نتيجة اعدادية المنيا، تعد محافظة المنيا من أكثر محافظات الصعيد اهتماماً بالتعليم، حيث نجد في هذه المحافظة طفرة كبيرة في التعليم في جميع مراحله المختلفة، كما أن هناك نسبة مرتفعة لأعداد الطلاب والطالبات في محافظة المنيا في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة التعليم الإعدادي، حيث نجد كثافة كبيرة داخل الفصول في التعليم الإعدادي في هذه المحافظة بدرجة كبيرة للغاية، ولذلك تسعى الوزارة إلى بناء الكثير من المدارس داخل مراكز وقرى ونجوع هذه المحافظة لاستيعاب هذا الكم الكبير من التلاميذ.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019
بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا وجميع الإدارات التعليمية التابعة لها وهى إدارات (المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والعدوة وملوي وابوقرقاص ودير مواس) الفصل الدراسي الثاني 2019 يوم السبت الموافق 11-5-2019 على أن تنتهي الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات بنظامها الجديد سوف تبدأ على الفور أعمال التصحيح داخل الكنترولات المركزية لمحافظة المنيا، حيث يتجمع المعلمون داخل مراكز التصحيح لإنجاز مهامهم وتصحيح أوراق إجابات الطلاب حسب نموذج الإجابة الذي تم توزيعه عليهم.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا
من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي بالمنيا 2019 الترم الثاني عقب إنجاز مهام الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، تمهيدا لإعتمادها رسميا من قبل سيادة محافظ المنيا، وذلك حتى يتثنى للعاملين بالمديرية رفعها على شبكة الإنترنت ليستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر، انتظرونا لتوفير رابط للإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.
إعلان نتيجة إعدادية المنيا 2019 الترم الثاني
سوف نتابع معكم عبر هذا المقال فاعليات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بمحافظة المنيا لموافتكم بكل ما هو جديد، من أعمال الكنترول وأيضا نسب النجاح وإعلان أسماء أوائل الطلاب لهذا العام.
التعليقات
فرحه رافت زيد
محمد عشيري دياب قايد ١٠٧٦١٤
اداره المنيا التعليميه رقم الجلوس 70231
عبدالله دياب رقم، 3221
يوسف حسن عقيله حافظ رقم الجلوس 55602
داليا ممدوح محمد حماد رقم الجلوس 104258
لسه بدري
ابانوب عزت اديب بنى مزار
حسين أحمد حسين . رقم جلوس 20504 مركز بني مزار مدرسه عثمان بن عفان الاعداديه
ملك حماده عبدالله محمد 19620
ملك حماده عبدالله محافظه المنيا19620
ملك حماده عبدالله محمد محافظه المنيا مركز بني مزار مدرسه الاعداديه بنات 19620
محمد علي عبدالفتاح محمد
هبه محمد عبد الرحيم محمد رقم الجلوس ١٢١٠مدرسه العدوة
كيرلس مسعدثابت مسعد محافظة المنيا مركز ابو قرقاص و قم الجلوس90545
انا اسمي نورهان محمود عبدالوهاب عبدالوهاب محافظة المنيا مركز مطاي اريد معرفة نتيجتى فى اقرب حين ارجوكم رقم الجلوس ٣٦٩٩٦
يوسف عامر فاروق
محافظة المنيا
مركز سمالوط
مدرسة سمالوط الاعدادية بنين
رقم الجلوس42344
