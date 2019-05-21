ترددت بعض الأنباء عبر المواقع الإخبارية الكبرى أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية 2019 الترم الثاني جاري تجهيزيها لاعتمادها رسمياً من السيد عبد العزيز قنصوه محافظ الأسكندرية، وفور اعتماد النتيجة سوف يتم تحميلها عبر مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية.
أشارت الأستاذة آمال عبد الظاهر مدير مدرية التربية والتعليم بمحافظة الأسكندرية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الترم الثاني سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية، وذلك فور الإنتهاء من أعمال الكنترولات المركزية بمحافظة الأسكندرية، جدير بالذكر أن هناك تعليمات بضرورة تحري الدقة أثناء عملية تصحيح الأوراق حتى يأخذ كل طالب حقه.
سوف ينتهي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الأسكندرية من أداء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2018/2019 يوم الخميس الموافق 16 مايو، وفور الإنتهاء من الإمتحانات سوف تكون هناك حالة من الترقب لمعرفة نتيجة أدائهم في امتحانات آخر العام وذلك لكافة الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الأسكندرية متمثلة في إدارة (المنتزه والعجمي والعامرية وشرق وغرب ووسط والجمرك وبرج العرب)، لذلك نوفر لكم عبر موقعنا نجوم مصرية الروابط الرسمية الخاصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسكندرية الترم الثاني 2019.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالاسكندرية
بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية يوم السبت الموافق 11 مايو وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 16 مايو، وعقب انتهاء الإمتحانات سوف تبدأ الكنترولات المركزية الخاصة بالشهادة الإعدادية بالتجهيز لأعمالها، حيث ان الكنترولات سوف تبدأ في التصحيح يوم السبت الموافق 18 مايو ويستمر المعلمون في أداء أعمالهم من تصحيح ومراجعة لكافة الاوراق الإجابات الخاصة بالطلاب في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام في جميع المواد من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الإجتماعية والتربية الفنية والحاسب الألي.
رابط نتيجة اعدادية الأسكندرية 2019
سوف يتم الإعلان عن نتيجة اعدادية الأسكندرية الترم الثاني 2019 من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2019 عبر شبكة الإنترنت بكل سهولة ويسر.
مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية
البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية
مع ملاحظة أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها رسميا فور الإنتهاء من اعمال كنترولات الشهادة الإعدادية وتجهيز كشوف أسماء الناجحين وتحديد نسبة النجاح لهذا العام وإعتمادها رسميا من السيد محافظة الاسكندرية، مع أطيب التمنيات لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح الباهر.
التعليقات
91722
منال حسام رقم الجلوس هو 54712
مطر صلاح رمضان
ناجحة
رقم الجلوس ١٢٧١٤٥
رقم الجلوس 85701
مدرسة ارض العوايد الاعداديه بنين
نتيجه الصف الثالث الاعدادي مدرسه الشهيد محمد شومان باسم ياسمين محمود مشرقي رقم الجلوس 12221
ياسمين محمود مشرقي 12221
4589
اسماء محمد احمد رمضان
63718
10865
سميه أيمن خليل إبراهيم 53715
باسم احمد مرتضى مكى محمد
رقم الجلوس ١٧٦٣٣
النتيجه أمتي محافظه الاسكندريه
نتيجة اعدادية الاسكندرية ظهرت الآن سجل رقم جلوسك واعرف نتيجتك فورا
حبيبه احمد شحاته عبد الهادي محمد
99257
مدرسه شباب المستقبل الاعداديه بنات بالهانوفيل
رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم مجموع حالة الطالب
99257 حبيبه احمد شحاته عبدالهادى 36 29 14 13.5 11 17
رقم الجلوس ١٦١٨٥
100492
ممدوح محمود حسانين السيد علي
رقم الجلوس ٨٦٧٥٦
محافظه الاسكندريه
مدرسه قايتباي الاعداديه بنون
مدرسة الشاطبى الاعدادية بنين
حكومي
رقم الجلوس ٣٨٢٠٤
رقم الجلوس بتاعى 117932
عبدالرحمن عثمان
عايزه نتيجة الشهاده الاعداديه الاسم جابر صلاح جابر رقم الجلوس ٦٣٦٨٨ الاسكندريه
85262
عايز نتيجه الصف الثالث الاعدادي
اداره الجمرك
مدرسه الحجاري الخاصه
سوف يتم الرد على جميع التعليقات فور اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية
عبد السلام محمد عبد السلام
رقم الجلوس ٣٧١٣٠
ادارة وسط
مدرسة الشهيد صلاح مصطفي
٥٣٦٦٥ رحمة محمد أحمد محمد
مدرسة عبدالخالق حسونة
أنطون ميشيل فايز لويس بزياده
رقم الجلوس/٧١٠٢٢
مدرسه/المصريه الانجليزيه للغات
محافظه/ الاسكندربه
أنطون ميشيل فايز لويس
71022
117709
الاسم سلمي عاطف ابراهيم عبد الحافظ رقم الجلوس ١١٤٦ محافظة الإسكندرية
99828
نتيجة الشهادة الاعدادية
هيا رقم الجلوس 90930
رقم الجلوس 90930
علا محمد فهمى مدرسه الابراهيميه الاعداديه بنات اداره شرق ورقم جلوسى ٣٢٠١
فارس احمد محمد احمد محمد .رقم الجلوس 11228
متي يتم الاعلان عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بالاسكندريه 2019
١١٥٨٨٩
محمد فارس محمد يوسف
رقم الجلوس110754
الاسكندريه لو سمحتي نفندم ارجوكي
الاسم حازم مدثر محمود احمد رقم الجلوس ٥٨٦٩٤ ونبي ردو لورقم الجلوس غلط هاتو بلاسم
اعلان نتيجة اعدادية الاسكندرية 2019 الترم الاول سوف تتم في نهاية هذا الاسبوع
عبدالرحمن بكر محمد جمعه ١٠٧٧٠٧
نتيجة ااشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية ادارة وسط رقم الجلوس 36759
96847
اريد النتيجه رقم الجلوس
٦٤٣١٠
66564
حنين محمد حسين رقم الجلوس99882
الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 99882
الاسم:يوسف صلاح على محمد عبد الرحمن
رقم الجلوس :86778
محافظه:الاسكندريه
ادارها:الجمرك
مدرسه:قايتباى الإعدادي بنين
يوسف محمد احمد سعيد
٩٤٥٨١
سلمى جابر حبشى عبدالهادي
رقم الجلوس/ 34573
مدرسة / توفيق الحكيم الاعدادية بنات
إدارة / وسط التعليمة
رقم الجلوس/ 34573
مدرسة / توفيق الحكيم الاعدادية بنات
إدارة /وسط التعليمة بالاسكندرية
سلمى جابر حبشى عبدالهادي
الاسم رنا محمود زكريا محمود
المدرسة شباب المستقبل بإدارة العجمى محافظة الإسكندرية
رقم الجلوس ٩٩٣٣٤
الاسم /محمد فارس محمد يوسف
العامريه النهضه /مدرسة الفنار المشاريع
رقم الجلوس/110754
٩١٣٨٥
منة الله انور محمد خليل
١٠٠٩٠٠
62428
فارس محمد البدري
62428
17652 يحيى محمد حلمي مصطفى
رقم الجلوس 126112
هنا إيهاب عطيه هلال علي سالم
رقم الجلوس ٧١٧٢٧
هن إيهاب عطيه هلال علي سالم
رقم الجلوس ٧١٧٢٧
هنا إيهاب عطيه هلال علي
رقم الجلوس ٧١٧٢٧
رقم الجلوس 6332
٩٧٦١٣
زياد سمير احمد
ممكن اعرف شهادتي
حبيبه صلاح حسين محمد نمر
54873
احمد بدوي ع. ص
محافظه الاسكندريه
محمد عبد الناصر عبد الحميد عبده مرعي 127172.
يوسف رجب رمضان محمد الشهاده لو سمح /64172
سوف نقوم بجلب نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2019 الترم الاول فور ظهور النتيجة، تمنياتنا للجميع بالنجاح
احمد محمد جمعه محمد احمد خليفه ٧٢٧٠٧
ندى محمد احمد عبد اللطيف مرعى -2362-ادارة شرق -مدرسة عمر مختار بنات
احمد يسري احمد 69916 محافظة الاسكندرية الشهادة الاعدادية
يوسف رجب رمضان محمد مدرسه عزيز اباظه الرجاء الشهاده رقم الجلوس 64172 اتمنى ولا والنجاح ان شاء الله
58747
91056عبدالله حسن اسماعيل محمد
هى هتطلع امتى ؟؟!
