الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى 2019 بنسبة نجاح 84,2 ٪‏ ... "روابط " نتائج الصف الثالث الإعدادى آخر العام برقم الجلوس بوابة التربية والتعليم... اعرف نتيجتك

يقدم موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى بمحافظة الإسكندرية، التي من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن تم الإنتهاء من جميع إمتحانات المواد الدراسية المقرر دراستها على مدار العام، حسب الجدول الرسمى الصادر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،حيث بدأت إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت الموافق 2019/5/11، وانتهت يوم الخميس الموافق 2019/5/16، على مدار 6 أيام متتالية.

من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية خلال ساعات، حيث تنهى أعمال الكنترول على مستوى محافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة ليتم اعتماد النتائج بعدها بشكل مباشر من الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

# نسب النجاح باﻹدارات التعليمية بالمحافظة الإسكندرية:

المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2 ٪‏ إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91,2 ٪‏ وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪‏ يليها إدارة العجمي 87,2 ٪‏‏ ثم إدارة المنتزه بنسبة 83,0 ٪‏ ثم إدارة وسط بنسبة 82,3 ٪‏ ثم إدارة العامرية 76,7 ٪‏ ‏ وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%

رابط مباشر الاستعلام عن النتيجة إعدادية الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

الجدير باتلذكر أن امتحانات الشهاد الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية أنتهت دون ورود شكوى وذلك بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، إلى وكلاء مديرية التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة والإطمئنان لجميع الطلاب، والرعاية الطبية المناسبة، والتأكيد على حسن سير الامتحانات، وعدم السماح بالغش أو إحداث فوضى فى اللجان، تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإعطاء كل طالب حقه.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى محافظة الإسكندرية 2019

وسط حالة من الخوف والقلق من الامتحانات والنتائج يترقب أولياء الأمور الاعلان الرسمي عن نتائج أبنائهم فى غضون الأيام المقبلة، هذا وجدير بالذكر أنه بمجرد أن أنهى أولادنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم، بدأت أعمال الكنترول الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بسرعة وذلك لتحديد نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية هذا العام 2019 مقارنة بالعام السابق، في أسرع وقت لإرسال الدرجات ونسب النجاح إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لكى يتم اعتمادها من محافظ الإسكندرية السيد الدكتور عبد العزيز قنصوه، تمهيدًا لنشرها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2019 -مديرة التربية والتعليم بالإسكندرية

الدخول عبر موقع الرسمي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وإدخال رقم جلوس الطالب مع التأكد من صحة نقل الرقم فى الخانة المخصصة لذلك.

ثم الضغط على عرض، فتظهر النتيجة شاملة درجة كل مادة على حدة.

والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للدرجات للترم الأول والثاني في النهاية 280 درجة، حيث يدخل جميع طلاب الإعدادية فور إعلان النتائج مرحلة تنسيق الشهادة الإعدادية للتسكين في المدارس الثانوية حسب النسب المحدد للتنسيق سواء الثانوي العام أو الفني.

كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية إسكندرية

يمكن الآن لجميع ابنائنا الطلاب فى محافظه إسكندرية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظه إسكندرية بعد طرق وفرتها المحافظة وهى خدمه الشهادات واليكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أولا: يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال البريد الإلكتروني عبر رابط للحصول على الشهادة الإعدادية على الميل برجاء تسجيل بياناتك فى هذا اللينك أضغط هنا سجل رقم جلوسك وبريد إلكتروني واسم الطالب والضغط على تسجيل.

ثانيا: يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من خلال رابط خدمات نتائج الشهادات الموجود عبر بوابة محافظة إسكندرية من خلال الرابط التالي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

وأخيراً يمكن ان تحصل على نتيجتك للشهاده الإعدادية عبر موقعنا نجوم مصرية بكتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق اسفل هذه المقالة وسوف نوافيكم بالنتيجة فور تفعيل جميع رابط الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالتوفيق للجميع.

اعرف نتيجتك – احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

ونحن عبر موقعنا نتمنى دوام التوفيق والنجاح لجميع أولادنا طلبة الشهادة الإعدادية، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بالتحديث المستمر، واعلامكم فور الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة من قبل محافظة الإسكندرية تابعونا بإستمرار.

نتيجة إعدادية إسكندرية آخر العام 2019

بعد أن أنهى ابنائنا الطلاب فى الإسكندرية امتحانات الصف الثالث الإعدادي ، ويتم الان تصحيح أوراق الامتحانات حيث انه يتم تصحيح اوراق الإجابات، كل يوم على حد بعد انتهاء وقت اللجان وبعد انتهاء عمليات التصحيح تتم المراجعة وتجميع الدرجات ورصدها فى الدرجات فى كشوفات ثم تجميعها ، وطباعة الكشوفات الخاصة بالدرجات واعتمادها من السيد محافظ إسكندرية ثم يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم وبوابة إسكندرية، وتتم كل هذه الخطوات خلال أيام قليلة من الان فتابعونا وسنعلن عن ظهور نتيجة الإعدادية محافظه الإسكندرية.

مازلنا فى انتظار رفع النتائج على بوابة محافظة الاسكندرية تابعونا ويتمنى موقع نجوم مصريه كل التوفيق لأبنائنا الطلاب فى محافظه الاسكندريه وجميع محافظات مصر.

تستطيع ترك رقم جلوسك في التعليقات وسنرد عليك بالنتيجة باذن الله فور ظهورها.

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