من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى 2019 قريباً… “روابط ” نتائج الصف الثالث الإعدادى آخر العام برقم الجلوس بوابة التربية والتعليم… اعرف نتيجتك

يقدم موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى بمحافظة الإسكندرية، التي من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد أن تم الإنتهاء من جميع إمتحانات المواد الدراسية المقرر دراستها على مدار العام، حسب الجدول الرسمى الصادر من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،حيث بدأت إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت الموافق 2019/5/11، وانتهت يوم الخميس الموافق 2019/5/16، على مدار 6 أيام متتالية.
من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية خلال ساعات، حيث تنهى أعمال الكنترول على مستوى محافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة ليتم اعتماد النتائج بعدها بشكل مباشر من الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.
– نتيجة الشهادة الاعدادية 2018
الجدير باتلذكر أن امتحانات الشهاد الإعدادية على مستوى محافظة الإسكندرية أنتهت دون ورود شكوى وذلك بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، إلى وكلاء مديرية التعليم بالمحافظة، إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة والإطمئنان لجميع الطلاب، والرعاية الطبية المناسبة، والتأكيد على حسن سير الامتحانات، وعدم السماح بالغش أو إحداث فوضى فى اللجان، تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإعطاء كل طالب حقه.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى محافظة الإسكندرية 2019
وسط حالة من الخوف والقلق من الامتحانات والنتائج يترقب أولياء الأمور الاعلان الرسمي عن نتائج أبنائهم فى غضون الأيام المقبلة، هذا وجدير بالذكر أنه بمجرد أن أنهى أولادنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم، بدأت أعمال الكنترول الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بسرعة وذلك لتحديد نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية هذا العام 2019 مقارنة بالعام السابق، في أسرع وقت لإرسال الدرجات ونسب النجاح إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لكى يتم اعتمادها من محافظ الإسكندرية السيد الدكتور عبد العزيز قنصوه، تمهيدًا لنشرها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2019 -مديرة التربية والتعليم بالإسكندرية
- الدخول عبر موقع الرسمي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
- وإدخال رقم جلوس الطالب مع التأكد من صحة نقل الرقم فى الخانة المخصصة لذلك.
- ثم الضغط على عرض، فتظهر النتيجة شاملة درجة كل مادة على حدة.
والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للدرجات للترم الأول والثاني في النهاية 280 درجة، حيث يدخل جميع طلاب الإعدادية فور إعلان النتائج مرحلة تنسيق الشهادة الإعدادية للتسكين في المدارس الثانوية حسب النسب المحدد للتنسيق سواء الثانوي العام أو الفني.
كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية إسكندرية
يمكن الآن لجميع ابنائنا الطلاب فى محافظه إسكندرية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظه إسكندرية بعد طرق وفرتها المحافظة وهى خدمه الشهادات واليكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
أولا: يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال البريد الإلكتروني عبر رابط للحصول على الشهادة الإعدادية على الميل برجاء تسجيل بياناتك فى هذا اللينك أضغط هنا سجل رقم جلوسك وبريد إلكتروني واسم الطالب والضغط على تسجيل.
ثانيا: يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من خلال رابط خدمات نتائج الشهادات الموجود عبر بوابة محافظة إسكندرية من خلال الرابط التالي نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.
وأخيراً يمكن ان تحصل على نتيجتك للشهاده الإعدادية عبر موقعنا نجوم مصرية بكتابة رقم الجلوس والاسم في تعليق اسفل هذه المقالة وسوف نوافيكم بالنتيجة فور تفعيل جميع رابط الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالتوفيق للجميع.
اعرف نتيجتك – احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019
ونحن عبر موقعنا نتمنى دوام التوفيق والنجاح لجميع أولادنا طلبة الشهادة الإعدادية، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بالتحديث المستمر، واعلامكم فور الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة من قبل محافظة الإسكندرية تابعونا بإستمرار.
نتيجة إعدادية إسكندرية آخر العام 2019
بعد أن أنهى ابنائنا الطلاب فى الإسكندرية امتحانات الصف الثالث الإعدادي ، ويتم الان تصحيح أوراق الامتحانات حيث انه يتم تصحيح اوراق الإجابات، كل يوم على حد بعد انتهاء وقت اللجان وبعد انتهاء عمليات التصحيح تتم المراجعة وتجميع الدرجات ورصدها فى الدرجات فى كشوفات ثم تجميعها ، وطباعة الكشوفات الخاصة بالدرجات واعتمادها من السيد محافظ إسكندرية ثم يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم وبوابة إسكندرية، وتتم كل هذه الخطوات خلال أيام قليلة من الان فتابعونا وسنعلن عن ظهور نتيجة الإعدادية محافظه الإسكندرية.
