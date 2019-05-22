رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اخر العام 2019 بوابة التعليم الأساسي قريباً – نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس

يقدم موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث يترقب أولياء أمور الطلبة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى والنهائى لهذا العام 2019 بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن أدى الطلبة والطالبات إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت 11-5-2018 وأنتهت يوم الخميس 16-5-2018، حسب الجدول الرسمي لامتحانات بمحافظة القاهرة، في جميع الإدارات التعليمية التابعة الى محافظة القاهرة والتي تشمل شرق القاهرة وغربها ووسط المحافظة والتي تبدأ من مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي وحلوان والمقطم والشروق والمطرية والسيدة زينب وعابدين شبرا والشرابية وروض الفرج وعين شمس ودار السلام والبساتين وغيرها من المناطق التابعة لمحافظة القاهرة.

– نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2019

حيث كان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قد أكد على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الإمتحان الترم الثانى لهذا العام، والحرص على توفير الرعاية الصحية بتواجد دكتور أو وحدة إسعاف، داخل كل مدرسة بجميع الإدارات التابعة للمحافظة، تحسبًا لوقوع أي طارق على الطلبة أثناء أدائهم للامتحان، كما طالب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة /محمد عطية على متابعة تلك التجهيزات التي تعدها المحافظة إستعداداً لخوض طلاب الإعدادية الامتحانات.

حيث أن الشهادة الإعدادية أصبحت مختلفة عن الأعوام السابقة كليًأ، فقد أصبحت الشهادة الإعدادية بناء على القرارات الوزارية الجديدة، هي الشهادة الرسمية التي يحصل عليها الطالب بعد 9 أعوام من الدراسة، بعد إلغاء الشهادة الإبتدائية وإعتبارها سنة نقل عادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثانى برقم الجلوس 2019

ومن المقرر الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني والنهائى 2019 بمحافظة القاهرة يعد أن تم انتهاء الطلاب امتحانات المواد الدراسية المقرر لديهم، حيث أنه فور الانتهاء الرسمي من إمتحانات بالقاهرة وضواحيها فى يوم الخميس الموافق 2019/5/16، بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحان والمراجعة، ثم إنهاء أعمال رصد الدرجات (الكنترول الخاص بكل إدارة تعليمية) بسرعة وتحديد نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في أسرع وقت لإرسال الدرجات ونسب النجاح إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لكي يتم اعتمادها من محافظ القاهرة، تمهيداً لنشرها على عبر منافذ إلكترونية شبكية متعددة بالمحافظة منها:

كيفية الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2018

بإمكان جميع الطلبة والطالبات واولياء الامور الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى والنهائى لعام 2019، من خلال الآتى: