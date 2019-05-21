نتيجة الاعدادي 2019 برقم الجلوس ورابط الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الاعدادي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية الترم الثاني آخر العام والتعليم ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نصف العام نقدمه لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب المرحلة الاعدادية في بعض المحافظات على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني، وتشهد الفترة الحالية انتظار وترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب لنتيجة الاعدادي 2019، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال مجموعة من التصريجات، أن نتيجة الاعدادي 2019 سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إجراءات تصحيح الامتحانات للمواد جميعها، وسيكون هذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.
هذا وفقا لما ورد إلينا من تصريحات عن عدد من المصادر المعنية، حيث بدأت إجراءات التصحيح ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الاعدادية فور الانتهاء من آداء الاختبارات مباشرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت، إذ أن عملية التصحيح من المتوقع أن تستغرق يومين لكل مادة، ويمكنكم مع نهاية الأسبوع القادم الإطلاع على نتيجة الاعدادي 2018 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والرابط المتاح للموقع من خلال هذا المقال.
نتيجة الاعدادي 2019
المرحلة الاعدادية هي مرحلة هامة جدا خلال المشوار التعليمي للطلاب في مصر، حيث تعتبر تلك المرحلة، مرحلة تحديد مصير بالنسبة للكثير، والتي سيتم من خلالها تحديد الوجه التي سيسلكها الطلاب، وذلك وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب، حيث من الممكن أن يتجه الطالب من خلال مجموعه إلى أي من المراحل الثانوية التالية “ثانوي عام أو ثانوي زراعي أو ثانوي صناعي أو ثانوي بريد أو ثانوي تجاري أو ثانوي مهني”، بعدها يستكمل الطالب المراحل المتبقية له في مشوار التعليم.
موقع وزارة التربية والتعليم
موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الرئيسي الذي يتم من خلاله الإعلان عن نتيجة المرحلة الإعدادية 2019، وقد أعلنت المصادر أن موعد ظهور النتيجة سيكون بعد أسبوع من انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات، وذلك فور الانتهاء من إجراءات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب بالمرحلة الاعدادية، وخاصة طلبة الصف الثالث الاعدادي.
روابط نتيجة الاعدادي 2019
بقي أسبوعين على موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الاعدادية 2019، وخلال تلك الفترة سنقوم بمتابعة آخر أخبار النتيجة وتحديثات موعد ظهور النتيجة أول بأول، حيث يمكن بعد ظهور النتيجة الإطلاع عليها في جميع المحافظات من خلال الروابط التي سنقوم بوضعها في المقال، وذلك بعد ظهور النتيجة والإعلان عنها بصورة رسمية من قبل وزارة التربية والتعليم.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة القاهرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الإسكندرية.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الشرقية.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الغربية.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الفيوم.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة دمياط.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الجيزة. “
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة كفر الشيخ.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة المنيا.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الدقهلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة سوهاج.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة البحيرة.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة المنوفية.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة أسيوط.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة بني سويف.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة قنا.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الإسماعيلية.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة أسوان .
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة السويس.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة بورسعيد.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة شمال سيناء.
- نتيجة الاعدادي 2018 في محافظة مطروح.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الأقصر.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة الوادي الجديد.
- نتيجة الاعدادي 2019 في محافظة جنوب سيناء.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة القليوبية.
- نتيجة الاعدادي 2019 محافظة البحر الأحمر.
أخبار نتيجة الاعدادية 2019
أنهى طلاب الشهادة الاعدادية اختبارات نهاية العام الدراسي 2018/2019 في معظم المحافظات المصرية خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي دفع الطلاب وأولياء الأمور إلى اللجوء إلى محركات البحث للإطلاع على أخبار النتيجة وطرق الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، حيث سيتم إعلان النتيجة خلال أسبوع من الانتهاء من آداء الاختبارات، فور انهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سيتم توفيرها لحضراتكم في جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي تخضع لها نتائج الطلاب خلال الفترة الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي خلال اليومين القادمين ليتم بعدها إعلان النتائج مباشرة.
ساعات قليلة ويتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالإسكندرية، حيث سيتم توفير النتيجة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، هذا حيث انتهت اللجان من إعداد درجات الطلاب، وتم توفير النتيجة وإعدادها للاعتماد من قبل المحافظ.
