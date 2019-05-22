“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس جميع المحافظات

“نتيجة الإعدادية” ينتظرها الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فقد تم الانتهاء من أداء جميع امتحانات الإعدادية في كل المحافظات الأسبوع الماضي، فتسود حاله من الترقب حول ظهور نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” من خلال موقع وزارة التربية والتعليم كالسنة السابقة بالمثل، فجميع الطلاب يجلسون في توتر بسبب أن درجات 3 أعدادي ستحدد مدي انتقالهم إلي المرحلة الثانوية، فسنوفر لكم رابط ألاستعلام عن نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” في التفاصيل الأتية.
كيفية الحصول علي درجات “الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019
- يتم الدخول علي موقع الوزارة المحدد للحصول علي النتيجة وهو: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات
- يتم اختيار المرحلة التعليمية وهي الإعدادية، ثم الضغط علي عرض النتيجة.
نتيجة “الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس 2019
شدد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي علي سرعه الانتهاء من تصحيح أوراق طلبة الإعدادية وترصيد الدرجات دون الأخلال بحق كل طالب في الدرجات، وبصفه عامه جاءت الامتحانات في مستوي جميع الطلاب، بخلاف مادة الجبر والهندسة التي اشتكي منها الكثير في العديد من المحافظات بسبب صعوبة الامتحان وعدم وجود وقت كافي لحل الامتحان، ونفيدكم علماً بان من يجد صعوبة في البحث يقوم بترك رقم الجلوس في التعليقات وسنقوم بالبحث له عن الدرجات، نتمنى التوفيق بالنجاح للجميع.
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