مدرسة الفاروق الاعدادية بنات في مدينة فيصل الاسكندرية الاسم حنان مراد ويدس ريس رقم الجلوس٥٠٨٤٥
رقم الجلوس الاسم عربى انجليزى دراسات جبر هندسة علوم
50845 حنان مراد ويرس ريس 29 15 2.5 8.5 6 4
نوره عبدالنبي محمد محمود سلامه رقم 4129 الإسكندرية
54124
يحيي محمد حلمي مصطفى 17652
عاوزه النتيجه محافظة سوهاج الترم الاول ٢٠١٩ الرقم الجلوس ٢٢٣٠
5611مدرسه زيزنياالاعداديه اداره شرق
عربى 16
سارة ياسر صبحى اداره العجمى
98735
118494
17652
5754
الاسم حبيبة رمضان رفيع محمد
رقم الجلوس ١٠٠٣١٢
رقم الجلوس 62887
97150
39164
الاسم ايمن عصمت مكسيمون رقم الجلوس 62262
سوف نتابع معكم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية ونخبركم بها فور ظهورها تمنياتنا للجميع بالتوفيق
عايز نتيجه للصف الثالث الاعدادي في الاسكندرية رقم الجلوس 90209
62262 الاسم ايمن عصمت مكسيموس
عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس
٣٠٠٤٦
٩٠٥٢٩ نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول
فاطمة عبد القادر النقراشى محمد عبدالقادر
مدرسة الخنساء الاعدادية بنات بسموحة محافظة الاسكندرية ادارة شرق
رقم الجلوس ٢٥٥
7538 مدرسة زيزينا بالاسكندرية ادارة شرق التعليمية
5611مدرسه زيزنيا اداره شرق
ساره سعيد محمد أمين
مدرسه اللواء محمد فوزي معاذ
رقم الجلوس 427
محمد بيومي رجب
ساره سعيد محمد امين
رقم الجلوس 427
اميره علي معوض عبد المقصود رقم الجلوس ٢٦ الصف الاول
٨٩٦٣ المنوفية
احمد محمد جمعه محمد احمد خليفه رقم جلوس ٧٢٧٠٧ مدرسه اجيال
٨٩٦٣
80817
المجموع الكلي 211.5 ناجح
56782
المجموع الكلي 210 ناجح
30871
المجموع الكلي 268 ناجح
20063
المجموع 35.5 دور ثاني
لم ارى مدرستى
71735
المجموع الكلي 205 ناجح
محمد حسن محمد احمد مرىىى رقم الجلوس27662
محافظه البحيره رقم الجلوس 10926
86798
اطلب ب اعاد تصحيح النتيجة
رقم الجلوس 12510
اسمي محمد السيد حسين محمد
الرقم الكودي للشهادة العدادية في مدرسة زعيم السادات عشان انا ضاع مين رقم الجلوس
رحمه الامير ابوزيد حسن
23706
106756
المجموع هو 27
يوسف ابراهيم علي جمال الدين دراز
رقم الجلوس 56588
المجموع هو 65.5
رقم الجلوس ٣٤٩٨٢٥
الاسم مارتينا ايمن
يوسف محمودالمنشاوي رقم الجلوس 81720
المجموع هو 54.5
المجموع الكلي 54.5
الاسم شمس سعيد فرج مصطفي رقم الجلوس 22828
المجموع هو 117.5
دنيا مختار السيد محمد
رقم الجلوس 37171
71من140
المجموع هو 71
بمحافظ المنيا 86591
رقم الجلوس عايزه اعرف باسم انجي ك
كيرلس بطرس
رقم جلوسي 107594
364208
المجموع هو 66
المجموع الكلي هو 66
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 128372
47441
رقم الجلوس 99662
المجموع الكلي هو 95
ممكن لو سمحت عوزه اعرف النتيجه رقم الجلوس هو 75932
نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة الخنساء بنات شرق الاسكندرية
رقم الجلوس اهوه 26486
مبروك النجاح، يمكنك معرفة الدرجات في الموصوع بالاعلى
احمد محمد موسى رجب
80034
مبروووك النجاح كريم مصطفى، يمكنك معرفة الدرجات في الموضوع بالاعلى
١٠٩٥١٩
ايمان سعيد شحاته ابراهيم
رقم الجلوس 35055
مبروك النجاح ايمان سعيد يمكنك مراجعة الدرجات في الموضوع بالاعلى
المجموع هو 94
نجاح مع التوفيك
123347
54316
ياسمين سعيد محمد حسن علام رقم الجلوس 54316
المجموع هو 122
نتيجة رقم 36300
المجموع هو 109
