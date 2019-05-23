استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية فور ظهورها

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية من أهم مراحل التعليم على الإطلاق وذلك لأنها تساهم بشكل كبير في تكوين وعي الطلاب، كما أنها تُعد أبنائنا للإنتقال إلى مراحل التعليم الثانوي العام أو الفني، ولكن الأغلبية العظمى يرغبون في الالتحاق بالثانوي العام الذي يؤهلهم إلى الالتحاق بكليات القمة التي تضمن لهم مستقبل وظيفي ثابت، وسوف يبدأ الطلاب بالبحث عن النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات التي سوف تنطلق يوم السبت الموافق 11/5/2019 وتنتهي يوم الخميس 16/5/2019، ثم تبدأ عملية تصحيح أوراق الامتحانات على الفور، ومن ثم رصد النتائج لإعلانها رسمياً فدائما تظهر نتائج الشهادة الإعدادية سريعاً فور الانتهاء من الامتحانات وذلك لأنها لا تستغرق وقتاً طويلاً في التصحيح ورصد الدرجات، وحول نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية موضوعنا اليوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس

يسيطر على جميع طلاب الشهادة الاعدادية حالة من القلق والتوتر أثناء انتظار النتيجة، ويترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية ظهور النتيجة بكل شغف وذلك بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني في كافة المحافظات وكالعادة يستطيع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور ظهورها بواسطة رقم الجلوس وذلك قبل ظهورها في المدارس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك لسهولة حصول أولياء الأمورعلى نتائج أبنائهم حتى يطمئنوا على نتيجة ما بذلوه طوال العام الدراسي.

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مديرية التربية والتعليم نتائج الامتحانات

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بقليوب طه عجلان بأن الامتحانات كانت تسير دون أي شكوى من الطلاب، وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط حيث أدى الامتحانات 89 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس المحافظة التابعة لجميع الادارات التعليمة مثل إدراة بنها التعليمية، الخانكة، القناطر الخيرية، كفر شكر، قليوب، طوخ، شبين القناطر، وأنه سيتم تصحيح الأوراق ومراجعتها بدقة شددية حرصاً على إعطاء كل طالب حقه، وأنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية من قبل السيد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وذلك بعد المراجعة الدقيقة من خلال السادة اعضاء الكنترول.

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