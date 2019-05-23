اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج فور ظهورها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج تعد من السنوات الدراسية الهامة في حياة كل طالب وطالبة؛ وذلك لأنها تقوم بتحديد مصيرهم، وتبين مدى قدراتهم على تحقيق اعلى الدرجات ومن ثم عبور هذه المرحلة والالتحاق بالمدارس الثانوية المختلفة التي تحدد مستقبلهم، ومن المقرر أن يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية فى أداء امتحانات نهاية العام يوم السبت الموافق 11/5/2019 وتنتهي يوم الخميس 16/5/2019 أي أنها سوف تستمر لمدة 6 أيام فقط، ثم تبدأ عملية تصحيح أوراق الامتحانات على الفور، ورصد النتائج لإعلانها رسمياً فدائما تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج سريعاً فور الانتهاء من الامتحانات وذلك لأنها لا تستغرق وقتاً طويلاً في التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس

يبقى الكل في انتظار الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية وهم على أحر من الجمر، وكالعادة يستطيع الطلاب في جميع المحافظات الحصول على النتيجة فور ظهورها بواسطة رقم الجلوس قبل ظهورها في المدارس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة سوهاج، وذلك لسهولة حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم حتى يطمئنوا على نتيجة ما بذلوه طوال العام الدراسي.

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مديرية التربية والتعليم بسوهاج نتائج الامتحانات

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الشهادة الاعدادية مايقرب من 71 ألف طالب وطالبة وذلك داخل 11 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج مثل إدارة سوهاج، إدارة جرجا، إدارة أخميم، إدارة البلينا، إدارة المراغة، إدارة المنشأة وغيرها من الإدرات، و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج سوف تقوم بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج عقب اعتمادها من السيد المحافظ الدكتور، كما أنه شدد على العاملين بكنترول الشهادة الاعدادية بضرورة تحري الدقة أثناء عمليات التصحيح والمراجعة لإعطا كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان.

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