“ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية” بالقاهرة اعرف نتيجتك برقم الجلوس “الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني2019

ظهرت “نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة، حيث قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال باعتماد النتيجة، وصرح بأن نسبة النجاح لهذا العام بلغت حوالي 83% لجميع الطلاب الذين تقدموا لجميع الامتحانات، وبلغ عدد الطلاب 153120 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجين من بينهم 149930 طالب وطالبة، وقد صرح المحافظ بأنه سيتم الحصول علي النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة أو الذهاب إلي المدرسة ومعرفه الدرجات.

نتيجة ثالثة أعدادي ألترم الثاني بمحافظة القاهرة 2019 برقم الجلوس

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي للاستفسار عن النتيجة: بوابة التعليم الأساسي.

نقوم بإدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة ونضغط علي عرض النتيجة.

“نتيجة الشهادة الإعدادية” بمحافظ القاهرة ألترم الثاني 2019

ظهرت نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة بالإضافة إلي ظهور “نتيجة الإعدادية” بمحافظة الجيزة والإسكندرية وسيناء وكفر الشيخ، وستاتي باقي نتائج المحافظات الأخري خلال نهاية الأسبوع الجاري، وقد صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم بأنه سيبدأ تلقي طلبات التظلم لجميع المواد بعد أعلان النتيجة إلكترونياً بيومان، ومن يواجه صعوبة في الدخول علي الموقع يقوم بترك رقم الجلوس في التعليقات وسنبحث له عن النتيجة، نتمنى النجاح للجميع.

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