انتهت امتحانات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات ومنذ ذلك الحين ينتظر طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بكل من نظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات أن يتم تحديد موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول في جمهورية مصر العربية وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الامتحانات، فينتظر جميع الطلاب الإعلان عن نتيجة مرحلة الدبلومات الفنية للدور الأول بمزيج من القلق والتوتر والخوف من أجل ظهور النتائج، وينتظر أولياء الأمور مع أبنائهم نتيجة الدبلومات الفنية رغبة منهم في الاطمئنان على مستقبل أولادهم، ونجاحهم، وكذلك لحرصهم على تخطي أبنائهم وبناتهم تلك المرحلة الدراسية الصعبة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وإليكم الآن روابط نتائج الدبلومات الفنية والتي من خلالها سوف يتم رفع النتائج عليها برقم الجلوس، يتم إتاحة النتيجة بالشعبة سواء تجاري أو صناعي، أو زراعي، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة فقط برقم الجلوس بعد أن يتم رفعها على الموقع واعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”.

وبعد توضيح جميع الروابط الصحيحة سوف نتابع معكم أخر تفاصيل عن الروابط الرسمي في حالة إتاحة المزيد من الروابط أو روابط رسمية أخرى سوف نقوم بتوضيحها على الفور فقط تابعونا.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018

ومن الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الدبلومات الفنية ينتظرون الإعلان عن نتيجة الدور الأول من العام الدراسي 2019، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني، وذلك مثل امتحانات الدور الأول كما يذكر أنه بعد انتهاء الطلاب والطالبات من أداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني من العام الدراسي الحالي 2018، سيتم البدء بعد ذلك في مراحل عمليات التصحيح المختلفة استعدادًا للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني.

حيث تشتمل أعمال التصحيح على عدة خطوات تقوم بها الكنترولات المختصة في العملية التعليمية، وتبدأ تلك الخطوات بمرحلة تصحيح كراسات إجابات طلاب وطالبات الدبلومات الفنية لكل من نظام ثلاث سنوات، ونظام خمس سنوات في امتحانات الدور الثاني حيث من المتعارف عليه أن تلك المرحلة تستمر ما يقرب من أسبوع كامل.

ثم يلي ذلك الخطوة الثانية والتي تتمثل في قيام القائمين على أعمال الكنترولات برصد درجات طلاب وطالبات الدبلومات الفنية داخل كراسات الإجابات، ثم تنتهى أعمال التصحيح بالخطوة الأخيرة وهي القيام بأعمال مراجعة الدرجات الخاصة بجميع طلاب الدور الثاني في الدبلومات الفنية.

كما صرحت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل مراجع من الأشخاص القائمين على أعمال المراجعة في عمليات التصحيح يقوم بالعمل على مراجعة ما يقرب من 100 ورقة يوميًا، كما قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالالتزام بكافة قواعد وشروط ومعايير الدقة والالتزام والحرص وكذلك الحذر عند القيام بأعمال التصحيح، حتى يتم القيام بإعطاء كل طالب حقه على أكمل وجه، وبأفضل شكل ممكن.

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018

وفيما يلي سوف نقوم برصد كافة التفاصيل والمتابعة المستمرة من أجل رصد نتائج الدور الثاني من الدبلومات الفنية جميع الشعب، الشعبة التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وجميع الأقسام، وقد وضح السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد “أحمد خيري” أنه تم الوصول بعدد الطلاب اللذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفني عن الدور الثاني فقد وصل عددهم إلى 117507طالب وطالبة.

بينما قد وصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات التعليم الزراعي عدد 36055 طالب وطالبة، في حين قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات التعليم الفني التجاري عدد 79747 طالب وطالبة، بينما قد وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات التعليم الفني الفندقي عدد 6007 طالب وطالبة، وبهذا يبلغ العدد الكلي للطلاب والطالبات المتقدمين بشكل عام عدد 239316 طالب وطالبة.

وفيما يخص أعداد لجان امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني في مختلف القطاعات، فقد وصل العدد الكلي الخاص بلجان التعليم الفني الصناعي إلى عدد 233 لجنة أصلية، بينما قد بلغ العدد الكلي الخاص بلجان التعليم الفني الزراعي عدد 65 لجنة أصلية، أما بالنسبة إلى العدد الكلي الخاص بلجان التعليم الفني التجاري فقد وصل إلى 114لجنة أصلية، في حين قد بلغ العدد الكلي الخاص بلجان التعليم الفني الفندقي عدد 7 لجان أصلية، وبهذا يصل العدد الكلي الخاص بجميع اللجان إلى عدد 419 لجنة أصلية.

كما أشار السيد الأستاذ المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الأعداد الكلية الخاصة بمراكز توزيع الأسئلة هو كالتالي:

قد وصل العدد العام الخاص بمراكز توزيع الأسئلة إلى 33 مركز يأتي من ضمنهم عدد 27 محافظة، بالإضافة إلى عدد 6 إدارات داخل كل من القاهرة والجيزة.

ووصل العدد الكلي للأعضاء على مستوى جمهورية مصر العربية إلى عدد 1085عضو، وكذلك عدد 285 عضو في إدارات محافظة القاهرة، وعدد 1360 عضو في محافظة الجيزة.

ووصل عدد الأفراد من مقدري لجان تقدير الدرجات، وكذلك المنتدبين للجان السير في مجال التعليم الفني التجاري عدد 4350 مقدرًا، وكذلك عدد 700 مقدر في مجال التعليم الفني الفندقي، وكذلك قد بلغ العدد الكلي لمقدري مجال التعليم الفني الزراعي عدد 1225 مقدر، في حين وصل عدد مقدري التعليم الفني الصناعي إلى عدد 3750 مقدر، وبهذا قد وصل العدد الكلي للمقدرين للعام الدراسي 2018 عدد 10025 مقدر.

أما عن العدد الإجمالي للأشخاص اللذين تم انتدابهم في لجان سير التعليم التجاري وصل إلى 11690 عضو.

ووصل عدد المنتدبين في لجان سير التعليم الفندقي إلى 1440 عضو.

في حين بلغ عدد المنتدبين في لجان سير التعليم الفني الزراعي عدد 3224 عضو.

وبالنسبة للمنتدبين في لجان سير التعليم الصناعي وصل إلى عدد 18320عضو، وبذلك يصل العدد الكلي للأشخاص المنتدبين للجان سير التعليم الفني إلى عدد 34674 عضـو.

وأضاف السيد الأستاذ كمال مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد وصل العدد الإجمالي الخاص بالمواد الامتحانية التي قام جميع الطلاب والطالبات بأدائها في كل من الشعبة التجارية، والشعبة الفندقية، وكذلك الشعبة الزراعية، بالإضافة إلى الشعبة الصناعية لكل من نظامي الثلاث سنوات، والخمس سنوات، بالنسبة للمواد النظرية عدد 614 مادة، بينما قد بلغ عدد المواد العملية 94 مادة ليصل بهذا العدد الكلي للمواد الامتحانية عدد 708 مادة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ومن الجدير بالذكر أن مصادر موثوقة من داخل اللجان الخاص بالتصحيح لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام قد أكدت علي أن نسب النجاح في مؤشرها الأول تبينت نسبة عالية جدًا عن الأعوام الماضية، هذا وبالإضافة إلي أن أعداد المتقدمين للامتحانات هذا العام قد بلغ عدد 697015 طالب وطالبة.

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