التعليقات
النتيجة لسة مظهرتش
سنه كام المطلوبه❓
الشهاده الإعداديه
رحمه محمد عبدالحميد يوسف حجازى
محافظة كفر الشيخ
رقم الجلوس 42861
دعاء رقم الجلوس 78300
محمودطاهرعبدالرحيم٣٨٠
محمدرمضان. صلاح. عبده. رقم. الجلوس183
انا اسمي محمد السيد سالم مصطفي رقم الجلوس 10334
خالد جبريل 23188
عايز رابط النتيجه شهاده الاعداديه محافظه الغربيه
إلاسم زيدان محمد زيدان احمد
رقم الجلوس
٢٦٧١٣
رقم الجلوس 87284
انا عاوزه نتيجه الصف الثالث الاعدادى السويس مدرسه التوفيق بنات الاعدادى الاسم تقي محمد بسيوني رقم الجلوس 6556
عند ماما
رقم الجلوس 101
سما محمد علي الوكيل رقم الجلوس 202
سوميه حماده رمضان رقم الجلوس ٨٧٤٢٥
حارث حسن ذيدان بني سويف سمسطا دشاشخ
اسماء نادى عوض حسين رقم الجلوس ٨٠١٧٢
نتيجة نورهان يحي
رقم الجلوس ٣٢٣٣
عبدالرحمن حسن محمد محافظة اﻻقصر مدرسة عمار بن ياسر 120
سلمى ابراهيم ماجد ناصر الدقهليه13850
شكرا جزيلا
ان شاء الله ناجح
مصطفى سامى محمد إسماعيل أبو عوف رقم الجلوس هو 32977
انا عايز درجات الشهاده برقم الجلوس ده 17599
الاسم/وليد احمد محمد ابراهيم
رقم الجلوس/87660
محافظه /الشرقيه
دنيا محمد المنصورىالصف الأول الاعدادى رقم الجلوس127
١٢٤٦٦ زينب احمد مصطفى الصف الثالث الاعدادى
مؤمن وليد سعد الدين حسن موسي. بورسعيد رقم الجلوس١٩١٠
الارقشلشرقيه رقم الجلوس 40415
رأّنِيِّأّ عٌطّأّ ګمَأّلَ مَحٌمَدِ بِنِيِّ َّسوِيِّفِّ شٍرقِ أّلَنِيِّلَ رقِمَ أّلَجِلَوَِّس20725
مدرسة الرياضية الاعدادية بنات ببورسعيد ٩٥٩٢ رقم جلوس/ أسماء السيد عبد الجواد عبد اللطيف محمد
31179 بلقاس الدقهليه
محمود أحمد عبدالخالق محمد الدقهليه بلقاس31179
١٢٤٦٦ زينب احمد مصطفى الصف الثالث الاعدادى
بسملة ذكى متولى الجردوح
السنطة البلد
السنطة غربية
محافظة الدقهلية رقم الجلوس 93168
أجيب النتيجه منين
عزه احمد محمد الصعيدي
مدرسه الشهيد بكفر يعقوب الغربيه
محمود حلمى محمد عبد السلام
محمد السيد محمد أحمد عطية
أسمي حسن محمد محافظه الدقهلبه رقم الجلوس 34084
محمود سيد محمد عبد الحميد.رقم الجلوس ١٦٧٨٨
رقم الجلوس ٤٧٩٦٦
رقم الجلوس 27626
حرام عليكو انا عاوز الشهاده
رقم الجلوس /52889
ياسر محمد رمضان عبدالمقصود رقم الحلوس٥٢١٢٥ السبلاوين دقلية
رحمه محمد زكريا محمد محمد 76954
دعاء يحي محمود
محافظه الدقهليه
رقم الجلوس 3894
خلود محمد رقم الحلوس4768
الف مبروك
اسراء مسعود ابو المجد نعيم
الف مبروک یعسل
اسماء محمد قناوى محافظه الاقصر رقم الجلوس ١٠٢٩٤
نتيجة الشهادة الاعدادية ميت غمر الدقهلية
أحمد شعبان أحمد سيد مدرسة الكوم الأحمر بنين رقم الجلوس 16976
52779 الدقهلية لو سمحتت
رقم الجلوس ٥٨٦١٢/محافظة المنيا هديراشرف
امنيه علي اسماعيل
رحمه احمد محمد احمد حجازى 10730
رحمه احمد محمد احمد حجازى 10730
