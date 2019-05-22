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من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى 2019 قريباً… “روابط ” نتائج الصف الثالث الإعدادى آخر العام برقم الجلوس بوابة التربية والتعليم… اعرف نتيجتك

كتب رضا علي آخر تحديث
من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى 2019 قريباً… “روابط ” نتائج الصف الثالث الإعدادى آخر العام برقم الجلوس بوابة التربية والتعليم… اعرف نتيجتك

يقدم موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى بمحافظة الإسكندرية، التي  من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن تم الإنتهاء من جميع إمتحانات المواد الدراسية المقرر دراستها على مدار العام، حسب الجدول الرسمى الصادر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،حيث بدأت إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت الموافق 2019/5/11، وانتهت يوم الخميس الموافق 2019/5/16، على مدار 6 أيام متتالية.

من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية خلال ساعات، حيث تنهى  أعمال الكنترول على مستوى محافظة الإسكندرية  خلال الساعات القادمة ليتم اعتماد النتائج بعدها بشكل مباشر من الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

– نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

الجدير باتلذكر أن امتحانات  الشهاد الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية أنتهت دون ورود شكوى وذلك بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية  الدكتور عبد العزيز قنصوه، إلى وكلاء مديرية التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة والإطمئنان لجميع الطلاب، والرعاية الطبية المناسبة،  والتأكيد على حسن سير الامتحانات،  وعدم  السماح بالغش أو إحداث فوضى فى اللجان، تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإعطاء كل طالب حقه.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى محافظة الإسكندرية 2019

وسط حالة من الخوف والقلق من الامتحانات والنتائج يترقب أولياء الأمور الاعلان الرسمي عن نتائج أبنائهم فى غضون الأيام المقبلة، هذا وجدير بالذكر أنه بمجرد أن أنهى أولادنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم، بدأت أعمال الكنترول الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بسرعة وذلك لتحديد نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية هذا العام 2019 مقارنة بالعام السابق، في أسرع وقت لإرسال الدرجات ونسب النجاح إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لكى يتم اعتمادها من محافظ الإسكندرية السيد الدكتور عبد العزيز قنصوه، تمهيدًا لنشرها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2019 -مديرة التربية والتعليم بالإسكندرية

  • الدخول عبر  موقع  الرسمي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
  • وإدخال رقم جلوس الطالب مع التأكد من صحة نقل الرقم فى الخانة المخصصة لذلك.
  • ثم الضغط على عرض، فتظهر النتيجة شاملة درجة كل مادة على حدة.

والجدير بالذكر أن  المجموع  الكلي  للدرجات للترم الأول والثاني في النهاية 280 درجة،  حيث يدخل جميع طلاب الإعدادية فور إعلان النتائج  مرحلة تنسيق الشهادة الإعدادية للتسكين في المدارس الثانوية  حسب النسب المحدد للتنسيق سواء الثانوي العام أو الفني.

كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية إسكندرية

يمكن الآن لجميع ابنائنا الطلاب فى محافظه إسكندرية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظه إسكندرية بعد طرق وفرتها المحافظة وهى خدمه الشهادات واليكم  روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أولا: يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال البريد الإلكتروني عبر رابط للحصول على الشهادة الإعدادية على الميل برجاء تسجيل بياناتك فى هذا اللينك أضغط هنا سجل رقم جلوسك وبريد إلكتروني واسم الطالب والضغط على تسجيل.

ثانيا: يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية  محافظة الإسكندرية من خلال رابط خدمات  نتائج الشهادات الموجود عبر بوابة محافظة إسكندرية من خلال الرابط التالي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى 2019 قريباً...
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

وأخيراً يمكن ان تحصل على نتيجتك للشهاده الإعدادية عبر موقعنا نجوم مصرية بكتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق اسفل هذه المقالة وسوف نوافيكم بالنتيجة فور تفعيل جميع رابط الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالتوفيق للجميع.

اعرف نتيجتك – احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

ونحن عبر موقعنا نتمنى دوام التوفيق والنجاح لجميع أولادنا طلبة الشهادة الإعدادية،  ومن خلال موقعنا سوف نقوم بالتحديث المستمر،  واعلامكم فور الإعلان  الرسمي عن ظهور النتيجة من قبل محافظة الإسكندرية تابعونا بإستمرار.

