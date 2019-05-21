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نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019 : أسهل طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للنتائج
موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

نتيجة التيرم الثاني الثالث الإعدادي 2019 فمن خلال هذا التقرير سنعرض على أبناؤنا طلاب الشهادة الإعدادية أسهل وأيسر طريقة معرفة نتيجة نهاية العام 2019 للشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية والتي تظهر فيها تباعا، والتي ينتظر العديد من الطلاب ظهورها بالتوالي ابتداء نهاية هذا الأسبوع لبعض المحافظات المصرية، وبداية الأسبوع المقبل في باقي المحافظات الأخرى، فأيام قليلة وتظهر نتيجة نهاية العام 2019 للصف الثالث الإعدادي على مواقع المديريات التعليمية الرسمية أو تنشر مباشرة في المدارس.

وقد أنهي كل من طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والثالث الإعدادي جميع امتحاناتهم منذ عدة أيام بالعديد من المحافظات، وينتظروا كثيرا موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي ليبدأ العد التنازلي لظهور جميع نتائج الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني نهاية العام، ويتوقع لها الظهور في خلال أيام بالعديد من محافظات الجمهورية.

نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019

نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019
نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019

 

نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019 الروابط الرسمية لنتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة المرحلة التعليمية  رابط نتيجة الامتحانات
القاهرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الجيزة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
البحيرة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الإسكندرية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الشرقية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
كفر الشيخ الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
بور سعيد الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
الغربية الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنوفية الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 جنوب سيناء الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
المنيا الإعدادية رابط  نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
 أسيوط الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
قنا الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
سوهاج الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019
أسوان الإعدادية رابط نتيجة  الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

من خلال الروابط السابقة والتالية يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بالاسم ورقم جميع المحافظات

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة التيرم الثاني الصف الثالث الإعدادي 2019

نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني ونتائج الشهادة الإعدادية أيضا على المواقع الرسمية الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة
موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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