عبد العظيم عادل فتحى
رقم الجلوس
38867
ابحث عن رقم الجلوس 4256محافظة للمنيا مركز العدوة قريه برمشا
دينا محمد محمد سعيد مصطفى
رقم الجلوس :30524
محافظه الشرقيه
الصف الثالث الاعدادي
زهراء صلاح محمود محمد 51371
رقم جلوس 9658
جميله محمد السيد غراب
بامحافضه دمياط
رقم الجلوس 3898
محمد ابوالنجا عبداللطيف بنى سويف ببا مدرسه الشهيد نعيم
دعاء حمدى احمد محمد عبد الرحمن رقم الجلوس 31127 محافظة قنا
مريم محمد عيد حجازى 32447
مريم محمد عيد حجازى محافظه اسيوط
32447
منار.قاسم.احمد.رقم.الجلوس.٢٠٣٨٢
دعاء حسني صابر محافظة المنيا رقم جلوس 13662
الف مبروك يتجمل واحد في الدنيا
مدرسة علي محمد احمد بنات
شهد ناصر راشاد الرجداوي
وشهدت الصف الثالث الاعدادي مدرسه محمد عبد العزيز رقم الجلوس ٥٥٤٨٣ محافظه الدقهليه مركز تمي الامديد
لو سمحت عيزه شهاده تالته اعدادي
شهد ناصر راشاد الرحداوي
من الغربية مدرسة علي محمد احمد
وفاء دسوقى السيد محمد نصر ديرب نجم شرقية
مدرسة احمد جودة سعد الإعدادية بنات65353
رقم اجلوس 16007
محافطة الغربية
يوسف وائل محمد يوسف 82083
68148 ميت غمر دقهليه محمود محمد حسن
أحمد حسين عبد العزيز محمود حسن
رقم الجلوس‘‘180‘‘محفظ اسيوط
رقم الجلوس ١٦٨٧٣ نغم صلاح عبدالعزيز فوده الغربيه
رقم الجلوس 16873
٤٩١٤١
محمد هاني القناوي محمود
43338 محمد حسام الدين احمد
انا ناجح والحمد لله
ملك نبيل عزيز حميدة رقم الجلوس ٢٤٤٦٠محافظةالفيوم
10514
مريم محمد صلاح درويش
رقم جلوسي 161241
45490 ابحثيلي عن رقم الجلوس ده في شهادة الاعدادية محافظة القليوبية ممكن
عايزه اعرف نتيجه الصف الثالث
عادل سمير صبحي رياضا
نِتٌيَجّهّ آلَطِآلَبً آحًمًدٍ نِشُآتٌ عٌبًدٍ آلَمًنِعٌمً 15658
عبد الحميد محمد عبد الحميد جاد 38898
46537
ممكن حد يعرفلي نتيجتي
حسن الشريف حسانين شمال سيناء
ندى صلاح احمد رشوان
رقم الجلوس 4214
ممكن اتكولي انتي جايبة الشهادة ازاي
شمس ابراهيم السيد إبراهيم عبدالجليل
٣٣٥٨٨
احمد اشرف احمد الدسوقي
61744
سوهاج30684
الاسم :احمد هلال موسي احمد محمد
رقم الجلوس:73132
المدرسه :عمار بن ياسر
عايز نتيجة ٣اعدادي الترم الاول
عايز فارس عبد الوكيل سيف النصر
ندى اشرف عبد الجليل محمد
رقم جلوس ٨٦١٧٦
أداره بنى عبيد التعليمه
محافظة الدقهليه
ندي محمد عبد الفضيل عبدالحليم
محافظه البحيره
58363
زياد ايمن محمد
محافظة القاهرة
١٧٢٠١١
زياد ايمن محمد١٧٢٠١١
مريم هانى فايد القاهره اولى إعدادى رقم الجلوس ٦٩٠
شهد ناصر راشاد الرجداوي
إسلام جهاد العش من محافظة دمياط و رقم الجلوس 16381
الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية رقم الجلوس 56752
عبدالخالق محمد عبدالخالق
على صالح محمدابوخطوة محافظة اسيوط رقم الجلوس265
محمود محمد محمود السيد أحمد أبو أحمد
رقم الجلوس ٣٣٩٤٨