من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى 2019 قريباً...
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

نتيجة إعدادية إسكندرية آخر العام 2019

بعد أن أنهى ابنائنا الطلاب فى الإسكندرية امتحانات الصف الثالث الإعدادي ، ويتم الان تصحيح أوراق الامتحانات حيث انه يتم تصحيح اوراق الإجابات،  كل يوم على حد بعد انتهاء وقت اللجان وبعد انتهاء عمليات التصحيح تتم المراجعة  وتجميع الدرجات ورصدها فى الدرجات فى كشوفات ثم تجميعها ، وطباعة الكشوفات الخاصة بالدرجات واعتمادها من السيد محافظ إسكندرية ثم يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم وبوابة إسكندرية،  وتتم كل هذه الخطوات خلال أيام قليلة من الان فتابعونا وسنعلن عن ظهور نتيجة الإعدادية محافظه الإسكندرية.

مازلنا فى انتظار رفع النتائج على بوابة محافظة الاسكندرية تابعونا ويتمنى موقع نجوم مصريه كل التوفيق لأبنائنا الطلاب فى محافظه الاسكندريه وجميع محافظات مصر.

                             تستطيع ترك رقم جلوسك في التعليقات وسنرد عليك بالنتيجة باذن الله فور ظهورها.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

التعليقات

    1. 24453
      رقم_الجلوس
      نور محمد فهمى محمد يوسف
      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية
      الادارة
      أبو يوسف
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      75.5
      58
      35.5
      26
      37.5
      15.5
      29
      13
      19
      251.5
      ناجح

    1. 50783
      رقم_الجلوس
      يحيى مصطفى محمد عبدالقادر شحاته عيسى
      الاسم
      ادارة وسط التعليميه
      الادارة
      العروة الوثقي الاعدادية التجريبية لغات
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      73.5
      58.5
      38.5
      28.5
      37
      18.5
      37.5
      15
      24.5
      260.5
      ناجح

    1. 104529
      رقم_الجلوس
      روضه رجب عبدالحميد عبدالجليل
      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه
      الادارة
      الصديق الإعدادية بنات
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      53
      30
      20
      20.5
      27
      12.5
      27.5
      10.5
      23.5
      174
      ناجح

    2. 12545
      رقم_الجلوس
      رجب علاء رجب محمود
      الاسم
      ادارة العامريه التعليميه
      الادارة
      الحسن بن الهيثم الرسمى بنين
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      66
      50
      35
      21
      33
      13
      39
      19
      23.5
      228.5
      ناجح

    2. 28667
      رقم_الجلوس
      احمد السعيد السيد محمد
      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية
      الادارة
      الادريسى صباحى
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      64.5
      39.5
      30
      24.5
      29.5
      15
      31.5
      18.5
      24
      212
      ناجح

    2. 105563
      رقم_الجلوس
      شاهندا اسلام عبدالعزيز غانم
      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه
      الادارة
      عبدالخالق حسونة الإعدادية بنات ص
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      50
      30
      23
      13.5
      20.5
      11.5
      23.5
      10
      16.5
      153.5
      ناجح

    2. 29984
      رقم_الجلوس
      يوسف ياسر ياقوت ابراهيم علام
      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية
      الادارة
      الراشدين
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      68.5
      53
      36
      28
      35
      17
      34.5
      14
      24.5
      245
      ناجح

    2. 82407
      رقم_الجلوس
      مارك جرجس صدقى عجوبه
      الاسم
      ادارة شرق التعليميه
      الادارة
      د محمد محمود رضوان الاعدادية بنين
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      63
      37.5
      31
      19.5
      29
      12
      29.5
      16
      24
      204
      ناجح

    2. 26050
      رقم_الجلوس
      اسماعيل حسن على على عويضه
      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية
      الادارة
      الادريسى مسائى
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      57
      41
      24.5
      26
      22.5
      13
      29
      12.5
      23
      194
      ناجح

    2. 111730
      رقم_الجلوس
      عبدالرحمن جمال محمد ابوالمجد احمد
      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه
      الادارة
      البكاتوشى الإعدادية بنين م
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      56.5
      22
      20
      12
      20
      13
      14
      17
      11.5
      142
      دور ثانى اتصل بالمدرسة

