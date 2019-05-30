استعلم عن نتيجة الثالث المتوسط 2019 الدور الأول لجميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية (moedu.gov.iq)

نتابع مع طلاب العراق أخبار اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية، وسط قلق وترقب من جانب جميع الطلاب، حيث انتهي الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط من أسبوع، وفي إطار حرص موقع نجوم مصرية بتوفير نتائج الطلاب في مصر وجميع البلاد العربية الشقيق، حيث يتم رفع نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2019 عبر موقع الوزارة، وموقع ناجح ونجاح وزارة التربية الوطنية.
نتيجة الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول
حيث خاض امتحانات نتيجة الثالث المتوسط 2019 لجميع محافظات العراق الدور الأول حوالي 450 ألف طالب، تم توزيعهم على 4 آلاف مركز امتحاني، وانتهت يوم 13 يوليو لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح وأعمال الكنترول لنتائج العراق 2019.
نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق لجميع المحافظات
حيث ننشر نتيجة الثالث المتوسط 2018 لجميع محافظات العراق الدور الثالث :
- نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة بغداد.
- نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول ديالى القادسية.
- نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة الرصافة الأولي.
- نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 الرصافة الثانية.
- نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول الرصافة الثالثة.
- نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة بغداد الكرخ الأولي.
- نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول الكرخ الثانية.
- نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 الكرخ الثالثة.
- نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول محافظة الانبار.
- نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول البصرة.
- نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول نينوى.
- نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول النجف.
- نتيجة الثالث متوسط 2019 الدور الأول كربلاء.
- نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول ذي قار بابل صلاح الدين.
- نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول المثنى.
- نتيجة الثالث المتوسط 2019 الدور الأول كركوك.
- نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 ميسان.
موقع وزارة التربية العراقية
حيث من المقرر رفع نتيجة الثالث المتوسط 2019 لجميع محافظات العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية.
- الدخول إلى موقع الوزارة
- الضغط على نتائج الثالث المتوسط
- إدخال الرقم الامتحاني
- الضغط على زر عرض النتيجة.
متابعة نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني
- أعلنت وزارة التربية العرقية، في تقرير إعلامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه سيتم اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق للمحافظات التالية ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت)، يوم الخميس القادم.
- سجلت نسبة نجاح المواد الإسلامية أعلي من جميع المواد.
- أعلنت الوزارة أنه سيتم اعتماد النتائج غدا
- خلال الساعات القادمة ستنشر وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول بالعراق لبقية المحافظات
- ظهرت النتائج لمديريات( الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣، البصرة، ديالى، النجف الاشرف، الناصرية، ميسان، الكوت، القادسية ) وهذا رابط النتيجة https://drive.google.com/folderview
استعلم عن نتائج الدور الأول الصف الثالث المتوسط العراق
حيث سيتم رفع نتيجة الثالث المتوسط بالعراق الدور الثالث عبر موقع ناجح ، حيث يقوم الطالب بتحميل نتيجة المحافظة في ملف بصيغة pdf.
← إقرأ أيضاً:
- استعلم عن نتيجة الثالث المتوسط 2019 الدور الأول لجميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية (moedu.gov.iq)
التعليقات
متوسطة البراءة للبنات
الأسم. سجى عايد جاهد عبد الرضا
الرقم الأمتحاني 2418922021128
المحافظة القادسية
الدور الثاني
لاسم زهراء حسين خلف المدرسه ثانويه الرباط البصره
يمته راح يتم انشار النتائج
دنيا عماد إبراهيم كاظم
مدرسة ثانوية الطيبات
محافظة ذي قار الشطره
الصف الثالث متوسط
الاسم إيمان مجهول قاسم احمد
الصف الثالت متوسط
مدرسة ثانوية العقيدة للبنات
محافظة صلاح الدين
اريج علي شياع مدرسة الثناء النجف الاشرف
الاسم فاطمة حيدر عبد الكاظم حلواص
المحافضة كربلاء
رقمي الامتحاني
2718922018138
مدرسة سيدة النساء للبنات
فاطمة حيدر عبد الكاظم
2718922018138
الاسم زينة ياسر اسماعيل
المحافضة بغداد / الكرخ الثانية
رقمي الامتحاني
111822066068
مدرسة عطارد للبنات
الاسم احمد ياسر عاصم علي
الصف الثالث المتوسط
المدرسه علي بن ابي طالب
محافظة الموصل في الجانب الايسر
2318922026139
3218922026139
ايرينى جورج شحاته اسحاق
1888
بنى مزار المنيا
قسم صناعة
طالعات نتائج محافضة اربيل لو لا
رافع عباس زبن سلطان الرقم ا لامتحاني 181891110940
مالك ظافر محمد بشير مصطفى الرقم 181404090036
ليش ماتنزلون النتائج
هادي غالب هادي
نتائج ذي قار مدرسة زين العابدين الطالبة زينب اسماعيل جابر
الرقم الامتحاني كام
الاسم..شروق حيدر ضيدان ..الصف..الثالث متوسط..المدرسه ضيوف الرحمن
برجاء كتابة رقم الامتحاني
ارجو نتيجتي منكم
برجاء ترك الرقم الامتحاني أو رقم الجلوس
مصطفى قاسم عنيد
3285680753684
نتائج المثنى ثانويه شريفه بنت الحسن .
الطالبه زينب عارف متعب
برجاء كتابة الرقم الامتحاني