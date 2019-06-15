نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس لجميع الولايات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd

نتابع مع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانية أخبار إعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 لجميع الولايات بعد أن طال الانتظار من جانب جميع الطلاب حيث كان من المقرر أن يتم اعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية خلال ساعات قليلة، وسوف ننشر في هذا التقرير نتائج الثانوية العامة بالسودان 2019 لجميع الولايات فور اعتمادها، من جانب وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة بالسودان امتحانات الدور الأول يوم 2 مارس واستمرت قرابة شهر لتنتهي أواخر الشهر ذاته.

ومن المعروف أن نتائج السودان 2019 تشهد حالة من التأخر حتي يتم إعلانها، حيث طال انتظار الطلاب حتى تم اعتماد نتيجة شهادة الأساس، كما هو الحال في نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان، والتي أخيرا أوشكت أغلبية الولايات على الانتهاء من تصحيحها ومن المقرر أن يتم ظهورها خلال ساعات.

وتشير التوقعات أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 برقم الجلوس لجميع الولايات وخاصة الخرطوم والجزيرة في نفس الوقت، والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بالسودان الدور الأول لم تسجل أي شكاوى من الطلاب ومرت بسلام رغم الظروف التي تمر بها الدولة.

نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019

حيث تعد نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 لجميع الولايات، من أهم النتائج التي يتطلع لها الطلاب في جميع ولايات السودان، حيث أنها تحتل نفس أهمية الثانوية العامة في مصر، فعلي أساس مجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة السودانية، يتم تحديد الكلية التي سوف يلتحق فيها الطالب.

اكتب اسمك ورقم جلوسك واعرف نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2019 قبل الجميع وفور اعتمادها.

نتيجة الثانوية السودانية 2019

حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الثانوية السودانية 2019، الدور الأول أكثر من 528 ألف طالب وطالبة، ويشار إلى أنه تم توزيعهم على 3642 لجنة على مستوي جميع ولايات السودان، وتجدر الإشارة إلى أنه انتهي طلاب الثانوية السودانية بشعبتيها العلمي والأدبي من أداء امتحانات الثانوية خلال منتصف شهر مارس الماضي.

استعلم عن نتائج الثانوية العامة بالسودان 2019 برقم الجلوس

أكدت آسيا إدريس، وزير التربية السودانية، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح نتائج شهادة الثانوية العامة السودانية 2019، وأنه جاري في الوقت الحالي الانتهاء من أعمال الكنترول، لافته إلى أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية السودانية خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم بالسودان أنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة بالسودان برقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، كما أنه سيتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة السودان.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية – البوابة الإلكترونية لمحافظة السودان

ونعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية السودانية برقم الجلوس:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

أو يمكن الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة السودان.

واختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد نتائج الطلاب.

ومن ثم اختيار نتائج الثانوية العامة السودانية.

وتحديد الولاية التابع لها الطالب.

ومن ثم إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر عرض النتيجة.

متابعة نتائج شهادة الثانوية العامة السودانية لجميع الولايات

تحديث: من المتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

نترقب اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية دورة مايو خلال الساعات القادمة

الأحد القادم هو الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية السودانية 2019.

طبقا لأخر بيان لوزارة التربية والتعليم سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة بالسودان غدا الأحد.

نترقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة بالسودان بعد قليل.

تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد نتائج الثانوية العامة السودانية اليوم الأحد.

أثار تأخر إعلان نتيجة الثانوية السودانية 2018 غضب الطلاب.

حتى الآن لم يتم تحديد موعد إعلان النتائج.

نترقب مع طلاب الثانوية العامة لحظة اعتماد نتائج السودان

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