اسراء محسن حسن معبد مدرسه اديب وهبة ابوقرقاص البلد رقم الجلوس81793
انا اسمي أيمن إبراهيم حسن إبراهيم عبد الجواد
رقم الجلوس 19907
بني مزار
الأقباط الاعداديه
المجموع 101
نورهان سلامه صالح ابرهيم
رقم الجلوس 61857
نورهان سلامه صالح ابرهيم
رقم الجلوس 61857
قريه دمشير
مدرسة التعليم الاساسي
الاعداديه ع بنات
7103
7170
7210
منة الله على صالح احمد
رقم الجلوس 24250
محافظة المنيا ادارة بنى مزار قرية صندفا الفار مدرسة شهداء الصحابة الاعدادية
ا نامنة اللّه على صالح احمد
رقم الجلوس 24250
مدرسة شهداء الصحابة الاعدادية بصندفا بادارة بنى مزار محافظة المنيا
منه الله اسامه عبد النبي نجيب ،المنيا ،اداره ابو قرقاص ،رقم الجلوس 80337
اسلام علي احمد محمد محافظة المنيا مركز بني مزار رقم الجلوس 20487
محمد ياسر درويش عبد الله درويش
رقم الجلوس 73766 محافظه المنيا ادارة المنيا
ابانوب محسن حنا96441
عبدالمطلب باسم عبدالمطلب عبدالمجيد رقم الجلوس 92834 وارجو
الرد
محمد جمل محمد فنجرى 72815 مدرسة الاقباط العداديه بنين بالمنيا
الاسم عمر زيان خيرى رقم الجلوس88252مدرسه الحسانيه
بثينة حسين عبد العزيز رقم الجلوس 114876
الاسم عبد الرحمن السيد محمد محمد
رقم الجلوس 13846
المنيا ارجو الرد
ند ي محمد عبدالله ابراهيم محافظه المنيا رقم الجلوس 60110
هاجر عادل عبد العظيم مركز ملوي رقم الجلوس 99697
انا اسمي كريم فوزي
رقم الجلوس:41700
المدرسة
اتمنا ظهور النتيجة بسرعة 😔😔
الساعة 12
نتيجة ظهرت يادي الوكسة💖💖💖
صلاح عبد المعز
الاسم رانيا صلاح عبد المعز عبد اللطيف
المدرسه الحديثة بنات بالمنيا
رقم الجلوس 57648
محافظه المنيا
الاسم رانيا صلاح عبد المعز عبد اللطيف
المدرسه الحديثة بنات بالمنيا
رقم الجلوس 57648
محافظه المنيا
اسراء عبدالغنى عبدالجواد طه
107454
مريم ناصر عبدالجواد طه
107524
المنيا
الشهيد محمود ناصر رجب الاعداديه المشتركه بام قمص
أحمد اشرف جمال رمضان
مدرسه العلم والايمان ملوي
90884
الاسم زياد سيد محمود احمد
مركز مطاي
رقم الجلوس 37626
الاسم زياد سيد محمود احمد
مركز مطاي
رقم جلوس 37626
٣٢٢١
الاسم :شهد خالد محمد
محافظه المنيا رقم الجلوس 57715
مدرسه الحديثه الاعداديه بنات بالمنيا
رقم الجلوس (71328) مدرسة بنى محمد سلطان عاوزة اعرف نتيجتى
شيماء سيد مرزوق رقم الجلوس 66126 محافظة المنيا مدرسة بنى احمد الاعدادية رقم واحد
مهرائيل ملاك عبدالله ميخائيل
محافظه المنيا مركز ابو قرقاص
رقم الجلوس 74153
100901
محمود أحمد محمود بسيونى
٦٣٨٧٠
إدارة المنيا التعليمية
مدرسة سوادة الاعدادية
الاسم باسم احمد رجب أحمد
رقم الجلوس 12937
محافظة المنيا مركز مغاغه
44364
النتيجه ضروري
اسمي داليا سيد قاسم محمد
داليا سيد قاسم محمد
44364
عايزه الشهاده ف اسرع وقت
انا اسمي / داليا سيد قاسم محمد
رقم الجلوس / 44364
مدرسة الثوره بعزبة بشري مركز سمالوط بمحافظة المنيا
ارجوكم عايزه النتيجه بتاعتي في اسرع وقت ممكن
متخفيش
سعد محمد سعد راضي
رقم الجلوس 18186
المنيا مغاغه كوم الحاصل
رقم الجلوس 39638
انا
احمد محمد عبد المحسن محمد
رقم الجلوس 19897
محافظة . المنيا .
مدرسة.الاقباط.
مركز . بني مزار.