مدرسة أمين سامي المشتركة بالبرادعة محافظة القليوبية
عبير محمد الهم محمد .رقم الجلوس ٨١٦٩٣.المنيا ابو قرقاص
السيد رضا محمد السيد الدهليز. رقم الجلوس ٢٤٦٥٠
الف مبروك عقبال الترم التاني
عمرو محمد عبد الخالق مدرسه البدراويه الاعداديه المشتركه21216
محمد احمد علي عارف رقم الجلوس 1284
١٨١٠٣ أسيوط الترم الاول ثالثه لعدادي
اسم احمد هشام علي علي محمد
محافظه القليوبيه
رقم جلوس ٣٧٣٦٣
ياسمين محمدسليم 19380
3509
نها جمعه ابراهيم احمد
ايه عثمان محمد عليوه مدرسة العفادره الإعدادية المشتركه محافظة اسيوط ساحل سليم رقم الجلوس ٥٨٣٦٧
على احمد على على
٣٤٢١
هلظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحا فظه الغربيه
عايزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
رانيا عادل ابراهيم محافظة اسيوط رقم الجلوس 45961
فارس ناصرفاروق احمد
محافظة الفيوم
482
فدوة عبدالعاطي امين محمد
محافظه الاقصر
رقم الجلوس/10465
حسناء 43388
شهد عبد الرحمن سيد26925
محمود خليفة زايد القاهرة رقم الجلوس ٨٤٢٤
رقم الجلوس 0637
زينب سيف النصر عبدالتواب 3936
زينب نصر سلطان السيد
٢٢٧٦٥
زينب سيف النصر عبد التواب 3936
الاسم،،،،،، محمد سيد عرفات محمد
الرقم،، 12343
سمرالسيد حسن محمد الصعيدى محافظه كفر الشيخ رقم الجلوس 3281
منه احمدالحسيني رقم الجلوس محافظة المنوفيه
52578
اعرف النتيجة اسيوط رقم الجلوس إسم الطالب احمد محمود محمد بخيت 32645
الف مبرك ايمان صادق قطب
بلال محمود رمضان سعد محافظه بني سويف الوسطى ميدوم رقم الجلوس ٣٠٥٤ الصف الثالث الاعدادي
48871
شهدمحمدعبدالله
المنزله طوخقليوبيه
اسم منه الله خالد احمد علي محافظه السويس رقم الجلوس 6328
طارق محمد نبل منب رقم الجلوس 124
متي ستظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي
شروق ابراهيم جديع
رقم الجلوس. 1006
سلمى عصام سعد رقم الجلوس 737
خمسه ابتدائي
جهاد حسام على مافظه بورسعيد9610
ممكن 9610
نتيجه ثلاثه اعدادي رقم الجلوس 60189
نتيجه المنيا
نتيجه مارينا نادي وديع
احمد خالد يوسف عطيه رقم الجلوس 54458
الشهاده الابتدائيه
احمد ضياء عبدالمجيد محمد
٢٣
محافظه الشرقية
57310 رقم الجلس
منه حسين أحمد محمد
رقم الجلوس 81403
المنيا ابو قرقاص
رقم الجلوس /52889 محافظة الشرقية
الاسم نورهان رجب رمزي راشد
رقم الجلوس ٣٩٦٧٧
محافظه المنيا
احمد السيد عبدالغفار محمد رقم جلوس 13728.
هبه عثمان احمدعبدالمولى الاعداديه بنات منقباد رقم جلوس 25845
نتيجة الاعداديه النرم الاول 2019 رقم الجلوس 260698
امين القطب محمد شلبي
لم تظهر النتيجة الاعدادي بمداسة الطوناب الاعدادي٢٧ ١٧١هذارقم الجلوس
نجلاء نظمى احمد سوهاج
4538
٣٦٧٠٠
نرمين ماهر
عبدالرحمن فوقي 12910
مصطفى سيد عبد السلام عطف افوه الواسطى بنى سويف 1998
مي احمد زكي عبدالله،رقم الجلوس ١٥٠٩