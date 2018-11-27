نتيجة مفاضلة الماجستير 2018 جامعة دمشق موقع القبول الجامعي

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نتيجة مفاضلة الماجستير 2018 جامعة دمشق موقع القبول الجامعي
نتائج المفاضلة العامة سوريا 2018

نتائج المفاضلة العامة 2018 في سوريا يبحث عنها ألاف الطلاب السوريين، فقد انتهت الامتحانات، وظهرت نتيجة البكالوريا فى جميع المحافظات، ويستعد الن الطلبة والطالبات فى سوريا، لمعرفة ماهي المرحلة القادمة التي سيكملون فيها دراستهم، ونحن من خلال موقع نجوم مصرية نساعدكم في معرفة نتيجة البكالوريا، من خلال نشر الرابط الرسمي لوزارة التربية السورية ، ومعرفة نتائج المفاضلة العامة سوريا 2018، التى سيتم الإعلان عنها من خلال موقع القبول الجامعي mof.sy التابع لوزارة التعليم العالي السورية.

 

نتائج البكالوريا السورية 2018 برقم الاكتتاب

كانت امتحانات البكالوريا 2018 في سوريا، كانت قد بدأت في شهر يوليو الماضي، واستمرت لعدة أيام، وبدأت بعدها الامتحانات الشفوي، وكانت هناك بعض الشكاوى من صعوبة الامتحانات في القسم العلمي، كما اشتكي الطلاب من قيام الحكومة بقطع خدمة الإنترنت أثناء الامتحانات لمنع الغش، وسوف تظهر نتيجة البكالوريا 2018 على جميع المحافظات في سوريا

وسنتابع معكم النتيجة في جميع المدن السورية.

نتيجة البكالوريا 2018 سوريا
نتيجة البكالوريا 2018 سوريا

طريقة الاستعلام على نتائج البكالوريا 2018 سوريا

لكل الطلبة والطالبات الثانوية العامة في سوريا  الذين يودون معرف نتيجتهم من موقع وزارة التربية السورية، يستطيعون الآن الاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية 2018 برقم الاكتتاب  وذلك من خلال على النتائج الامتحانية وزارة التربية والتعليم السورية، وسوف نريكم معنا الطريقة بالتفصيل التي من خلالها سنستخدمها من خلال الخطوات التالية:

  • أخواني الطلاب في البداية سنقوم  بالدخول إلى هذا الموقع وهو موقع وزارة التربية http://www.moed.gov.sy/site
  • بعد ذلك سنقوم  بالضغط على كلمة النتائج الامتحانية
  • بعد ذلك عليك أن تقوم باختيار القسم الذي يدرس به سواء كان الفرع العلمي،أو الأدبي، الشرعي، التجاري، النسوي، الصناعي، و باختيار المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة ، وإدخال الاسم و رقم الاكتتاب
  • يقوموا بالضغط على ابدأ البحث وفى الحال ستظهر لهم نتيجة البكالوريا الخاصة بهم

لمن لديه مشكلة في الحصول على النتيجة يمكنه ترك رقم الاكتتاب في التعليقات أسفل المقال.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة البكالوريا خلال هذا الأسبوع على بوابة نتائج الامتحانية.

وزارة التربية السورية أكدت أنه سيتم رفع النتيجة علي مواقع الإنترنت بعد أن يتم اعتمادها، يستعد طلاب البكالوريا في سوريا لظهور نتيجتهم قبل عيد الأضحى، وسنتابع معكم فور اعتماد النتيجة ورفعها على المواقع على الانترنت.

للإستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ثم اختيار الشعبة

ظهرت نتيجة البكالوريا بسوريا حيث ظهرت نتائج البكالوريا 2017 الدورة التكميلية الثانية بجميع أقسامها مهني وشرعي وتجاري وصناعي وعلمي وأدبي ، حيث تم اعتماد النتيجة، وأكدت  وزارة  التربية السورية أن النتائج سوف يتم اعلانها  عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج البكالوريا السورية 2018 الدورة الثانية العلمي : 

  • حسب الرقم:   هنا

  • حسب الاسم:   هنا

  •  أو  هنا 

موقع نتائج المفاضلة العامة سوريا 2018

يترقب طلاب البكالوريا في سوريا اعلان نتائج المفاضلة العامة للعام 2018  النتائج الاسمية للتعليم العلمي والنتائج الاسمية للتعليم الادبي.

يمكن الان لجميع الطلبة والطالبات فى سوريا، الاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة فى سوريا، عن طريق الدخول إلى  موقع وزارة التعليم العالي، ومن خلاله التعرف على كل الضوابط الشروط فى  دليل الطالب للقبول الجامعي.

نتائج مفاضلة العملي في سوريا للعام 2018/2019 من خلال الرابط التالي

ظهرت الآن نتائج المفاضلة فى سوريا ويستطيع الآن كل الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة  من خلال موقع وزارة التعليم العالي، الذى يقوم بنشر جميع نتائج المفاضلة سوريا 2018.

يمكن  لطلاب البكالوريا الاستعلام عن  نتيجة قبول المفاضلة في سوريا ٢٠١٨، وذلك حسب الاسم ورقم الاكتتاب، من خلال موقع القبول الجامعي وزارة التربية السورية للتعليم العالي.

وزارة التعليم العالي اصدرت نتائج مفاضلة التعليم الموازي الفرع العلمي للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2018-2019.

ننشر لكم رابط موقع نتائج سبر البكالوريا في سوريا 2018

موقع النتائج الامتحانية التربية السورية

الطلاب  الذين تقدموا لاختبارات السبر علمى وأدبى الأن يستطيعوا معرفة نتائجهم عن  موقع الوزارة عن طريق الرقم والاسم.

نتائج مفاضلة الماجستير 2018 الدراسات العليا والتأهيل

لجميع طلاب الدراسات العليا يمكن التعرف عن نتائج مفاضلة الماجستير 2018 جامعة دمشق.




     