رقم جلوسي ٤٤٤٤٢ مدرسة الثورة بعزبة بشري
اسمي عبدالرحمن صالح عبدالرحمن صالح
الاسم ندى محمد ناجى محمد
رقم الجلوس 94795
الاسم مارينا صلاح انور يوسف
رقم الجلوس 25424
حاتم صلاح عبد المنعم – الاقباط ع – المنيا بنى مزار – 19913
انا
احمد محمد عبد المحسن محمد
رقم الجلوس 19897
حاتم صلاح عبد المنعم / مدرسه الاقباط ع / 19913 / المنيا / بنى مزار / ارجو الرد
رانيا خالد بحر محمد
إدارة العدوه
رقم جلوسى 1823
محافظة المنيا
مركز سمالوط
الاسم:مارك ناجح ملاك بانوب
رقم الجلوس41702
عمرو جابر محمد حسانين رقم الجلوس 9698 محافظه المنيا مركز مغاغه
محمود صابر علي محمد
الاشمونين ع-ملوي-المنيا
رقم الجلوس 101029
01097623266
اسامة عصام حسن
انا ميمي اشرف عزمي على لصف الثالث لاعدادى المنيا رقم الجلوس 97643 المدرسه المقيد بها البياضيه العليم لاساسي اعدادى
داليا سيد محمد السيد
رقم الجلوس47231
اداره سمالوط المنيا
مدرسه الكمال الاعداديه المشتركه
ميمي اشرف عزمي على
ممكن لما تظهر النتيجه تبلغيني
صلاح عادل 16567
محمد جمال المنيا مدرسة الاتحاد
صلاح عادل محمد رقم الجلوس 16567
حسن سالم منير محمد رحيم مدرسة حسين منسي البلاعزتين رقم الجلوس 18664
محمد عطيه صادق محمد
الاسم جهاد جمال محمود احمد
المنيا ملوي تونه الجبل
رقم الجلوس
104123
عبدالرحمن أحمد موسي عبدالجواد رقم الجلوس 18197 محافظ المنيا مركز مغاغه كوم الحاصل
ال
اسم نانسى احمد فرغلى محمد النتيجة رقم الجلوس 83774 المنيا
الاسم:زياد عماد صفوت محمد
رقم الجلوس :100080
المدرسة الاعداديه المشتركة
عايز النتيجه الصف الثالث الاعدادى
بولا رضا شحاته اسكندر
٦٤٣٢١
حسناء حسين جمال بلهاسي رقم الجلوس ٢٣٧٦٣
ترقبوا اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019 الترم الأول جميع الادارات مطلع الاسبوع القادم
70616
انا
محمد خلف شعبان محمد عبدالرحيم
الاسم محمود محمد فوزي حسان رقم الجلوس ٨٧٤٦٩
60040
مارينا مجدي
٩٩٩٦٧
نتيجة المنيا مدرسة بنى محمد صلطان تعليم اساسى تالتة اعدادى لعام 2019
نتيجة المنيا الصف الثالث الاعدادي صلاح عادل 2019
احمدمدحت محمد رقم جلوس١١٨٣٠
ناردين منصور صديق فهيم
محافظة المنيا مركز ديرمواس
مدرسة عبد الفتاح سليمان
ناردين منصور صديق فهيم رقم الجلوس 109539
ايمان محمد عبد الرازق حسن مدرسه كفر الشيخ ابراهيم رقم الجلوس 407 اسماء محمد عبد الرازق حسن مدرسه كفر الشيخ ابراهيم رقم الجلوس 402 مركز بني مزار محافظه المنيا شكرا جزيلا لكم
رقم الجلوس98735
عمرخلف ناصر٤٠٧٥٩
الاسم .عتمان رمضان سعد عثمان رقم الجلوس 21483
رقم جلوسي 101129 ارجو الرد
غير معروف اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا مدرسة السوبي الاعدادية
محمد اسماعيل صلاح عبد السلام
فاطمه إدريس حسين عبد المنعم رقم الجلوس 21674 محافظة المنيا
4619 دة رقم جلوس محافظه المنيا
الاء مصطفى كامل ح
امد ،رقم الجلوس ٥٧٥٨٧
20484
احمد ناصر عبد الصمد
