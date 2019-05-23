قريباً إعلان نتيجة الإعدادية الإسكندرية 2019 برقم الجلوس عبر موقع نتائج الطلاب البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية وموقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث نشر خبر يؤكد احتمالية إعلان نتائج الطلاب اليوم برقم الجلوس مع تفعيل الروابط الإلكترونية عبر موقع تعليم الإسكندرية عبر الرسائل بالبريد الإلكتروني.
نشرت أخبار تفيد باحتمالية اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما صاحبة تفعيل البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية رابط إلكتروني لاستخراج نتائج الطلاب لاستلام نتائج الترم الثاني، يحتوى رقم الجلوس، وستكون واحدة من طرق استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2019 بخلاف الاستعلام المباشر.
نتيجة الإعدادية الإسكندرية برقم الجلوس
أكدت البوابة الالكترونية ما توفر لديها من معلومات نحو موعد الإعلان عن نتيجة الاعدادية الاسكندرية 2019 برقم الجلوس، وهو ما يؤكد ما ذكرنها بعالية، وخلال الساعات القادمة سنرصد لكم ما يستجد من أخبار، حيث ندرك مدى حالة القلق والتوتر التي يمر بها العديد من أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الحالية، فقط قاموا بتحديث مروركم على هذه الصفحة على مدار الساعة، محال تحديد موعد ظهور نتيجة إعدادية الإسكندرية سنوضحه لكم.
تعليم الإسكندرية ونقلا عن مدير مديرية التربية والتعليم مصطف العجمي، اعلن عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اليوم، وتعطلت منذ قليل جميع الروابط الإلكترونية لخدمة نتائج الشهادات تمهيدا لتحديثها.
- رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية
- الرابط الثاني إعدادية الإسكندرية
- الرابط الثالث نتيجة الشهادة الإعدادية
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة ألإسكندرية 2019
سنوفر لكم روابط الرسمية والمباشرة التي حددتها مديرية التربية والتعليم وكذلك البوابة الإلكترونية لاستخراج النتائج والتي من بينها الرابط الخاص بتسجيل الطلاب لإرسال النتائج على البريد الإلكتروني :
رابط تسجيل الطلاب “لم يتم التفعيل حتى اليوم”
نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية
اتركوا أرقام الجلوس بالتعليقات الآن وسنوافيكم بالنتائج حال ظهورها اليوم ضمن تغطية أحداث ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 .
التعليقات
ميار احمد حسني السيد ميره 71724_زياد احمد حسني السيد ميره71693
[email protected]الاسكندريه
ميار احمد حسني السيد ميره 71724_زياد احمد حسني السيد ميره71693
[email protected]
ميار احمد حسني السيد ميره 71724_زياد احمد حسني السيد ميره71693
رقم الجلوس 59472
علي احمد محمد علي١١٩٢٨٩
علي احمد محمد علي ١١١٩٢٨٩
عمر وسيم حسن ابراهيم 74760
رقم الجلوس 2492
1207
31088
31112
ماهر محمدمحمود عوض
رقم الجلوس 594 الاسكندرايه
سلمي اسلام جابر أحمد سليمان
١٠٠٩٣٧
رويدا محمد معروف
١٠٠٩٣٨
52899
محمدعصام محمد
106085
كيرلس منير بساده
11047
71947
محمد أحمد عطية أحمد سعدات
118846
79011
٤٧٩٩٦
محمد أشرف مسعد عبد الجليل …
59584
55520
١٣٠١٥٥
118549
120035
محمد حسن عاي حسن
57781
118922دا رقم الجلوس
الاسم:/ محمد سعيد احمد عبد الحميد قنديل
70139
48336
عمرو احمد محمد المتولي ابو الخطا
54194
73697