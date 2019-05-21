ترددت بعض الأنباء عبر المواقع الإخبارية الكبرى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية 2019 الترم الثاني جاري تجهيزيها لاعتمادها رسمياً من السيد عبد العزيز قنصوه محافظ الأسكندرية، وفور اعتماد النتيجة سوف يتم تحميلها عبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية.

أشارت الأستاذة آمال عبد الظاهر مدير مدرية التربية والتعليم بمحافظة الأسكندرية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الترم الثاني سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية، وذلك فور الإنتهاء من أعمال الكنترولات المركزية بمحافظة الأسكندرية، جدير بالذكر أن هناك تعليمات بضرورة تحري الدقة أثناء عملية تصحيح الأوراق حتى يأخذ كل طالب حقه.

سوف ينتهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأسكندرية من أداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019 يوم الخميس الموافق 16 مايو، وفور الإنتهاء من الإمتحانات سوف تكون هناك حالة من الترقب لمعرفة نتيجة أدائهم في امتحانات آخر العام وذلك لكافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الأسكندرية متمثلة في إدارة (المنتزه والعجمي والعامرية وشرق وغرب ووسط والجمرك وبرج العرب)، لذلك نوفر لكم عبر موقعنا نجوم مصرية الروابط الرسمية الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسكندرية الترم الثاني 2019.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالاسكندرية

بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية يوم السبت الموافق 11 مايو وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16 مايو، وعقب انتهاء الإمتحانات سوف تبدأ الكنترولات المركزية الخاصة بالشهادة الإعدادية بالتجهيز لأعمالها، حيث ان الكنترولات سوف تبدأ في التصحيح يوم السبت الموافق 18 مايو ويستمر المعلمون في أداء أعمالهم من تصحيح ومراجعة لكافة الاوراق الإجابات الخاصة بالطلاب في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام في جميع المواد من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الإجتماعية والتربية الفنية والحاسب الألي.

رابط نتيجة اعدادية الأسكندرية 2019

سوف يتم الإعلان عن نتيجة اعدادية الأسكندرية الترم الثاني 2019 من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2019 عبر شبكة الإنترنت بكل سهولة ويسر.

مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية

مع ملاحظة أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها رسميا فور الإنتهاء من اعمال كنترولات الشهادة الإعدادية وتجهيز كشوف أسماء الناجحين وتحديد نسبة النجاح لهذا العام وإعتمادها رسميا من السيد محافظة الاسكندرية، مع أطيب التمنيات لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح الباهر.

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