بني مزار المنيا
اكتب تعليقك هنا…انا عبدالرحمن عبدالعزيز اريد النتيجه من ملوي اريده علي الصفحه الفيس بوك
انا احمد حمادة عنتر خلف من محافظة المنيا ورفم جلوسي 44413 معلش بسرعه
محمد حسام ٨٢٥
كريم عبد الرحمن محمد
98341
هبه ناصر سليمان ابوزيد رقم الجلوس 84
أسامه صلاح الشيخ عبد الوهاب
مغاغة المنيا
12543
اريد الشهاده باسرع وقت الاسم مريانه سلامه حليم رقم الجلوس ٩٥٦٣٣ محافظه المنيا مركز ديرمواس المدرسه الشهيد المقدم محمد عبد الفتاح سليمان الاعدادي بالرحمانيه
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 80687
عايز الشهادة با سر عة
احمد محمد عبد المنعم مصطفى توني رقم الجلوس 99019
رحمه محمد السيد على شعبان .محافظة الجيزه رقم الجلوس 217498
انا حامد عماد
رقمالجلوس (10870)
من المنيا
اتمني الرد بسرعة
ست اسماعيل احمد عبد الرحمن رقم الجلوس 29 مدرسة عزبة الصعايده
انا من الطيبةساعدني
ولاء محمد علي عمر المرسة الكمال الاعدادية رقم الجلوس 569
866696
رد رقم الجلوس 11776
الاسم محمود حنفي
رقم الجلوس
٦٢٧٩٣
الرجاء ارسال في اسرع وقت
أريد النتيجة بأسرع وقت ممكن رقم الجلوس 18936 محافظة المنيا
الاسم :سماح عبدالحكيم الوحوش عمار
رقم الجلوس:٢٢٦٩٧
الاسم :شرين رافت توفيق دانيال
رقم الجلوس :٣٧٦٤١
مدرسة :الحديثة بنات سمالوط
الاسم : شرين رافت توفيق دانيال رقم الجلوس ٣٧٦٤١ محافظة المنيا مركز سمالوط مدرسة الحديثة بنات بسرعة بس
ارجوكم النتيجة رقم الجلوس 37565 مدرسة الحديثة الاعدادية بنات
عايز النتيجة الاسم :شرين رافت توفيق دانيال
الإسم محمد احمد عبد التواب رقم الجلوس 89034 المدرسة قلبا الاعدادية المشترقه
الاسم محمد عاطف عثمان قطب المنيا رقم الجلوس 25322
الاسم: محمد عاطف عثمان قطب
رقم الجلوس: 25322
اسم المدرسة: نزلة عمرو ع
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 23
جبر 14.5
هندسة 14.5
الرياضيات 29
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 18.5
المجموع 125
دين 17
كمبيوتر 5
النتيجة هتبان أنتي
مصطفي خلف الله فتحي شلقامي متي هتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا رقم الجلوس ٣٧٢٠٥
المنيا
الاسم علاء مصطفي سيد محمد رقم
الجلوس 46604
إدارة سمالوط التعليمة
نتيجة مركزسمالوط
اخبار
النتيجة هتبان ايمتا بعد ازنكم وارجو الرد سريعا
ياسين محمدعوادجبر
١٩٧٠٥
ادارةبني مزار التعليمية
افيدونا النتيجةظهرت ولالسه
الاسم: ياسين محمد عواد جبر
رقم الجلوس: 19705
اسم المدرسة: شلقام ع
الدرجات
لغة عربية 20
لغة انجليزية 15
جبر 7.5
هندسة 7.5
الرياضيات 15
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
المجموع 70
دين 14
كمبيوتر 5
عايزين رابط الصورة نفسها
أناخائفهأدعوليباحصولعليمجموعالي
أناخائفهأدعوليبالحصولعليمجموععالي
;->اناخائفهادعولياحصلعليمجموع
احمد ناصر على عبدالجواد
محافظة المنيا
رقم الجلوس 48634
الرجاء الرد سريعا !!!
