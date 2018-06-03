متابعة نتيجة الاعدادية البحيرة ، تعلن قريبا نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البحيرة من المحافظ وتحديد نسب النجاح العامة في جميع الإدارات التعليمية، في نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول وقريبا الثاني، وسنوفر للطلاب عبر موقع نجوم مصرية طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في البحيرة سواء برقم الجلوس أو اسم الطالب، لتخفيف مشقة وعناء البحث خلال المواقع الإلكترونية عن لنكات درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي .

محافظة البحيرة تعد محافظة مترامية الأطراف واحتوى العديد من الإدارات التعليمية سواء إدارة دمنهور أو إيتاي البرود أو كوم حمادة أو مركز بدر “التحرير”، أو كفر الدور، أبو حمص أو الدلنجات وغيرهما، وهو ما يجعل مديرية التربية والتعليم في البحيرة تسعى لتقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب في نتيجة الاعدادية البحيرة بشكل مبسط لتسهيل إجراءات استخراج درجات نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساس، ولذلك سنوفر لكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 البحيرة برقم الجلوس أو اسم الطالب، ضمن تعطية ظهور نتيجة الإعدادية كل المحافظات .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البحيرة “ظهرت”

الساعات القادمة ستحمل خبر تحديد موعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البحيرة من المحافظ، وحال نشر نسب النجاح سيتم تحديد الروابط الرسمية لاستخراج درجات ونتاج الطلاب في نتيجة الاعدادية البحيرة 2019 برقم الجوس أو اسم الطالب وهو الأمر الذي سنعمل عبر موقع نجوم مصرية على توفيره بالتفاصيل من خلال هذا المقال بمشيئة الله ، والتفاصيل على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة.

موقع نتيجة الاعدادية البحيرة

نتيجة الاعداية 2019 محافظة البحيرة

نتيجة العام الماضي 2018

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الأستاذ محمد سعد، أن هدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول قد بلغ 85630 طالب وطالبة، وأن عملية التصحيح مستمرة منذ مساء الجمعة 19 يناير في 9 لجان هي قوام كنترول إعدادية البحيرة 2018، وقد توقع بعض المسئولين أن يكون نهاية التصحيح قبل يوم 31 يناير 2018، واكد مجدد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في حين يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ستعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 على المحافظ لاعتمادها .

تحديث : نشير التوقعات لكون الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحيرة نهاية الأسبوع الحالي وعلى مدار الساعة نرصد لكم ما يستجد عن كنترول الإعدادية بالبحيرة، حتى التأكد من توقيت اعتماد محافظ البحرية لنتائج الطلاب، وعرض التفاصيل على رابط بوابة البحيرة الإلكترونية بجانب أسماء أوائل الطلاب.

تحديث 21مايو، نتابع عن كسب ما يصدر من أخبار حول التوقيت الخاص باعتماد المهندسة نادية عبدة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وحال نشر ما يفيد بذلك سننوه لكم عنه في الحال فقط تابعو أخبار موقع نجوم مصرية باستمرار.

تحديث: لم يرد الموعد الرسمي لاعتماد نتائج الطلاب في البحيرة، غير أن التوقعات تشير لاعتمادها قبيل منتصف الأسبوع الحالي وهو موعد لم يتم التأكد منه بعد في انتظار التصريح الرسمي من تعليم البحيرة.

تديث: تابعونا خلال الساعات المقبلة حيث نترقب ظهور نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة، بعد انتهاء أعمال الكنترول، حيث تتواصل عمليات الرصد والمراجعة .

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