نتيجة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني ”نظامي 3 و5 سنوات”

خاض طلاب التعليم الفني امتحانات نتيجة ملاحق الصناعي والتجاري والزراعي برقم الجلوس لنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنين حيث نترقب مع جميع طلاب التعليم الفني موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض وجميع الشعب لجميع المحافظات، والتي سيتم اعتمادها رسمياً خلال الأيام المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أنه انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 يوم الثلاثاء القادم، ويتم في الوقت الحالي أعمال مراجعة نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 ، لعرض نتائج الطلاب خلال بعد عيد الفطر المبارك طبقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة التعليم في تصريح رسمي .
نتيجة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي
في إطار حرص موقع نجوم مصرية على توفير جميع احتياجات القراء نتابع مع جميع طلاب التعليم الفني نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها من الأقسام، والتي من المقرر أن يتم إعلانها في جميع المحافظات، القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وسوهاج وأسوان وأسيوط والمنيا والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والدقهلية، خلال نهاية الأسبوع القادم، حيث لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح على جميع المحافظات، ويمكن لجميع الطلاب متابعتنا لمعرفة أخر أخبار نتائج الدبلومات.
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
- انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018 يوم الثلاثاء.
- تم عقد امتحانات نتائج ملاحق الدبلومات على فترة واحدة
- بلغ عدد المواد الامتحانية في نتائج الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني 15 مادة.
- لم تتلقي غرف متابعة امتحانات نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية شكاوى من جانب الطلاب.
- من المتوقع اعتماد نتيجة ملاحق الدبلوم 2018 خلال الأسبوع الحالي.
- بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 60 ألف طالب وطالبة
- لم يتم الانتهاء من تصحيح نتيجة ملاحق الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي حتى الآن.
نتائج الدبلوم الصناعي 2019
حيث تعد نتيجة الدبلوم الصناعي من أهم نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، سواء كان لنظامي الثلاث سنوات والتي يتخرج خلالها الطالب ويكون قد حصل على شهادة دبلوم الصنايع، أما نظام الخمس سنوات يمكن للطالب بعد الحصول على نتيجة الدبلوم الصناعي والحصول على درجات عالية الدخول إلى الكلية أو معهد أربع سنوات.
نتيجة الدبلوم التجاري والزراعي
حيث لا تقل أهمية معرفة نتيجة الدبلوم التجاري والزراعي عن نتيجة الدبلوم الصناعي الدور الثاني، ومن المقرر أن يتم إعلان روابط نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي وجميع الشعب عبر بوابة التعليم الفني، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسمياً.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر صحفية، في تصريح رسمي لموقع اليوم السابع، أن المؤشرات الأولية تؤكد نتائج الدبلومات الفنية 2019 سوف تسجل نسب ارتفاع عالية في جميع الأقسام مقارنة نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي للعام الماضي.
البوابة المصرية للتعليم الفني
ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي برقم الجلوس لجميع المحافظات:
- الدخول إلى البوابة المصرية للتعليم الفني
- اختيار التعليم الفني
- اختيار نتائج الامتحانات
- ومن ثم اختيار تعرف على النتيجة
- تحديد الشعبة سواء نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي أو غيرها.
- ومن ثم إدخال رقم الجلوس
- والضغط على زر عرض النتيجة
- ومن ثم تظهر النتيجة بالتفصيل.
متابعة نتيجة الدبلومات الفنية 2019
- أكد مصدر أنه سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية يوم الأربعاء القادم.
- كشف مصدر من وزارة التعليم الفني في تصريح لموقع اليوم السابع، أنه يتم مراجعة 100 ورقة يوميا من أجل إعلان نتائج الدبلومات الفنية خلال هذا الأسبوع.
- مشيرا إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 ستعلن على الموقع الرسمي للوزارة خلال الأيام القليلة القادمة.
- تم تحديد الغد الخميس كموعد رسمي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، طبقا لما أكدته مصادر مسئولة في تصريح صحفي لليوم السابع.
- كما سيتم إعلان أوائل شهادات الدبلومات الفنية.
- تم إعلان نتائج الدبلومات الفنية وبلغ إجمالي الطلاب الراسبون بالدور الثاني 233 ألف و873 طالبا.
التعليقات
الاسم عبد الوهاب أيمن عبد الوهاب إبراهيم
شعبه شئون قانونيه
مواد الدور الثانى محاسبه حكوميه /اقتصاد
رقم الجلوس
3410649
الاسم زينب ربيع على حسن
رقم الجلوس 2761274
نتيجة الدبلوم فني صنايع مشتهر الصناعيه بنات
قصم ملابس جهزه
اسلام محمد عبدالمعطي البحيرى3291490
نتجه دور ثاني الثانوية الفنية قسم كهربة السنبلاوين بنات رقم جلوس ٢٣٤٠١٠٣
الاسم زينب ايمن عبده
مدرسه مشتول السوق الصناعية بنات
قسم ملابس جاهزة
رقم الجلوس 2576245
الإسم زينب ايمن عبده
مدرسه مشتول السوق الصناعية بنات
قسم ملابس جاهزة
رقم الجلوس 2576245
الاسم عماد ابراهيم محمد محمد عرفة عارف
رقم الجلوس 2593834
الاسم :محمد عبد الرسول على منتصر.
