبرا الخيمه
قسم تسويق
عبدالله طه
احمد عبد السلام مصطفي
106
دعاء طارق شوقي مهني محافظه القليوبيه رقم الجلوس 438