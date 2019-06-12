قريباً جداً نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني وبوابة مركز المعلومات

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية داخل مصر وفي الوطن العربي الكبير، يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال موقعنا، لنرصد لكم من خلال هذا المقال نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019، التي يترقبها الجميع ويزداد البحث في مثل هذا الوقت من العام عن النتائج، من قبل الألاف من الطلبة وأولياء أمورهم للإطمئنان على أبنائهم وعلى مستقبلهم التعليمي، سواء بأستكمال الدراسة الجامعية أو الإكتفاء بالمؤهل المتوسط.

صرح السيد /السيد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد الإنتهاء من أداء الإمتحانات في بداية شهر يونيه الحالي، بدأت على الفور عملية التصحيح ورصد الدرجات من قبل اللجان المختصة، وأوشكت عملية التصحيح ورصد الدرجات على الإنتهاء، وتم التأكيد على لجان التصحيح مراعاة أقصى درجات الدقة، لكي لا يضار أي طالب نتيجة أي خطأ في عملية الرصد، وأن 750 الف طالب أدو إمتحان الدبلومات على مستوي الجمهورية، وشهدت الإمتحانات 70 جالة غش داخل اللجان، و20 حالة غش إليكتروني.

نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات

يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني، ومركز معلومات وزارة التربية والتعليم

الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني. الدخول على المجال ( الزراعي ، الصناعي ، التجاري ). إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس. الضغط علي زر عرض النتائج. تظهر النتيجة مع بيانات الطالب من الإسم وإسم المدرسة و الإدارة التابع لها الطالب.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

تحديث :لم يتم حتي الأن الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بنظاميها 3-5 سنوات، ونحن معكم لحظة بالحظة وسنوافيكم بموعد الإعلان فور إعلان النتائج.

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