    2. 122003
      رقم_الجلوس
      مازن خميس محمود امام ابوالدهب
      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه
      الادارة
      معالى السيوف الخاصة لغات
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      68
      52
      29.5
      22.5
      34
      14
      29.5
      13.5
      23.5
      229.5
      ناجح

    1. 10475
      رقم_الجلوس
      يوسف بدر محمود محمد علم الدين
      الاسم
      ادارة العامريه التعليميه
      الادارة
      الحسين بن على الاعدادية بنين
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      58
      37.5
      23
      19.5
      27
      12
      29
      13
      22.5
      187.5
      ناجح

    2. 10475
      رقم_الجلوس
      يوسف بدر محمود محمد علم الدين
      الاسم
      ادارة العامريه التعليميه
      الادارة
      الحسين بن على الاعدادية بنين
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      58
      37.5
      23
      19.5
      27
      12
      29
      13
      22.5
      187.5
      ناجح
      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة

    1. نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 لم تظهر بعد وقد تم أدارج اكثر من رابط للحصول على النتيجة فور ظهورها على بوابه المحافظة وواضح انك بحثت عن رابط قديم للسنه الماضية

    5. 117295
      رقم_الجلوس
      يحيى زكريا محمد زكريا ابراهيم
      الاسم
      ادارة المنتزه التعليميه
      الادارة
      الروان الخاصة عربى
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      67
      50
      31.5
      25.5
      27.5
      13
      32.5
      14
      22.5
      224
      ناجح

    1. 82430
      رقم_الجلوس
      محمد حسن عوض احمد
      الاسم
      ادارة شرق التعليميه
      الادارة
      د محمد محمود رضوان الاعدادية بنين
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      66
      52.5
      36
      22
      29
      11.5
      30
      13.5
      25
      230.5
      ناجح

    2. 82430
      رقم_الجلوس
      محمد حسن عوض احمد
      الاسم
      ادارة شرق التعليميه
      الادارة
      د محمد محمود رضوان الاعدادية بنين
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      66
      52.5
      36
      22
      29
      11.5
      30
      13.5
      25
      230.5
      ناجح
      النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدارس

    1. لسه يا ديانا لم يصدر اى اعلان رسمى من محافظه اسكندرية لظهور نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 ويمكن الحصول على النتيجه باكثر من طريقه تم تحديث المقاله

    1. حاضر يا كنزى نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 لم تظهر بعد فى انتظار صدورها قريباً وتم اضافه جميع الطرق للحصول على النتيجه

    4. 22439
      رقم_الجلوس
      كنزى محمد خميس على
      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية
      الادارة
      بنت الشاطئ صباحى
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      69
      53.5
      38
      24.5
      33
      14
      33.5
      14.5
      29
      247
      ناجح

    2. 50813
      رقم_الجلوس
      احمد مجدى عبدالمنعم السيد
      الاسم
      ادارة وسط التعليميه
      الادارة
      الشاطبى بنين التجريبية
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      59
      43.5
      33
      18.5
      24
      12.5
      24.5
      17.5
      20
      198
      ناجح

    1. نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 لم تظهر حتى الان فى انتظار تفعيل رابزط النتيجه على موقع التربيه والتعليم بالاسكندرية

    2. 84483
      رقم_الجلوس
      مدحت محمد عبداللطيف محمد
      الاسم
      ادارة شرق التعليميه
      الادارة
      ارض العوايد ع بنون
      المدرسة
      عربى
      انجليزى
      دراسات
      هندسه
      علوم
      رسم
      دين
      حاسب
      جبر
      مجموع
      الحالة
      79
      60
      40
      30
      40
      14
      34.5
      16.5
      30
      279
      ناجح

    2. 26506
      رقم_الجلوس
      محمد صابر محمد على ابوالحسن
      الاسم
      ادارة العجمى التعليمية
      الادارة
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      49.5
      38
      35
      27.5
      31
      13
      35
      15.5
      27.5
      208.5
      ناجح

    1. حاضر يا زياد اتنظر معنا و يوصلك اشعار بالرد بالنتيجه ان شاء الله بعد ما تعلنها مديريه التربيه والتعليم بالاسكندريه

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