مازلنا فى انتظار رفع النتائج على بوابة محافظة الاسكندرية تابعونا ويتمنى موقع نجوم مصريه كل التوفيق لأبنائنا الطلاب فى محافظه الاسكندريه وجميع محافظات مصر.
تستطيع ترك رقم جلوسك في التعليقات وسنرد عليك بالنتيجة باذن الله فور ظهورها.
التعليقات
١١٢٩٦٢
يوسف يسري بسيونى تركى موسى
81987
الرمل الاعداديه بنين
اداره شرق
الاسكندريه
نتيجة محافظة القاهرة
مدرسة السيدة عائشة
الاسم جنة محمد ابو العلا حسن
رقم الجلوس 445886
ممكن نيجة محافظة القاهرة
الاسم
جنة محمد ابو العلا حسن
رقم الجلوس
445886
المدرسة السيدة عائشة
النتيجةلوسمحت١١١٩٥٥
الرقم غلط اتاكد من رقم الجلوس
لم يتم العثور على رقم الجلوس المستعلم عنة
24453
24453
رقم_الجلوس
نور محمد فهمى محمد يوسف
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
أبو يوسف
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
75.5
58
35.5
26
37.5
15.5
29
13
19
251.5
ناجح
50783
50783
رقم_الجلوس
يحيى مصطفى محمد عبدالقادر شحاته عيسى
الاسم
ادارة وسط التعليميه
الادارة
العروة الوثقي الاعدادية التجريبية لغات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
73.5
58.5
38.5
28.5
37
18.5
37.5
15
24.5
260.5
ناجح
رقم الجلوس 41872 محافظة سوهاج
نتيجة محافظه سوهاج لسه دى نتيجه اسكندرية
104529
104529
رقم_الجلوس
روضه رجب عبدالحميد عبدالجليل
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
الصديق الإعدادية بنات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
53
30
20
20.5
27
12.5
27.5
10.5
23.5
174
ناجح
12545
بعد ساعات يتم فتح روابط النتيجة مبروك مقدما
12545
رقم_الجلوس
رجب علاء رجب محمود
الاسم
ادارة العامريه التعليميه
الادارة
الحسن بن الهيثم الرسمى بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
66
50
35
21
33
13
39
19
23.5
228.5
ناجح
نتيجة الصف الثالثالاعدادى
حاضر يا دنادين محافظ اسكندريه يتعمد النتيجه النهارده
رقم الجلوس 28667 انا عايز اعرف الشهادة
حاضر يبا احمد النتيجه النهارده وهديك بيان بالدرجات بس هتروح المدرسة تستلم منها الشهاده بعد كام يوم
28667
رقم_الجلوس
احمد السعيد السيد محمد
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
الادريسى صباحى
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
64.5
39.5
30
24.5
29.5
15
31.5
18.5
24
212
ناجح
105563
نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى اليوم بعد ساعات
105563
رقم_الجلوس
شاهندا اسلام عبدالعزيز غانم
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
عبدالخالق حسونة الإعدادية بنات ص
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
50
30
23
13.5
20.5
11.5
23.5
10
16.5
153.5
ناجح
29984
حاضر يا يوسف بعد ساعات هتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية اخر العام
29984
رقم_الجلوس
يوسف ياسر ياقوت ابراهيم علام
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
الراشدين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
68.5
53
36
28
35
17
34.5
14
24.5
245
ناجح
82407
حاضر يا مارك النتيجه بعد شوية ان شاء الله
82407
رقم_الجلوس
مارك جرجس صدقى عجوبه
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
د محمد محمود رضوان الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
63
37.5
31
19.5
29
12
29.5
16
24
204
ناجح
26050
خلال ساعات قليلة النتيجه هتظهر
26050
رقم_الجلوس
اسماعيل حسن على على عويضه
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
الادريسى مسائى
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
57
41
24.5
26
22.5
13
29
12.5
23
194
ناجح
111730
اليوم يا عبد الرحمن النتيجه حتظهر
111730
رقم_الجلوس
عبدالرحمن جمال محمد ابوالمجد احمد
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
البكاتوشى الإعدادية بنين م
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
56.5
22
20
12
20
13
14
17
11.5
142
دور ثانى اتصل بالمدرسة
مازن خميس محمود
122003
بعد قليل يا مازن النتيجه هتظهر باذن الله
122003
رقم_الجلوس
مازن خميس محمود امام ابوالدهب
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
معالى السيوف الخاصة لغات
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