048634 مكتوب كده
يا رب انجح ويارب كلنا ننجح محموداحمد عبدالواحد
دنيا علاء ممدوح حمدى 6985
الاسم: دنيا علاء ممدوح حمدى
رقم الجلوس: 6985
اسم المدرسة: ام المؤمنين ع بنات مغاغة
الدرجات
لغة عربية 40
لغة انجليزية 29
جبر 14.5
هندسة 13.5
الرياضيات 28
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
المجموع 136
دين 16
كمبيوتر 9
انا هموت خلاص ونبي الشهده
ربنا يديكط طول العمر
النتيجه احتمال النهارده اخر الليل او بكره
ده المتوقع فعلا
يا رب العيال تنجح
امين يا رب
لو سمحت النتيجة ضروري
اول متظهر باذن الله
رقم الجلوس 16576 الصف الثالث الاعدادى محافظة االمنيا صلاح عادل
متى نتيجة الصف الثالث الاعدادي
نورهان جمال عبد الجليل موسى
من المنتظر اعلان النتيجة هذا الاسبوع
75388
عمر
مختار صادق احمد
الاسم: عمر مختار صادق احمد
رقم الجلوس: 75388
اسم المدرسة: نزلة النخل ع
الدرجات
لغة عربية 20
لغة انجليزية 15
جبر 5
هندسة 11
الرياضيات 16
دراسات اجتماعية 12
علوم 13
المجموع 76
دين 11.5
كمبيوتر 5
رقم الجلوس 20111
الاسم: حسناء سمير محمد عبدالله
رقم الجلوس: 20111
اسم المدرسة: الثورة ت . أ بنات
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 21
جبر 13
هندسة 12.5
الرياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 14
المجموع 116
دين 18.5
كمبيوتر 7
علي ناصر علي محمد
محمد حسين محمود رقم الجلوس 50126
كنترولات الشهادة الاعدادي بالمنيا انتهت من جميع اعمالها وجاري تجهيز النتيجة لاعتمادها رسميا، وسوف نقوم بعرض رابط مباشر للنتيجة فور تورفره تمنياتنا لك محمد حسين بالنجاح الباهر
محافظة المنيا
إدارة سمالوط التعلمية
الاسم علاء مصطفي سيد محمد
رقم الجلوس 46604
الصف الثالث الإعدادي
125.5
11777رقم جلوسى
الاسم: مارينا محروس رشدى بشرى
رقم الجلوس: 11777
اسم المدرسة: الشهيد عادل عيد امين ع
الدرجات
لغة عربية 27.5
لغة انجليزية 22
جبر 7.5
هندسة 9.5
الرياضيات 17
دراسات اجتماعية 10
علوم 10
المجموع 86.5
دين 12
كمبيوتر 5
11777 رقم جلوسى اهو امت بقه الشهاده
المنيا هتظهر امتي
الرقم الجلوس محافظة المنيا 32951
رقم جلوسي ٣٨٤٧٥ اريد معرفه درجاتي بسرعه
النتيجة احتمال كبير تظهر النهاردة
محمود جاسر حسن عبد النعيم محافظه المنيا رقم الجلوس 50699
62862
لم يتم اعلان النتيجة حتى الان ومن المتوقع اعلانها السبت باذن الله
محمد احمد عبد الغني محمد
محافظة المنيا
رقم الجلوس:30677
النتيجة لم تظهر حتى الان
ميري
جرجس
عزيز
45162
الاسم: محمد احمد عبدالغنى محمد
رقم الجلوس: 30677
اسم المدرسة: الصفا الخاصة
الدرجات
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 28
جبر 13.5
هندسة 13.5
الرياضيات 27
دراسات اجتماعية 19
علوم 16.5
المجموع 127
دين 15
كمبيوتر 7.5
عبدالرحمن محمود محمد رقم الجلوس ١٠٠٢٤٦
الاسم: عبدالرحمن محمود محمد عبدالرحيم
رقم الجلوس: 100246
اسم المدرسة: ثورة 25 يناير ع بدلجا
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 15
جبر 11
هندسة 14
الرياضيات 25
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 13.5
المجموع 107
دين 14
كمبيوتر 5
احمد ناصر على عبدالجواد
محافظة المنيا
رقم الجلوس 48634
عبد الرحمن حسن عبدالعليم محافظه المنيا رقم الجلوس83059
الاسم: عبدالرحمن حسن عبدالعليم حسن
رقم الجلوس: 83059
اسم المدرسة: رمسيس الاعدادية بنين
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 29
جبر 15
هندسة 13
الرياضيات 28
دراسات اجتماعية 20
علوم 18
المجموع 131
دين 16
كمبيوتر 10
ندي علاء احمد
الامتحانات كانت رائعة
Nourhanalaa904 @yahoo.com
ممكن اميلك
ممكن ابعتلك ادد
انا حسام حسن فايز عبد الحميد من المنيا ورقم جلوسي ٥٣٥٩٦ بعد ازنكو الرد بسرعه علشان قلبي هيقف
انا
احمد حماده عنتر خلف
محافظه المنيا
من مدرسه الثوره بعزبه بشري
رقم جلوسي 44413
بأسرع وقت ممكن معلش
ايمان رجب شعبان عبد العزيز محافظة المنيا مركز مطاى رقم الجلوس 76019