نتيجة الشهادة الإعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني

انتهى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية من امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام قليلة، ويترقب الجميع خلال هذه الفترة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 من قبل السيد المحافظ عبد العزيز قنصوه وذلك بعد أن تنتهى جميع الأعمال الخاصة بتصحيح أوراق الطلاب، وسيتم نشر النتائج عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية على الإنترنت.

وكان وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قد تفقد عدد من اللجان المختصة بالتصحيح والمراجعة النهائية لأوراق طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في المدارس التابعة للمديريات التعليمية المنتشرة بالمحافظة، والجدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من التصحيح تبدأ اللجان في المراجعة النهائية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019

وبعد الانتهاء من التصحيح تبدأ اللجان في العمل على المراجعة النهائية ومن ثم البدء في رصد درجات كافة الطلاب والطالبات من أجل عرض النتيجة على السيد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية لاعتمادها والتصديق عليها، وسيتم على الفور نشر نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية 2019.

وأشار وكيل تعليم الإسكندرية أن عدد الطلاب اللذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 82699 طالبا وذلك عبر عدد 324 لجنة على مستوى محافظة الإسكندرية، وتجدون أسفله رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠١٩ الترم الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الإعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية 2019

وعلى نجوم مصرية يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس يرجى الدخول هنــا، أسرة موقع نجوم مصرية وجميع القائمين بالعمل يتمنون النجاح والتوفيق لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، كما نذكركم أننا نستقبل جميع استفساراتكم عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليكم.

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