نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم جلوس الطالب نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث قام محافظ، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتيجة معكم من خلال هذا التقرير، هذا حيث سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.
وبالتالي فإنه من المؤكد أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان خلال الأيام القليلة القادمة، ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بأسوان برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث سجلت نتيجة 2018 نسبة نجاح 75.1%، ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الاعدادية وقتها في أسوان 25368 طالب وطالبة، قام 24929 طالب وطالبة بحضور الامتحان، بينما بلغت أعداد الناجحين منهم 18715 طالب وطالبة.
أما بالنسبة لنتيجة الاعدادية المهنية بأسوان 2018، فقد وصل عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إلى 481 طالب وطالبة، قام من بينهم 399 طالب وطالبة بحضور الامتحان ووصلت أعداد الناجحين من بين الحاضرين إلى 346 طالب وطالبة، وبالتالي فإن نسبة النجاح التي سجلتها الإعدادية المهنية وصلت إلى 86.7%.
أما بالنسبة لأعداد المتقدمين من المكفوفين فقد وصل عددهم إلى ثلاثة طلاب، تقدم جميعهم لآداء الامتحان وحضره جميعهم، ووصلت نسبة النجاح إلى 100%، بينما تقدم للامتحان 17 طالب من الصم وضعاف السمع، ووصلت نسبة النجاح إلى 100%.
رابط نتيجة الاعدادية بأسوان
هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسوان من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بأسوان.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب، أو يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم بتوفير النتيجة لكم خلال دقائق.
لازلنا في متابعة مع حضراتكم لآخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بأسوان، حيث لا تزال عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرة إلى الآن ولم تنتهي بعد.
التعليقات
انا إبراهيم عبدالله أحمد عاوز اعرف النتيجه ورقم جلوسي هو 17089
رقم الجلوس01811
محافظه اسوان
مدرسه عبد الصبور عبد الرحمن الجبلاوي
الاسم خالد الامير الطاهر الحفني حسن
رقم الجلوس 08985
هدى أحمد بدوى عبدالمجيد رقم الجلوس ١٢٠٤٨ محافظة أسوان
فاطمه احمد مبارك رقم الجلوس ١٩٩٥
مني منصور راشد رقم الجلوس 19623
محمد حسن محمد
رقم الجلوس2546
رقم الجلوس ١٦٨٢٢
أحمد شريف حسن محمد
3390
اسوان
ناجح ان شاء الله
احمد حمد محمود حنفي محفظه اسوان رقم الجلوس 607
الفصول الإعدادية الملحقة 2930الرجاء معرفة النتيجة
22706 محمد ناصر عبد الرسول ليثي أسوان (أدفو)
شروق صالح على قاسم رقم الجلوس 24450
هدى أحمد بدوى عبدالمجيد رقم الجلوس ١٢٠٤٨ محافظة أسوان
امنبه عبد القادر جاد الكريم 7266
2792
3216
بسملة حمدى صيام عباس
بسملة حمدى صيام طه
3216
فارس ممدوح احمد مركز ادفو 17127
علياء محمد محمد عوض رقم الجلوس 18
18 محافظه اسوان مركز أبو سمبل
محافظه أسوان 2814
محافظة اسوان ظهرت ولالسه7131
صلاح كمال الدين عبد اللطيف ٢٥٢٤٦
ريم رزيقي رياض موسي. ١٢٨١٩
مها خلف محمد احمد رقم الجلوس 12984
أحمد عبادي عبدالعال إبراهيم
١٩٧٤٤
رقم الجلوس19744
1972
مصطفى متولى ابراهيم محمود
محافظة اسوان
22859
غير معروف
5219
رقم الجلوس 8281
محافظة اسوان رقم الجلوس 8281
اسوان
اسماء محمد الليثى
700
7592
محافظة اسوان
أميرة ادهم ابراهيم
8164
4204
رقم الجلوس
3611
رقم الجلوس
١٤٧٦٠
1342
23464
أين النتائج
في جيبي
عمل ممتاز جزاكم الله خيرا اعانكم علي ظهور نتيجة التنسيق للجامعات والمعاهد وجميع مراحل التعليم تسهيلا علي السادة أولياء الأمور وكل عام وحضرتك بخير
شكرًا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير :)
مشتول القاضى
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