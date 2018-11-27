نتيجة مفاضلة الماجستير 2018 جامعة دمشق موقع القبول الجامعي

نتائج المفاضلة العامة 2018 في سوريا يبحث عنها ألاف الطلاب السوريين، فقد انتهت الامتحانات، وظهرت نتيجة البكالوريا فى جميع المحافظات، ويستعد الن الطلبة والطالبات فى سوريا، لمعرفة ماهي المرحلة القادمة التي سيكملون فيها دراستهم، ونحن من خلال موقع نجوم مصرية نساعدكم في معرفة نتيجة البكالوريا، من خلال نشر الرابط الرسمي لوزارة التربية السورية ، ومعرفة نتائج المفاضلة العامة سوريا 2018، التى سيتم الإعلان عنها من خلال موقع القبول الجامعي mof.sy التابع لوزارة التعليم العالي السورية.

نتائج البكالوريا السورية 2018 برقم الاكتتاب

كانت امتحانات البكالوريا 2018 في سوريا، كانت قد بدأت في شهر يوليو الماضي، واستمرت لعدة أيام، وبدأت بعدها الامتحانات الشفوي، وكانت هناك بعض الشكاوى من صعوبة الامتحانات في القسم العلمي، كما اشتكي الطلاب من قيام الحكومة بقطع خدمة الإنترنت أثناء الامتحانات لمنع الغش، وسوف تظهر نتيجة البكالوريا 2018 على جميع المحافظات في سوريا

وسنتابع معكم النتيجة في جميع المدن السورية.