1829
محمود محمد احمد فهيم 111911
المجموع هو 109.5
نتيجةالشهادةالاعدادية٢١٤١٢
مدرسه مشروع ناصر
رقم الجلوس 59739 ومدرسة النهضة النبية حكومية
ببيششيس
نتيجة الشهادة الاعددية الصف الثالث الاعدادى الترم الاول مدرسة النهضة النبية الحكومية ورقم الجلوس 59739
نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الترم الاول ورقم الجلوس 59739 والاسم ابراهيم حسنى ابراهيم عبد الجليل
المجموع 99.5
20935 إدارة العجمي اسمي تقي السيد محمد
المجموع هو 128.5
نتيجة الشهاده الإعدادية رقم جلوسى27858
المجموع 88.5
رقم جلوسي ٨٩٦٣ عايز النتيجة
رقم الجلوس /113952
المجموع 61
ممكن لو سمحت النتيجة
للصف الثالث الاعدادى
فين الدرجات
انجى سيد عدوى سيد
احمد عطاء مجدى إبراهيم رقم الجلوس 11025
المجموع 105
مصطفي محمد 30558
المجموع 133
رقم الجلوس 3807 بالاسماعيليه
48512
المجموع 101
85052 اداره شرق مدرسه السيد محمد كريم الاسم أحمد ياسر احمد العروسي
انا اسمي مصطفي محمد مصطفي ادارة العجمي 30558
رقم الجلوس 85052
المجموع هو 134.5
73402
المجمو هو 92
المجموع هو 91.5
30721
خورشيد ش الرحمه ش ام سوسو
ياريت حضرتك تكتب رقم جلوسك لكي نستطيع جلب النتيجة لك ، تمنياتنا لك بالتوفيق
مدرسة كرموز بالأسكندرية الاعدادي بنات
ميار محمد ابرهيم ذكى مرسي
٣٦٩٦٠
صديقتنا ميار محمد يرجى التأكد من كتابة رقم جلوسك بشكل صحيح لان هناك خطأ في رقم الجلوس، تمنياتنا ليكي بالتوفيق
خالد احمد نور الدين
108489
مبروك النجاح خالد احمد يمكنك معرفة الدرجات في الموضوع بالاعلى
شهادة الا عدادية
اكتب تعليقك هنا…14139
المجموع هو 83
شهادة الاعدادية
ليايل
28244
مبروووك النجاح فارس سعيد يمكنك معرفة درجاتك في الموضوع بالاعلى
عبد المنعم عوض عبد المنعم
28546
مبروووك النجاح عبد المنعم عوض يمكنك معرفة درجاتك في الموضوع بالاعلى
اسمي دميانة جميل رقم الجلوس 20061 مدرسة اجيال الغد المسائية
مبروك النجاح دميانه جميل يمكنك معرفة الدرجات في الموضوع بالاعلى
عبد الرحمن السيد هارون عثمان رقم الجلوس 78816
مازن طارق محمد علي
31322
المجموع هو 132
39506
المجموع 83
الاسم طه مصطفى متولي حسن
رقم الجلوس39506
مدرسه السلام الاعداديه
وشكرآ بس بسرعه
احمد عبدالمنعم احمد
الشهاده طلعت
100493
المجموع 66.5
رقم الجلوس 100493
رقم الجلوس 74726 مدرسة الخنساء محافظة الاسكندرية
نحن في انتظار اعلان نتيجة اعدادية الأسكندرية 2018 الترم الأول خلال الساعات القادمة، تابعونا وسوف نعلمكم بالنتيجة فور ظهورها، أطيب تمنياتنا لصديقتنا اسماء ابراهيم بالنجاح الباهر
المجموع هو 122.5
رقم الجلوس 74726
رقم جلوسي 30372
متي سوف تظهر الشهاده
وكيف الاستعلام عنها
الروابط لا تعمل
رقم الجلوس بتاعي56684
محافظة الاسكندرية
مدرسة الحضرة الإعدادية بنين
المجموع هو 88
73055
النتيجة موجودة بالاعلي
رقم الجلوس 72316
مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه بنات
مبروووك النجاح حنيين الدرجات موجودة بالموضوع في الاعلى
درجاتك 115.5
المجموع 87.5
رقم جلوسى ٧١٨٣٤
رقم جلوسى٧١٨٣٤
رقم جلوسى 74512
تم جلب النتيجة في الموضوع بالاعلى
المجموع هو 106
رقم الجلوس بتاعي 109659
تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ويستطيع جميع الطلاب معرفة النتيجة الآن برقم الجلوس من خلال الروابط المذكورة بالأعلى، الف مبروووك النجاح.
المجموع هو 98.5