68
52
29.5
22.5
34
14
29.5
13.5
23.5
229.5
ناجح
10475
10475
رقم_الجلوس
يوسف بدر محمود محمد علم الدين
الاسم
ادارة العامريه التعليميه
الادارة
الحسين بن على الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
58
37.5
23
19.5
27
12
29
13
22.5
187.5
ناجح
10475
رقم_الجلوس
يوسف بدر محمود محمد علم الدين
الاسم
ادارة العامريه التعليميه
الادارة
الحسين بن على الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
58
37.5
23
19.5
27
12
29
13
22.5
187.5
ناجح
النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدرسة
أنا كتبت رقم الجلوس وجالي اسم تاني
نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 لم تظهر بعد وقد تم أدارج اكثر من رابط للحصول على النتيجة فور ظهورها على بوابه المحافظة وواضح انك بحثت عن رابط قديم للسنه الماضية
انا عاوز النتيجة 117295
حاضر يا عز نتيجه الاعدادية النهارده ان شاء الله
النهارده نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ترم ثانى حرد عليك بعد شويه بالنتيجه
117295
رقم_الجلوس
يحيى زكريا محمد زكريا ابراهيم
الاسم
ادارة المنتزه التعليميه
الادارة
الروان الخاصة عربى
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
67
50
31.5
25.5
27.5
13
32.5
14
22.5
224
ناجح
82430
82430
رقم_الجلوس
محمد حسن عوض احمد
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
د محمد محمود رضوان الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
66
52.5
36
22
29
11.5
30
13.5
25
230.5
ناجح
82430
رقم_الجلوس
محمد حسن عوض احمد
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
د محمد محمود رضوان الاعدادية بنين
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
66
52.5
36
22
29
11.5
30
13.5
25
230.5
ناجح
النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعلى الطالب التوجه للمدارس
نتيجه الشهادة الاعداديه امته
لسه يا ديانا لم يصدر اى اعلان رسمى من محافظه اسكندرية لظهور نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 ويمكن الحصول على النتيجه باكثر من طريقه تم تحديث المقاله
عايزة اعرف النتيجة 22439 محافظة الإسكندرية كنزي محمد خميس علي محمد
حاضر يا كنزى نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 لم تظهر بعد فى انتظار صدورها قريباً وتم اضافه جميع الطرق للحصول على النتيجه
رقم الجلوس هو ٢١٧١٦
الرقم غلط يا شهد اتاكدى منه
22439
رقم_الجلوس
كنزى محمد خميس على
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
بنت الشاطئ صباحى
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
69
53.5
38
24.5
33
14
33.5
14.5
29
247
ناجح
50813
حاضر يا احمد النتيجه لم تظهر حتى الان
50813
رقم_الجلوس
احمد مجدى عبدالمنعم السيد
الاسم
ادارة وسط التعليميه
الادارة
الشاطبى بنين التجريبية
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
59
43.5
33
18.5
24
12.5
24.5
17.5
20
198
ناجح
28667 الاسم احمد السعيد
نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 لم تظهر حتى الان فى انتظار تفعيل رابزط النتيجه على موقع التربيه والتعليم بالاسكندرية
84483
بالتوفيق يا مدحت حاضر فور تفعيل جميع روابط نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018 حرد عليك تانى
84483
رقم_الجلوس
مدحت محمد عبداللطيف محمد
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
ارض العوايد ع بنون
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
79
60
40
30
40
14
34.5
16.5
30
279
ناجح
رقم جلوسي 26506
حاضر يا محمد فى انتظار ظهور نتيجه الشهادة الاعدادية بمحافظه الإسكندرية 2018
26506
رقم_الجلوس
محمد صابر محمد على ابوالحسن
الاسم
ادارة العجمى التعليمية
الادارة
أمير الشعراء صباحى
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
مجموع
الحالة
49.5
38
35
27.5
31
13
35
15.5
27.5
208.5
ناجح
عؤز اعرف النتيجة
حاضر يا بشوي اكتب رقم جلوسك وهتظهر نتيجه الاعداديه محافظه الاسكندريه بعد انتهاء الامتحانات
٨٨٠٧
حاضر يا زياد اتنظر معنا و يوصلك اشعار بالرد بالنتيجه ان شاء الله بعد ما تعلنها مديريه التربيه والتعليم بالاسكندريه
عؤز اعرف النتىجة
الا عدادى
رقم الجلوس يا بسمله