رقم الجلوس :3905554
محمود عبدالله محمود عبدالله الباز
رقم الجلوس / 2486152
عمر حامد عمر محمد
شعبة تسويق
٣٧٢٧٥٥٧
زقم الجلوس 2888260
عمر حامد عمر محمد
شعبة تسويق
3727557
عمر حامد عمر محمد
شعبه تسويق نظام ثلاث سنوات
دبلوم تجاره
محافظة سوهاج ادارة المراغه
الاسم/عمر حامد عمر محمد
رقم الجلوس/٣٧٢٧٥٥٧
شعبة تسويق ثانوى تجارى
نظام ثلاث سنوات
محافظه سوهاج
الاسم: عمر حامد عمر محمد
رقم الجلوس :3727557
شعبه:تسويق
نظام ثلاث سنوات
احمد خالد محمد للو
القسم اعمال صحيه
رقم الجلوس 2948955
عبدالعزيز عبدالحميد مصطفى صنايع عسكرية كفرالشيخ رقم الجلوس 2840081
رقم الجلوس
2395229
محافظة الدقهليه
رقم الجلوس. 2460756
محمد ابراهيم الدسوقي
رقم الجلوس 2337037
رقم الجلوس
2778634
خالد عبد النبي محمد عبد الله
صناعى
2244703
هاني شاكر صنايع رقم جلوس 2120753المرج
تجاري شعبة قانون رقم الجلوس 3122914
الاسم/ أحمد علي احمد بخيت
رقم الجلوس/2003262
صناعي
لماذا لم يتم نشر بريد الالكترونى
مصطفى عبد الحميد كامل محمد البنا
الجلوس٢٤٧٤٩٥٤
دبلوم صنايع
فسم سيارات
الشرقية ادارة مشتول السوق
احمد علي احمد بخيت
رقم الجلوس/ 2003262
دبلوم صنايع
محمد حسن عرفان
شعبه الزخرفه.اداره ابوقرقاص
محمد عبداللطيف محمد طاحون
3074317
الاسم اصالة عامر محمود عامر
رقم الجلوس ٣١٥٨٣٠٤
الشعبة تأمينات تجارية
الاسم محمود محمد على مصطفى اسماعيل رقم الجلوس 2487800
الاسم: ايمان اسامه احمد الفحار
الشعبه: اجهزه دقيقه وتحكم
رقم الجلوس: 2604197
الاسم محمد كحول محمد
الشعبه اعمال صحيه
رقم الجلوس. 2944917
01277274880
فاطمه ابراهيم قاعود رقم جلوس 2976142 مدرسه السلام الثانوية صنايع بنات
الاسم طارق محمد ابو حسيبةمصطفي الشعبة ادارة رقم الجلوس 3606273 ملوي
انا طارق محمد الشعبة . ادارة رقم الجلوس.3606273 ملوي
الاسم مؤمن سيد قرقار عبد اللطيف
رقم الجلوس ٣٨١١٠٤٣
شعبة سوق اوراق ماليه وتسويق
نشا
رقم الجلوس 2536211
نشات احمد الصغير اعمال تطبيقات مطور
محمدعلاء إبراهيم الدسوقي
2079852
عزه السيد كمال اسماعيل
3519073
شعبه تسويق
محمد لاظم حسين
صنايع قسم حفر خشب
رقم الجلوس. 2117931
محمد لاظم حسين
2117931
احمد محمد محمودمحمدعمر اعمال صحية
رقم الجلوس 2674798
احمدمحمدمحمودعمر اعمال صحية
2674798
احمد محمد عرفه محمد جمعة
دبلوم زراعي
رقم الجلوس 4003617
قسم غاز ٢٢٤٥٩٢٢
سنه ٣ صناعي رقم الجلوس ٢١٧٧٨٢١
رسم فني فقط
سعد محمد ابراهيم
2543402
نجارة عماره
نتيجه الملاحق الصف الثالث الصناعي
عبدالله ماجد طه
مدرسة الزراعة بالمنيا ملاحق
4147006
فارس محمد متولي
رقم الجلوس 4067415
زراعي
زراعي
فارس محمد متولي
رقم الجلوس 4067415
الاسم حسن السيد حسين عثمان
رقم الجلوس2860349
مجال صناعي قسم كهرباء
قسم كهربيه
رقم الجلوس 2859936
الاسم عطاالله عادل سعد الدين الضوى
مدرسة قنا الثانوية الميكانيكية بنين
رقم الجلوس
2150684
الدور الثانى
محمود السيد محمد محمد مندور
صنايع قسم جرارات
مدرسه ديرب نجم الصناعيه بنين
رقم الجلوس
2481503
الاسم محمود مصطفي لطفي مبروك
رقم الجلوس 2855276
الشعبه كهرباء
الاسم /محمود مصطفي لطفي مبروك
