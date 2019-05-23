نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ أمر يهم كل منزل في المحافظة، بدأ طلاب محافظة كفر الشيخ في متابعة موعد الإعلان عن نتيجة نهاية العام، وذلك بعد انتهائهم من فترة امتحانات جميع المواد الدراسية حيث بدأ الطلاب في أداء الامتحانات يوم السبت 11 مايو 2019، وانتهوا منها يوم الخميس 16 مايو 2019 ، وقد أدى الامتحانات ما يقرب من 51 ألف طالب وطالبة وذلك في جميع الادارات التابعة لمحافظة كفر الشيخ مثل إدارة بيلا، إدارة سيدي غازي، إدارة قلين، إدارة فوه، إدارة الرياض، إدارة سيدي سالم، إدارة دسوق، إدارة بلطيم وغيرهم من الإدارات التابعة للمحافظة، وحول نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ موضوعنا اليوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

يسيطر على جميع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ حالة من القلق والتوترأثناء انتظار النتيجة، ويترقب أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية ظهور النتيجة بكل شغف وذلك بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني في كافة المحافظات وكالعادة يستطيع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور ظهورها بواسطة رقم الجلوس قبل ظهورها في المدارس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،وذلك لسهولة حصول أولياء الأمورعلى نتائج أبنائهم حتى يطمئنوا على نتيجة ما بذلوه طوال العام الدراسي.

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مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ نتائج الامتحانات

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ثم اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، كما وضحت بأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلقى الوزارة أي شكاوي من قبل الطلاب أثناء فترة الامتحانات، وأكد السيد وكيل الوزارة بأنه يتابع عمليات التصحيح لحظة بلحظة كما شدد على القائمين على أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الاعدادية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وإعطاء كل طالب حقة دون زيادة أو نقصان.

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