نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دور أول برقم المحافظات- نتائج الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعيةوالتمريض

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية وقنا والقليوبية وسوهاج وجميع المحافظات، نتابعها مع كل الطلاب لحظة بلحظة في هذا التقرير، حيث لا تقل أهمية نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية ونتيجة الدبلوم التجاري والفندقي عن أي نتائج أخري، ويترقبها ما يتجاوز الـ 700 ألف طالب وطالبة على مستوي جميع المحافظات بفارغ الصبر، ولهذا نرصد مع أبنائنا طلاب التعليم الفني أخبار نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والتمريض والسياحة والفنادق في هذا التقرير وروابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

سجلت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية نسب نجاح مميزة في أغلبية المحافظات، طبقا للمؤشرات الأولية لتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للمواد التي تم البدء في تصحيحها قبل عيد الفطر المبارك، حيث نتوقع انتهاء أعمال كنترول نتائج الدبلومات الفنية خلال نهاية هذا الشهر، نظرا أنه تم البدء في تصحيح أغلبية المواد بعد العودة من أجازة عيد الفطر.

ونشير إلى أنه اشتكي عدد محدود من الطلاب من طول امتحانات المواد وعدم مراعاة عامل الوقت المحدد لكل مادة، في حين أن المعظم أعرب عن فرحته من سهولة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وخاصة لطلاب نتيجة دبلوم الصنايع ونتيجة دبلوم التجارة.

نتائج الدبلومات الفنية 2019 دور أول

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الفني كتابة بياناتهم كاملة من الاسم ورقم الجلوس والمحافظة والشعبة في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض درجات نتائج الدبلومات الفنية فور اعتمادها.

نتيجة الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات

حيث يؤدي طلاب نتيجة الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات لجميع المحافظات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في نفس التوقيت، حيث بدأت يوم 18/5 وانتهت يوم 1/6 وجاري تصحيح نتيجة الدبلوم، ونترقب اعتماد النتائج خلال هذا الشهر، كما نشير إلى أن تنسيق نتيجة الدبلومات الفنية 5 سنوات يكون خلال شهر أغسطس.

البوابة المصرية للتعليم الفني

يتم رفع نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس فور أن يعتمدها وزير التعليم على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث يمكن لطالب شهادة الدبلومات الفنية الدخول إلى بوابة التعليم الفني وتسجيل رقم جلوسه وتحديد الشعبة التي ينتمي إليها ليظهر له جميع درجاته بالتفصيل في كل المواد.

نتيجة الدبلومات الفنية على اليوم السابع

سنقوم بتوفير رابط نتيجة الدبلومات الفنية على اليوم السابع فور إعلانها على الموقع، وروابط النتيجة عبر موقع فيتو ومصرواي وبوابة التعليم الفني، فور توفير الروابط ويسعدنا تلقي بياناتكم في تعليقات أسفل الخبر وسيتم الرد على جميع الطلاب بالدرجات.

نتيجه الدبلومات الفنيه موقع اليوم السابع

نتائج الدبلومات الفنية مصراوى

نتائج الدبلومات الفنية فيتو

تابع ظهور نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة

سنتابع في هذا التقرير جميع أخبار نتائج الدبلومات الفنية سواء نتيجة دبلوم الصنايع أو نتيجة دبلوم التجارة أو نتائج دبلوم الزراعة والفندقي ونتيجة التمريض للدور الأول من خلال هذا التقرير، ولهذا يمكنك حفظ رابط المقال في جهازك والإطلاع عليه من وقت لأخر لمعرفة أخر أخبار نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس لجميع المحافظات.

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