رقم الجلوس/2855276
مدرسه ابو رواش الثانوي الصناعي
قسم كهرباء
اسلام عبدالناصر حسين.. رقم الجلوس2020566
مرسه الثانويه الفنيه الصناعيه بعين حلوان
01095911550
محمد رضا محمد علي
2529924 اعمال البناء
مصطفى محمد محمد السيد
2915317
قسم كهرباء الاسم محمد احمد عبد الفتاح السيد رقم الجلوس2625939
الاسم علي علي محمد عبد العزيز
الشعبه اعمال بناء
رقم الجلوس 2754245
الاسم : عصام رضا زغلول
2204280
الاسم ياسر حسين محمد احمد
الشعبه. صناعي قسم ميكانيكا
نظام ثلاث سنوات
رقم الجلوس 2004146
دور ثاني
اسمي حسن السيد حسين عثمان
زهراء شعبان عمرو المنيا بني مزار مدرسه الثانوية الفنيه قسم زخرفه رقم الجلوس ٢٧٦٤٦٤٢
الاسم ساره حماده السيد محمد فني تجاري بنظام ٣ سنوات رقم الجلوس ٣٣٥٥٠٦٥
الاسم اسلام محمد احمد سالم. الشعب اعمال صحية. رقم الجلوس. 2942720
محمد احمد محمد عبده
رقم الجلوس/4160894
محمد حسن عبدالله حسن قصم نجارت اساس رقم الجلوس 2893931 لمدرسه خالد مشهور
أسامه أحمد رشاد حسين الحمامصي
الشعب تركيبات ومعدات كهربية
رقم الجلوس 2499172
نتيجة.الدبلوم.الثانوية.التجارية
احمد محمد أحمد محمود
الشعبه تبريد وتكيف
رقم الجلوس 2183294
الاسم ..هاجر ايمن ذكي محمد مراد
رقم الجلوس..2135246
رقم الجلوس ٥١٧٤٨١٥ ، مدرسه النصر للسيارات وادي حوف ، ثالثه سنوي صنايع ثلاثه سنوات
محمد عاشور عبده كفافى
الاسم.محمد محمد عبدالله الجوهري
الشعبه.اداره مشروعات
احمد اشرف عبدالرازق عبدالصادق
قسم الكترونيات
رقم الجلوس:2350781
مجموع الطالب 574
الاسم:مريم محمد السيد محمد على
الشعبه:ملابس جاهزه
رقم الجلوس:2138465
مجموع الطالب 566
احمد صبري محمد محمد عمارة
رقم الجلوس/3478454
شعبة/إدارة
مجموع الطالب 468
رانيا مدحت جمعه مرسي
رق
م الجلوس ٢٧٢٤٩٥٠
ياسمين سعيد احمد احمد الشعبه اداره مشروعات
الاسم .محمد عبد الله
الشعبه .صنايع القاهرة
رقم الجلوس/ 2050731
مجموع الطالب 539
Huh
الاسم عمرو عثمان جادالحق نعمان
رقم الجلوس
٤١٨٢١٦٣
علا محمد رمضان هاشم دبلوم صنايع قسم اعمال صحيه
يرجي ترك رقم الجلوس
الاسم :محمد علي سليمان عبد الصمد
رقم الجلوس :2745710
الشعبه :تركيبات ومعدات كهربيه
مجموع الطالب 501
رقم الجلوس ٢٦٨٨١٠٦
شادى جرجس جابر عبد القدوس
مدرسه راس سدر الصناعيه المشتركه جنوب سيناء
رقم الجلوس2026477
مجموع الطالب 599
الاسم محمود سالم عبداللاه محمد قسم تبريد وتكييف رقم الجلوس ٢١٨٤٢٤٧
مجموع الطالب 508
اسماء عبد الستار ذكي جاد
شعبه اداره
3350598
اسماء عبد الستار
3350598
تجاره
مجموع الطالب 371
الطوابق
الاسم/كريم شعبان عبد العال عبد الرحمن عبد العال
رقم الجلوس /3409033
الشعبه/قانون
المدرسه/مدرسه الصوفيه الثانويه التجاريه
مجموع الطالب 374
مصطفي محمود مغاوري سعد
الشعبه قانون تجاري
رقم الجلوس .3541093
مجموع الطالب 383
وليد صلاح عبد اللطيف محمد
الشعبه تامينات تجاريه
رقم الجلوس 3800026
المدرسه الفنيه التجاريه نظام الخمس سنوات بالقصر العيني القاهره
مجموع الطالب 361
امير عباس ممدوح احمد الحنفي
الشعبه كهرباء
رقم الجلوس. ٢٨٤٩١٤٠
الاسم اسلام محمداحمدسالم. الاعمال صحيه. رقم الجلوس2942720