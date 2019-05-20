اقتربت جميع محافظات الجمهورية من أن تسدل الستار على امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019، حيث ستنتهي جميع محافظات الجمهورية من أداء امتحانات آخر العام للصف الثالث الإعدادي، ويترقب حاليا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية من أبناء محافظة الفيوم إعلان نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني، ومن خلال هذه المقال سوف نقوم بتغطية جميع أخبار نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بالفيوم، كما سنقوم بتوفير رابط مباشر لها بعد أن يتم اعتمادها.
نتيجة إعدادية الفيوم 2019
من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2019 الترم الثاني خلال الأيام القادمة، هذا وقد أكد الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الشهادة الإعدادية سوف تنطلق السبت القادم الموافق 18 مايو 2019، وأن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية في أقرب وقت تمهيدا لرفع النتيجة إلى السيد محافظ الفيوم ليقوم باعتمادها رسميا وإعلانها لجميع الطلاب والطالبات داخل المحافظة.
مديرية التربية والتعليم بالفيوم
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم على لسان المتحدث الرسمي لها أن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف يتم اعتمادها ورفعها مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط
مديرية التربية والتعليم بالفيوم
النتيجة لم تظهر بعد، وسوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتيجة اعدادية الفيوم الترم الثاني 2019 حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع المديرية وكتابة رقم الجلوس ومتابعة الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.
التعليقات
احمد رجب عبد العظيم ٤٦٥٩٦
ايمان محمد سالم رقم الجلوس 22934
يوسف توبه رمضان عبدالتواب
13304
يوسف توبة رمضان عبدالتواب
13304
رقم الجلوس1344والاسم رانياحسين علي عبدالمولى
رقم الجلوس1344
شهادة الصف الثالث الاعدادى ظهرت ول لسه
شادي مدحت مكرم أمين
رقم الجلوس 39036
رقم جلوس 3750
محمد ممدوح امين عبد العليم ٣١٥٠٦
شهد عبد المنعم زيدان احمد زيدان
٢٦٥١٠
احمد ياسرجلال رقم الجللوس 5341
شهد عبد المنعم زيدان احمد زيدان
رقم الجلوس٢٦٥١٠
51103
مريم احمد عبد الفتاح
الفيوم
رامى سعيد رمضان عبيد
رقم جلوسي: 47412
نرمين عماد الدين حسني الفيوم رقم الجلوس3706
مازن مدحت رجب
١٢٣٣
محمد جابر السيد محمد
ياترى النتيجة هتظر اليوم
ليه دايما الفيوم متاخرة في ظهور النتائج
رنا رقم جلوس 9654
هنا مصطفي على حسن رقم الجلوس 28408
قاسم عبدالعليم سيد رقم الجلوس 13033
رقم الجلوس 29708
مدرسة الشواشنه الاعداديه بالفيوم
اسم الطالب مصطفي عيد صايم
رقم الجلوس 51342
الصف الثالث الاعدادي
لن تظهر النتيجه لحد الان قد يمكنا نشرها
يوسف النجار رقم جلوس 53191
إسلام رجب عبد الجواد حسين 38073
سهام عبدالمنعم ابراهيم عيسى
فرح عمر صالح منيسى رقم الجلوس ٢١٢٣٩
الاسم فدوي عمر صالح منيسى رقم الجلوس ٢١٢٩٢وفرح عمر صالح منيسى رقم الجلوس ٢١٢٩٣
مصطفى عويس جمعه رقم اللجلوس438
النتيجة هتظهر ايمته
أحمد اشرف رفعت محمود اداره سنورس رقم الجلوس 31962
21620 ادارة اطسا التعليميه
رقم الجلوس 16960 الصف الثالث الاعدادى محافظة الفيوم
ارجو اعلان النتيجه
ايمان السيد عويس محمد سعد 31043
33985
يونس عبد الرحمن عبد الحليم طلبة
رقم الجلوس.6355
مدرسة الحمدية الجديدة
41676
عبد الرحمن رمضان طه محمد41676
ولاء محمود يسن حسان رقم الجلوس 21656 محافظه الفيوم اداراه اطسا مدرسه عزبه قلمشاه الاعداديه المشتركه
16679
رقم الجلوس ٤٩٨٩٨
مريم ناصر خليفه
رقم الجلوس ٢٧٢٢٣ محافظه الفيوم
مريم ناصر خليفه خليفه طه ٢٧٢٢٣
رقم الجلوس:30971
الاسم:احمد سيد محمد السيد
صفر انشاء الله. ربنا معاك
نوران صلاح ابراهيم رقم الجلوس ٢٤٤٦٦
اكتبي رقم التليفون لي انا
ان شاء الله نجاحه ومن الاوئل
21875
محمد ربيع عبد السلام
هل النتيجة ظهرت ام لا
النتيجة لم تظهر حتى الآن، وسوف نوافيكم بها فور اعلانها رسميا، تابعونا
محمد نبيل ٢٢٤٤
ساره مصطفي محمد محمود رقم جلوسى٤٣٤١٨
أسامة محمد
مريم من الفيوم
3284
24750
24750
24750
منين من الفيوم
2679
33096سارة احمد رمضان عبد الغنى
36897
معتز أحمد حسينى أحمد
رقم الجلوس:٣٠٦٥٣
20057
ندا مصطفي معوض منصور
18697
22228الفيوم
دنيا عاشو،ر20024
نتيجة اعدادية الفيوم 2019 الترم الاول قيد التجهيز وسوف نخبركم بالنتيجة حال ظهورها
الف مبروك يااسماء
اتمني لكي المزيدمن التفوق
الف مبروك يا اسماء
٧٤٦٦
24750
24750
اسلام رمضان
٢١٢٣٦٣
الجيزه
٢١٢٣٦٣
رقم الجلوس 7447 محافظة الفيوم
نتيجةالشهاده الاعداديه 2018 بالفيوم
ممكن اعرف النتيجه امتا الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم
اكتب تعليقك هنا130224
رقم جلوسي 16512
محافظة الفيوم
42559
52423