رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اخر العام 2019 بوابة التعليم الأساسي قريباً – نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس

يقدم موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث يترقب أولياء أمور الطلبة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى والنهائى لهذا العام 2019 بمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن أدى الطلبة والطالبات إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت 11-5-2018 وأنتهت يوم الخميس 16-5-2018، حسب الجدول الرسمي لامتحانات بمحافظة القاهرة، في جميع الإدارات التعليمية التابعة الى محافظة القاهرة والتي تشمل شرق القاهرة وغربها ووسط المحافظة والتي تبدأ من مدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي وحلوان والمقطم والشروق والمطرية والسيدة زينب وعابدين شبرا والشرابية وروض الفرج وعين شمس ودار السلام والبساتين وغيرها من المناطق التابعة لمحافظة القاهرة.
– نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة 2019
حيث كان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قد أكد على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الإمتحان الترم الثانى لهذا العام، والحرص على توفير الرعاية الصحية بتواجد دكتور أو وحدة إسعاف، داخل كل مدرسة بجميع الإدارات التابعة للمحافظة، تحسبًا لوقوع أي طارق على الطلبة أثناء أدائهم للامتحان، كما طالب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة /محمد عطية على متابعة تلك التجهيزات التي تعدها المحافظة إستعداداً لخوض طلاب الإعدادية الامتحانات.
حيث أن الشهادة الإعدادية أصبحت مختلفة عن الأعوام السابقة كليًأ، فقد أصبحت الشهادة الإعدادية بناء على القرارات الوزارية الجديدة، هي الشهادة الرسمية التي يحصل عليها الطالب بعد 9 أعوام من الدراسة، بعد إلغاء الشهادة الإبتدائية وإعتبارها سنة نقل عادية.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثانى برقم الجلوس 2019
ومن المقرر الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني والنهائى 2019 بمحافظة القاهرة يعد أن تم انتهاء الطلاب امتحانات المواد الدراسية المقرر لديهم، حيث أنه فور الانتهاء الرسمي من إمتحانات بالقاهرة وضواحيها فى يوم الخميس الموافق 2019/5/16، بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحان والمراجعة، ثم إنهاء أعمال رصد الدرجات (الكنترول الخاص بكل إدارة تعليمية) بسرعة وتحديد نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في أسرع وقت لإرسال الدرجات ونسب النجاح إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لكي يتم اعتمادها من محافظ القاهرة، تمهيداً لنشرها على عبر منافذ إلكترونية شبكية متعددة بالمحافظة منها:
كيفية الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2018
بإمكان جميع الطلبة والطالبات واولياء الامور الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى والنهائى لعام 2019، من خلال الآتى:
- ادخل على موقع مديرية والتعليم بمحافظة القاهرة
- اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
- ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المستعلم عن نتيجتة.
- ثم الضغط على عرض النتيجة.
- فتظهر النتيجة وبالتوفيق للجميع
اعرف نتيجتك واحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية
الان ومن خلال موقعنا نجوم مصرية، اعرف نتيجتك اكتب في التعليقات رقم جلوسك وسوف نقوم باستخراج نتيجه الطالب، وندعوا الله ان يوفق أبناءنا الطلاب يحصلون على المجموع الكبير، ولكى تتمتع بخدمة موقع نجوم مصريه فى جلب النتائج تواصل معنا من خلال التعليقات فى الاسفل واذكر رقم جلوسك.
نتيجة إعدادية القاهرة
أبناءنا الطلاب فى محافظة القاهرة ينهون امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومن بعدها يتم تصحيح أوراق إجابات الطلاب حيث انه يتم تصحيح أوراق الإجابات، كل يوم على حد بعد انتهاء وقت اللجان وبعد انتهاء عمليات التصحيح تتم المراجعة و وتجميع الدرجات ورصدها فى الدرجات فى كشوفات ثم تجميعها ، وطباعة الكشوفات الخاصة بالدرجات واعتمادها من السيد محافظ القاهرة ثم يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وتتم كل هذه الخطوات خلال أيام قليلة من الان فتابعونا وسنعلن عن ظهور نتيجة الإعدادية محافظه القاهرة .
اكتب رقم جلوسك فى تعليق بالأسفل وان شاء الله خلال ايام بسيطه تظهر نتيجة إعدادية القاهرة فتابعونا.
أيام بسيطة وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة خلال أيام من انتهاء الامتحان فتابعونا اكتب اسم مدرستك ورقم جلوسك واحصل على نتيجتك ان شاء الله.
مازلنا فى انتظار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي ، حيث لم تفعل روابط نتيجة الإعدادية بعد على بوابه التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة في انتظار اكتمال أعمال الامتحانات ورفع النتائج إلي السيد محافظ القاهرة لاعتمادها فتابعونا.
فى انتظار اعلان اعتماد نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة فى اى وقت خلال الأيام التالية فتابعوا لتفعيل رابط الاستعلام او اكتب رقم جلوسك فى تعليق وسنرد عليك بالنتيجة
التعليقات
هاجر محمد احمد مدرسة ام المومنين رقم الجلوس1722
430122
١٥٦٠
314763
97889
368415
365472
النتيجه ظهرت على الرابط https://www.cairogovresults.com/PrepNewDortany.aspx لكن الموقع الان لا يعمل بسبب الضغط رجاء الانتظار
317353
نتيجة الشهادة الاعدادية يوم السبت 26 مايو فاتبعونا او اكتب رقم جلوسك وانتظار اشعار الرد بالنتيجة
474
بالتوفيق يا جاكلين حاضر بعد أيام قليلة تظهر وهرد عليكى تانى بالنتيجة
3544
بالتوفيق يا كارمينا بعد ايام بسيطه النتيجه حرد عليكى تانى بالنتيجه
368 مدرسه الشهيد الطحاوي
حاضر يا محمد بعد ما تخلص الامتحانات الاعدادية ح نتابع معكم ظهور نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة