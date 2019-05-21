نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج

نتيجة التيرم الثاني الثالث الإعدادي 2019 فمن خلال هذا التقرير سنعرض على أبناؤنا طلاب الشهادة الإعدادية أسهل وأيسر طريقة معرفة نتيجة نهاية العام 2019 للشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية والتي تظهر فيها تباعا، والتي ينتظر العديد من الطلاب ظهورها بالتوالي ابتداء نهاية هذا الأسبوع لبعض المحافظات المصرية، وبداية الأسبوع المقبل في باقي المحافظات الأخرى، فأيام قليلة وتظهر نتيجة نهاية العام 2019 للصف الثالث الإعدادي على مواقع المديريات التعليمية الرسمية أو تنشر مباشرة في المدارس.
وقد أنهي كل من طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والثالث الإعدادي جميع امتحاناتهم منذ عدة أيام بالعديد من المحافظات، وينتظروا كثيرا موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي ليبدأ العد التنازلي لظهور جميع نتائج الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني نهاية العام، ويتوقع لها الظهور في خلال أيام بالعديد من محافظات الجمهورية.
نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019
نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019 الروابط الرسمية لنتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
من خلال الروابط السابقة والتالية يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.
نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبيبة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019
نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني ونتائج الشهادة الإعدادية أيضا على المواقع الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
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التعليقات
سمير محسن سمير
محافظة دمياط
رقم جلوس 9393
الصف الثالث الاعدادي
سمير محسن سمير
محافظة دمياط
رقم جلوس 9393
محمود فودة محافظةالمنوفية
اسراء محمد فتحي عمران
ذينب فهمى محمد فهمى رقم الجلوس محافظه الاسماعيليه برقم 13340
الاسم اسماء كامل محمد محافظة سوهاج رقم الجلوس ٦٢٠٢
مارينا ملاك شحاته 4452 ارجو الرد
329 محافظه البحر الاحمر
محافظة الدقهلية هاجر ابراهيم السيد رقم الجلوس 23925
محافظه المنيا
19265
2122الشرقيه
محافظة الجيزة.64031