نتيجة الثانوية العامة السودانية برقم الجلوس والرقم الوطني لجميع الولايات

نتيجة الثانوية العامة السودانية ينتظر أولياء أمور طلبة وطلاب الثانوية العامة نتيجة نهاية العام الدراسي بكل قلق وتوتر, حيث انتهى جميع الطلاب السودانيين وكذلك الطلاب الأجانب المقيمين بالسودان من امتحانات نهاية العام الدراسي في نهاية الشهر الماضي وسوف يتم إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية أو بوابة حكومة السودان الالكترونية , حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور “الطاهر حسن” أنه تم بدء تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة بجميع الولايات التابعة للسودان يوم الثلاثاء الموافق الثاني من أبريل الماضي حيث شارك ست ألف معلم ومعلمة و 1500 معلم لأعمال الكنترول ثم بدأت بعدها عملية الرصد وتجميع الدرجات تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة .

نتيجة الثانوية العامة السودانية.

وسيتم إعلان النتيجة فور انتهاء الأعمال الأخيرة و اعتمادها من قبل الاستاذ الخير النور المبارك وزير التربية والتعليم والإعلان الرسمي عن النتائج من خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الأوائل وذلك لتكريمهم من الدولة، على تفوقهم واجتهادهم, حتى يمكنهم تسجيل القبول الجامعي والدخول إلى الكليات المتناسبة مع المجاميع الخاصة بهم, ثم يتم رفع النتائج بجميع الولايات من هذه العملية سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالسودان اتبع الخطوات التالية.

الدخول عبر الرابط الرسمي لاظهار النتيجة————- من هنا

تقوم بتحديد الولاية التي ينتمي لها الطالب.

ثم تقوم بادخال رقم جلوس الطالب.

وأخيرا اضغط على زر إظهار النتيجة.

روابط نتيجة الثانوية العامة السودانية لجميع الولايات.

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية الخرطوم

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية نهر النيل الابيض

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية البحر الأحمر

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية القضارف

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية كسلا

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية سنار

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان بولاية غرب دارفور

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية شرق دارفور

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية جنوب دارفور

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية وسط دارفور

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان شمال دارفور

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية جنوب كردفان

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية غرب كردفان

نتيجة شهادة الثانوية العامة بالسودان ولاية شمال كاردفان.

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